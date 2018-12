„Pescarul”, adjudecat cu 890.000 de euro

Familia Drăgan, Iulia şi Florin, şi-a adjudecat săptămâna de curând celebrul şi unicatul Restaurant „Pescarul” din Galaţi, oferind astronomicul preţ de 890.000 de euro, fără TVA. Cei care se pricep la o astfel de afacere spun că „Pescarul” nu face mai mult de 200.000 de euro, mai ales că a fost construit acum aproape 50 de ani, iar ultima consolidare şi amenajare făcută de proprietarul de atunci, Regal SA, se pare că nu l-a fixat definitiv în rădăcini. Căci martorii fixaţi la acea vreme la baza clădirii arată că „Pescarului” îi place Dunărea spre care înaintează între 2 şi 8 centimetri pe an. Dar pare mai credibilă cifra de 2 centimetri, totuşi.

Aflăm că familia Drăgan, Iulia şi Florin, stă bine pe picioare în branşă, căci în timp cât au administrat „Pescarul” ca chiriaşi, denumindu-l „Blue Aqua”, tot în Galaţi au luat în administrare-chirie şi „Teatris”, restaurantul amenajat de familia-proprietară Miron, pe locul fostului Cinematograf „Popular”.

Şi dacă cei doi soţi reuşesc să ţină aceste locuri pline, înseamnă chiar se pricep şi au fler în alimentaţia publică, în care au parcat după 1989 tot felul de… tractorişti de asfalt.

După ce ne-am documentat, am aflat că tot cei doi deţin şi cofetăria „By Paula” de pe strada Domnească din Galaţi, dar şi pe cea din Piaţa Amzei, Bucureşti, care funcţionează sub acelaşi brand.

Sub marca „Blue Aqua” ei mai deţin/administrează încă trei restaurante situate în Iaşi, Constanţa şi Mangalia.

Jos pălăria pentru o astfel de familie!

Din culise aflăm pe surse că era imposibil să câştige licitaţii alţii decât actualii chiriaşi deveniţi proprietari de 10-15 zile. Căci caietul de sarcini favoriza net familia Drăgan, întrucât un alt câştigător era obligat să ţină firma „Blue Aqua” încă un an, până aceasta şi-ar fi găsit o altă locaţie. Şi în cazul în care o altă firmă ar fi ajuns la un preţ egal oferit la finele licitaţiei, câştigător ar fi fost tot cei care administrau ca chiriaşi localul, căci li se oferise, în acelaşi caiet de sarcini, dreptul de preempţiune.

Dă doamne prosperitate şi sănătate gălăţenilor, încât să mai meargă şi la restaurant cu bonurile de masă, nu doar la hipermarket să-şi cumpere dero şi tigăi, în loc de alimente.

La mulţi ani tuturor, sănătate şi sărbători în tihnă şi linişte sufletească!

Ne auzim-citim joi, 10 ianuarie 2019!