Anonimi cu plata la sacoşă

Am văzut un articol în gazetagalatiului.ro acuzator la adresa mea!

Mi se reproşează, printre altele, că am lipsit patru ani din Galaţi şi vin acum, electoral, să-mi dau cu părerea despre oraş şi, mai concret, despre modul cum PSD a rezolvat problema termoficării!

Măi, băieţi, care semnaţi cu pseudonime, sau deloc în cazul de faţă, voi chiar nu aveţi ruşine deloc?

Pe lângă faptul că nu aveţi curajul să vă asumaţi ceea ce spuneţi, nu vă e ruşine că după ce sunteţi plătiţi la sacoşă (la negru!?) de oameni care beneficiază de contracte grase de la Primărie? Măcar aveţi bunul simţ să semnaţi articolul. Sau vă e frică? Hai să vă văd, aveţi curaj să vă semnaţi şi să vă asumaţi? Nu cred!

Cât despre conţinutul articolului, ce să spun? Aceleaşi prostii pe care voi, pupători de inel PSD, le repetaţi de parcă gălăţenii ar fi nişte tâmpiţi.

Răspundeţi oamenilor la întrebările pe care eu le-am pus:

1-Ştiaţi de directiva UE care recomandă sistemul centralizat ca fiind cel mai ieftin şi cel mai puţin poluant?

2-Ce se întâmplă cu cele peste 6.000 (se pare că ar fi în realitate peste 10.000) apartamente fără nicio sursă de căldură?

3-Ce se va întâmpla cu cei care după ce au primit mita electorală de 3.000 lei nu mai au diferenţa până la 6.000lei (astăzi preţurile de montare au sărit la aprox.10.000lei) pentru a-şi monta centrala? Se vor ruga la Dumnezeu să fie iarna ca vara?!

4-Veţi răspunde în faţa copiilor voştri pentru poluarea prin cele peste 15.000 centrale termice care produc noxe aproape ca fostul UCC de tristă amintire?

5-S-a liberalizat preţul la gaze. Le plătiţi voi la iarnă facturile celor pe care i-aţi prostit cu mita electorală de 3.000 lei?

6-Puteţi răspunde, în numele celor pentru care scrieţi şi Curţii de Conturi pentru banii guvernamentali primiţi an de an pentru modernizarea punctelor termice, bani aruncaţi în Dunăre, după închiderea sistemului centralizat de termoficare?

7-Dar pentru cei peste 200 noi şomeri de la Electrocentrale (au fost peste 300 când sistemul funcţiona!), aveţi un răspuns? Sau pentru familiile lor?

Şi, apropo, nu am lipsit patru ani din Galaţi, ci v-am lăsat să văd ce puteţi, ce sunteţi în stare. Mi s-a părut de bun simţ să vă las să faceţi ce credeţi (nu am vrut să mă erijez în Gică Contra!), aţi fost aleşi, dar acum când mai vreţi o dată mi se pare că afişaţi electoral un tupeu ieşit din comun. Cu ce vă legitimaţi în afară de borduri, pavele şi scrijelat asfaltul, toate la preţuri umflate?

Hai, pa, vă las şi aştept să vă identificaţi cu numele adevărat şi cu numărul contului în care vă primiţi leafa (mita) pentru ce scrieţi!

Comandat de PRO România, Filiala Galaţi, COD MFC 21200010, pentru candidat de primar al municipiului Galaţi