Turismul cultural şi de bisnis, în moarte clinică

Turismul este şi el aidoma chipului economico-financiar al zonei şi al Galaţiului care a devenit unul de tip sens giratoriu.

În ce priveşte turismul cultural, Traian Sandu, patronul complexului hotelier şi de alimentaţie publică Dunărea-Galaţi, a spus că, cităm, „trăim cu iluzia componentei turistice” la Galaţi. Tot turismul oraşului este axat pe bisnis, nici vorbă de componenta culturală.

Am încercat să aflăm cât de pe moarte este oraşul şi prin această componentă a lui: partea hotelieră. Stai şi te uimeşti cum în aceste condiţii, un om de afaceri în agricultură şi IFN-istică, Ion Bujor, toarnă o basculantă de bani în valoare de 1,2 milioane de euro şi cumpără SC Proiect SA, din a cărei clădire turn vrea să facă un hotel.

De fapt el a pus mâna pe o altfel de avere, decât cea imobiliară: arhiva cu toate planurile de construcţie a oraşului şi a 75% dintre imobilele acestuia.

Sigur, Bujor are scuza că a făcut o astfel de achiziţie acum câţiva ani, când Galaţiul nu avea, încă, lumânarea pregătită la căpătâi.

Şi pentru a afla în ce situaţie economică şi socială se află oraşul şi cât de frecventabil este el, am contactat-o pe Anca Lefter (Istrate), patronul şi administratorul hotelurilor „Vega” şi „Faleza”.

Anul trecut, 2018, acesta a fost în scădere faţă de anul precedent, gradul de ocupare la „Vega” fiind de 60%, iar la „Faleza” fiind mai coborât, spre un 57-58%. Principalii noştri clienţi pentru „Vega” sunt persoanele care au bisnis-uri legate de Şantierul Naval „Damen”.

Desigur, aici am avut şi cazări ale specialiştilor în regim de permanenţă. Dincolo, la hotel „Faleza”, completează Anca Lefter, în anii 2016-2017 am avut cazaţi studenţii italieni care frecventau cursuri ale facultăţilor „Dunărea de Jos”.

L-am contactat pe prorectorul Cezar Bichescu, care mi-a comunicat că UDJ are 50 de studenţi italieni aici şi 250 de inşi care studiază la extensia Facultăţii de Medicină din Enna, Italia. Aşa că zvonul cum că la Faleza au fost puse câte 3-4 paturi în cameră pentru studenţii italieni, cam pică.

Galaţiul, 1800 de locuri de cazare

Sandu Traian, patronul şi administratorul complexului hotelier şi de alimentaţie publică Dunărea-Galaţi Centrum este un economicos şi fix în comunicare. Mi-a relatat că nu îmi dă în procente gradul de ocupare, dar îmi poate spune că acesta este în scădere faţă de anii anteriori.

Noi nu ne bazăm în cazări pe categorii sociale, ci ocupaţionale. Studenţi nu am avut niciodată şi ne bazăm pe turismul de bisnis şi pe cel dat de evenimentele organizate în oraş, oraş care are o capacitate de cazare hotelieră de circa 1.800 de locuri. Din păcate a cam murit şi turismul sportiv, Galaţiul nemaiavând echipe în elita competiţiilor de vârf, nici în fotbal, nici în baschet, popice, volei feminin sau handbal.

În ce priveşte turismul cultural, Traian Sandu a punctat sec: „Trăim cu iluzia componentei turismului cultural. Avem Dunărea, nevalorificată, şi atât”.

Demersul nostru va continua cu hotelurile „Mercur”, „Galmondo” şi vilele de pe faleza super-superioară ale lui Ionescu, numite „Belvedere”, dar şi cu complexul „Magnus”, Galaţiul având 95 de locaţii cu capacităţi de cazare.