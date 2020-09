Cătălin Cristache, candidatul PMP pentru funcţia de primar al Galaţiului ”Trebuie să punem stop dominaţiei PSD! Galaţiul are nevoie de o administraţie performantă, de viziune şi de investiţii”

Sunt ferm convins că Galaţiul are un potenţial extraordinar, rămas neexploatat. Şi mai cred cu tărie că, în 2020, am ratat şansa de a înlătura dominaţia PSD. Asta pentru că orgoliile de pe partea dreaptă a eşichierului politic din Galaţi sunt prea mari, iar interesele prea mărunte. Spun de ani buni că trebuie să ne aşezăm la masa negocierilor, noi, cei care reprezentăm Dreapta, şi să construim o alternativă viabilă şi câştigătoare, care să înlăture PSD de la butoane. Din păcate, nu am reuşit să ajungem la un numitor comun. Dreapta Unită este un proiect care a eşuat la Galaţi, din cauza unor orgolii de clan, iar acest lucru ne poate costa încă patru ani de conducere PSD, o administraţie catastrofală, care a făcut din Galaţi un oraş nefrecventabil, fără viitor, fără orizont, fără viaţă.

Noi, cei din Partidul Mişcarea Populară, suntem adevărata Dreaptă în Galaţi. Avem candidaţi la toate nivelurile şi suntem singurii care se bat cu PSD de-adevăratelea. Alţii, la nivel declarativ, sunt cei mai înverşunaţi contestatari ai PSD, dar, în spatele cortinei, stau la chiolhanuri şi îşi împart afacerile bănoase din bani publici. Ce dovadă mai mare doriţi în acest sens, decât faptul că marele partid istoric de dreapta, PNL, nu are candidat la Primăria Galaţi şi nici liste complete la Consiliul Local şi Consiliul Judeţean, pentru prima dată în istoria sa de un secol şi jumătate? Nu este acesta cel mai mare blat între PSD şi PNL? Faptul că, în Galaţi, primarii de la PSD nu au migrat la PNL, cum se întâmplă în toată ţara, nu este o altă dovadă a blatului, a faptului că şi-au împărţit primăriile? Gândiţi-vă bine la cine vreţi să vă administreze oraşul şi judeţul în următorii patru ani! Noi suntem cea mai bună soluţie. Avem cei mai buni candidaţi. Oameni de carieră, oameni curaţi şi integri, profesionişti desăvârşiţi în domeniile lor. Chiar aveţi cu cine vota. Eu şi ECHIPA mea suntem trup şi suflet pentru Galaţi!

***

Cătălin Cristache este preşedintele Organizaţiei Judeţene Galaţi a Partidului Mişcarea Populară şi este deputat din anul 2016. Este candidatul PMP pentru funcţia de primar al Municipiului Galaţi.

Publicat de: SC ECHIDISTANT PRES SRL, la comanda Partidului Mişcarea Populară Galaţi; Cod MFC: 21200020; Tiraj 4000 ex.