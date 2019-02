Bugetofagul – pensionar Toader Ţuţu

Prin târg se spune că unele animale politice, dinozauri, în loc să-şi vadă de treabă, să consume pensia nesimţită şi necuvenită de la Stat, se bagă cu anasânda în seamă, atârnaţi pe o funcţie sau alta, decernată cu titlul de sinecură, de pupincurism, şi-au pus curul la bătaie în media, mai ales televizată.

Noi acum o să vă aducem în atenţie un astfel de individ, cu biografie extrem de bogată, ce a avut pâinea şi cuţitul în mână, tăind după cum l-a dus capul, mai ales în interes personal. Omul în cauză este Mircea Toader, fost înainte de ’89 bine mersi, ba chiar foarte bine, călare pe caşcaval, director mare, la Centrul de Atestare şi Pregătire Profesională a Marinarilor. Gurile rele spun că pe vremea aceea presupunea musai să fii cu „ochi albaştri”. Şi tot acestea spun că şi atunci, ca şi acum, funcţia aceasta era aducătoare de kentane, vizichi, blugi, verzişori şi tot tacâmul a ceea ce nu era pe piaţă, că doar marinarii călătoreau, nu? Şi dacă tot suntem la acest capitol al vieţii Domniei Sale, se cuvine să ne aducem aminte că acest coleg de breaslă cu Băsescu, a dat după revoluţie în judecată statul român, pentru că în regimul comunist a fost persecutat, obţinând o despăgubire în jur de 500 de milioane lei vechi. O fi având omul dreptate sau nu, justiţia asta chioară tot la fel, draku’ ştie. În anii ăştia de aşa-zisă democraţie originală de Dâmboviţa, Toader a intrat în politică, exponent de seamă la PDL, deputat, şef de organizaţie judeţeană, membru în Guvern etc. Nu avem timp şi nici chef să judecăm noi acum ce a făcut rău şi bun în politichia gălăţeană şi naţională, istoria îl va judeca pe el ca şi pe alţii după fapte şi nu după funcţii, după ce a făcut pentru alţii, pentru popor şi nu pentru el care a acumulat pentru o mie de vieţi.

Şi uite-aşa, prin târg, prin cafenele, prin birouri, pe la colţuri de bloc sau parcuri, se bârfeşte că omul ajuns la o vârstă venerabilă, nu are astâmpăr şi că în prezent, pe lângă o sumedenie de atribuţii, o are şi pe cea de Director (sau Şef) Departament Navigaţie Fluvială şi Maritimă din cadrul Consiliului Naţional al Concurenţei. Tare, nu?! Şi noi care tot spuneam că această clică şi pecinginea transpartinică a atârnaţilor şi pomanagiilor nu au leac decât a dispărea pe cale naturală, nu ne credeaţi.