Campania ”Fără penali în funcții publice” – faza pe cutii poștale

Săptămâna trecută am găsit, în cutia poștală, un plic expediat de USR, pe numele meu. Mii de asemenea plicuri, bănuiesc, au fost expediate și altor gălățeni, în sforțarea aproape disperată de a jărcui de pe Galați denumirea-etichetă „orașul roșu”.

Problema e că, pentru spălarea „brandului”, efortul ar trebui să fie colectiv – și nu prea e.

Puțin îmi pasă ca USR e inițiatorul acestei campanii. Putea fi și UDMR sau PRM, eu tot aș fi fost bucuros și dispus să semnez, cu amândouă mâinile. Măcar așa, semnând (și făcând și foto că am semnat pe acea listă, împotriva penalilor) voi putea demonstra, cândva, ca am îndrăznit cel puțin un gest concret în timpul propriei vieți, împotriva mizeriei și ipocriziei morale și sociale care ne-a otrăvit și ne-a stins, ca neam.

Plicul conține două flyiere cu explicații & motivații și o lista cu 15 poziții, în care ești rugat sa îți exprimi, în scris (cu nume, prenume, date ale actului de identitate, etc) sprijinul pentru campania ”Fără penali în funcții publice”.

Dacă poți completa – cu alți doritori – celelalte 14 poziții e perfect, e ideal. Dacă nu, sunt binevenite oricâte semnături, cât de puține. Dacă poți să vii cu plicul la sediul lor, direct la sediul USR Galați – foarte bine. Dacă nu, înștiințează-i și vor veni ei la ușă, sa-l ia.

De ce ai semna? De ce ai face asta?

„Din cauza corupției, 2 din 5 români trăiesc în sărăcie sau la un pas să ajungă în această situație, județele cele mai mai sărace din țară sunt și cele conduse de baronii locali ai PSD: Teleorman, Buzău, Vaslui. Fără penali în funcții publice ar însemna că cei care au condus România în ultimii 29 de ani să se apropie mai greu de funcțiile publice.

Realitatea din România anului 2018 înseamnă toate cele de mai sus. Numai societatea civilă poate determina o schimbare. Nu este de ajuns să-i schimbăm pe cei de la putere, trebuie schimbat modul în care acționează poporul român.” – susțin organizatorii campaniei.

„Fără penali în funcții publice” are la bază o inițiativă cetățenească ce are ca scop interzicerea cetățenilor condamnați definitiv să mai ocupe funcții publice în instituțiile de stat.

”Cei mai importanți oameni politici din instituțiile care conduc în prezent România sunt puși sub învinuiri de fapte de corupție, de aceea considerăm că este necesară o curățenie în politica românească.

Corupția stă la baza problemelor pe care România le are în cele mai importante domenii: sănătate, educație și dezvoltarea infrastructurii.

Țara noastră are cel mai slab sistem de sănătate din Uniunea Europeană. Lipsa medicilor și a medicamentelor, corupția managementului și infrastructura șubredă, plasează România pe primul loc în UE la mortalitatea în spitale. Nici în privința educației nu stăm mai bine, peste 40% dintre elevii români de gimnaziu sunt analfabeți funcționali, ceea ce ne duce tot pe primul loc în UE. România conduce și clasamentul țărilor cu cei mai puțini kilometri de autostradă construiți”, mai spun inițiatorii campaniei.

Pentru ca proiectul de lege să ajungă în Parlament sunt necesare cel puţin 500.000 de semnături ale cetăţenilor cu drept de vot, din cel puţin jumătate din judeţele ţării.

Deși în București, Sibiu, Brașov și Cluj, numărul semnatarilor este destul de mare, în restul țării situația este jalnică.

De exemplu, în Brăila s-au adunat doar 1600 de semnături. În Teleorman, nici măcar 1.000 de persoane nu au semnat.

Până marți, 24 iulie, în Galați se strânseseră 10200 de semnături. Probabil, vor sari de „pragul” de 20000 de semnături și Timișoara și Constanța.

Totuși, e departe de-a fi suficient. Douăzeci și unu de județe trebuie să aibă peste 20.000 de semnături. Cu o lună înainte de data limită, inițiatorii campaniei mai au nevoie de semnături din peste jumătate din numărul de județe necesare.