Cina cea de taină a alde liberalilor s-a făcut la Master

Fără prea mare tam-tam, în linişte, cu discreţie, după un scenariu bine pus la punct de ALDE local, în frunte cu Cristian Dima, a avut loc recent aterizarea desantului de la Bucureşti, condus de însuşi Călin Popescu Tăriceanu. Noi am mai scris la timpul potrivit de vizită, de ceea ce s-a întâmplat, de conferinţa de presă, aşa că ar fi cam desuet să reluăm subiectul. Totuşi, avem două aspecte pe care musai trebuie să le aducem la cunoştinţă onor cititorilor noştri.

Prima ar fi legată de modul în care Tăriceanu, Chiţoiu şi ceilalţi însoţitori de la Centru au fost întâmpinaţi la sediul cosmetizat şi nu „nou” al liberalilor democraţi din centrul Galaţiului, pe locul fostului Restaurant Master, stabiliment intrat în proprietatea fraţilor Dima. Şi pentru că imaginile povestite, fotografiate şi filmate „bat imaginaţia”, nu am putut să trecem peste ele. Ce nu a impresionat plăcut, ba din contră, a fost chestia aia ceauşistă (practic demodată) cu tăiatul panglicii la inaugurare, pernuţe şi foarfece, la care s-a adăugat şi tradiţionalul colac ce trebuie rupt şi mai apoi cufundat în sare spre degustare.

Da, dar cea mai tare ştire este însă alta, ce rupe gura târgului şi care va crea o furtună de comentarii în Republicuţă. Cică, la ceas de taină Tăriceanu s-a întâlnit cu Victor Paul Dobre. Apoi, ce au discutat nu avem a şti, atât noi, cât şi alţii, numai că simpla lor întâlnire e de ajuns ca să nască o multitudine de speculaţii cu privire la acest fapt petrecut la Hotel Mercur.

Uite, noi, de bună credinţă credem că a fost un simplu gest de curtoazie, de nobleţe şi obligaţie morală ca Dobre să-i dea bineţe pe plan local, asta pentru că au fost ani şi ani împreună în PNL şi mai apoi că acesta nu a putut uita că sub conducerea lui Tăriceanu ca prim ministru a fost numit secretar de stat şi mai apoi a avut alte funcţii executive sau în partid. Dar mai ştii totuşi ce au discutat? Draku’ ştie! Oricum sunt vremuri tulburi şi vin altele şi mai şi, cu mai multe bătălii politice în alegeri, cu posibile permutări şi schimbări de configurări pe scena politichiei româneşti.