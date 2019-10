Deputat de Galaţi

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională – Vicepreşedinte

bogdan.rodeanu@cdep.ro

Sunt născut în Galaţi şi am ales să-mi construiesc o viaţă în acest oraş. Am absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice, în cadrul Universităţii Dunărea de Jos şi m-am specializat în Management, cu un masterat în Strategii şi politici manageriale. Am lucrat în domeniul privat o perioadă, în dezvoltare, în management de proiect şi în telecomunicaţii. Acum sunt Directorul Direcţiei Cămine, Cantine şi Proiecte Studenţeşti. Mă consider norocos pentru că fac ceea ce-mi place şi mai ales pentru că lucrez într-un mediu atât de dinamic, încât fiecare zi e o nouă provocare. Campusul Studenţesc din Galaţi este un mic oraş, cu clădiri, cu unităţi de alimentaţie, un sistem propriu sanitar, încălzire şi mentenanţă, cu servicii sociale şi medicale, cu televiziune şi o Capelă. Este o comunitate în care trăiesc aproape 3000 de tineri în condiţii normale de viaţă şi cu acces la educaţie şi de aceea ştiu ce înseamna să munceşti pentru ca semenii tăi să aiba o viaţă confortabilă, civilizată, şi să faci asta cu dăruire, determinare şi mai ales cu respectarea legii.

Pun mare preţ pe onestitate, bun simţ, iniţiativă, curaj şi competenţă. Cred, ca om de echipă şi ca leader, în respectul pentru cetăţeni, în implicarea activă în viaţa ţării şi a comunităţii în care trăieşti, în sprijinirea şi promovarea educaţiei şi a performanţei. Sunt convins ca tot ce am realizat şi voi realiza de acum încolo izvorăşte din 3 direcţii care se întrepătrund şi se completează reciproc: credinţa, iubirea de familie si respectul faţă de ţară.

Sunt pasionat de cinematografie şi literatură şi îmi place să mă implic în orice proiect care are legătură cu educaţia şi promovarea tinerilor.