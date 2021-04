Bogdan Rodeanu nu mai este dorit la şefia organizaţiei judeţene a USR şi nici la şefia viitoarei organizaţii judeţene USR-PLUS după fuziune!

Mai mulţi lideri ai USR şi PLUS din judeţul Galaţi pregătesc debarcarea lui Rodeanu.

Atât liderii din organizaţiile locale cât şi membri activi ai USR şi PLUS sunt nemulţumiţi de modul în care Bogdan Rodeanu a ajuns să conducă organizaţia. Nemulţumirile au luat amploare odată cu numirea liberalului Panaitescu în funcţiia de prefect, decizie luată de Bogdan Rodeanu, dar şi după ce deputatul a cedat organizaţiei centrale a USR numirea unor persoane din Constanţa, Bucureşti, Timişoara etc în funcţii de conducere, în consilii de administraţie şi în AGA la APDM, AFDJ etc.

Practic, Rodeanu este acuzat că a întors spatele membrilor activi care i-au asigurat al doilea mandat de deputat.

De asemenea, lui Rodeanu i se impută modul în care a executat membri de la vârful USR Galaţi, printre care se află şi fostul senator George Dircă.

#„Rodeanu a făcut tot posibilul ca Dircă să fie eliminat din lista candidaţilor la alegerile parlamentare, motivând permanent că Dircă nu s-ar fi implicat în organizaţie, ceea ce este total fals!” susţine un USR—ist gălăţean.

În plus, demisiile a doi membri din biroul politic judeţean a USR, nu au trecut neobservate şi netaxate de membri. Într-o singură săptămână, doi membri ai biroului judeţean, senatorul Andrei Postică şi Cătălin Rohozneanu, au demisionat. La acest moment, biroul politic al organizaţiei judeţene mai are doar 6 membri din 9.

Unul dintre cei rămaşi confirmă faptul că nu se mai ţin şedinţe.

„De dinainte de alegerile parlamentare nu am mai fost convocat la şedinţă. Înainte se mai ţinea pe zoom, dar de la parlamentare până acum o săptămână nu au mai fost şedinţe. Săptămâna trecută a fost o şedinţă, am auzit de ea, dar nu am participat pentru că nu am fost convocat. Rodeanu a vrut să excludă un membru, e clar că îl incomoda. Cred că i-a fost frică că acel membru va candida la funcţia de preşedinte pentru organizaţia judeţeană şi de asta l-a exclus. Şi a mai fost un fel de şedinţă comună cu PLUS, dar asta nu a fost şedinţă de birou judeţean a USR.” a recunoscut membrul biroului politic judeţean a USR Galaţi.

În plus, faptul că Rodeanu a blocat filialele locale a creat tensiuni şi nemulţumiri.

#„Rodeanu a spus că doar două organizaţii mai au birouri şi preşedinţi: organizaţia judeţeană pe care o conduce el şi organizaţia municipală Galaţi. În rest, toate filialele au rămas fără preşedinţi şi fără birouri locale, pentru că le-a expirat mandatele. Dar e ciudat, pentru că în filialele agreate de Rodeanu, preşedinţii „expiraţi” pot face şedinţe, pot exclude membri, pot primi membri. Şi eu sunt de părere că este nevoie de un alt preşedinte care să conducă organizaţia judeţeană”, confirmă un lider local.

Cine este #dorit la conducerea organizaţiei judeţene a USR?

Silviu Zinică, actual primar al comunei #Smârdan, ales pe listele Alianţei USR PLUS.

„Credem că Silviu Zinică are toate calităţile şi experienţa necesară pentru a conduce USR şi chiar USRPLUS după fuziune. Este un om de echipă, foarte aplicat, care se ghidează după principiul că #orice #om este #important pentru Alianţa USRPLUS. În plus, la acest moment este singurul care a demonstrat, câştigând primăria Smârdan. Este susţinut şi de membri din interiorul USR dar şi de cei din PLUS.” – membru USR.

„Sunt de acord cu alegerea primarului Silviu Zinică pentru preşedinţia organizaţiei judeţene USRPLUS. Da, confirm, are susţinere în PLUS. Zinică are multe clase peste Rodeanu. În plus, apreciez la Silviu un aspect: la el vorba e vorbă, nu azi spune una, mâine face alta, cum procedează Rodeanu. Rodeanu a minţit mulţi membri, a promis multe şi nu a făcut nimic. Co Rodeanu preşedinte vor exista doar tensiuni şi nimic constructiv, riscând să ne prindă anul 2024 cu pantalonii jos.” – lider PLUS Galaţi.

„Să spunem lucrurilor pe nume: Rodeanu a lăsat Bucureştiul să facă ce vrea la Galaţi, adică să-şi pună Barna oameni la care probabil avea datorii. Dar Rodeanu nu a făcut degeaba asta! Din 2019 îşi doreşte să ajungă ministru şi cel mai probabil le-a zis şefilor săi de la Bucureşti „faceţi ce vreţi, puneţi pe cine vreţi, dar vreau ministru!”. Nu e prima trădare a lui Rodeanu: la alegerile locale a sacrificat Nordul judeţului, l-a cedat PNL-ului, deşi liderii locali şi candidaţii cereau sprijinul lui Rodeanu.

Rodeanu s-a întors cu spatele la ei fiindcă avea datorii de achitat la PNL. Pentru orgoliul lui, a sacrificat toată organizaţia judeţeană a USR. În plus, de ani de zile nu face altceva decât să bage zâzanie între USR şi PLUS, în judeţ.

Trebuie schimbat Rodeanu? În mod categoric, da! Un mare DA, ca la Românii au talent!” – membru USR.