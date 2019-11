Clasarea pe locul DOI e o victorie pentru pesedeul din Galaţi !

În urmă cu câteva luni scriam că aceştia, de la pe-se-de, din conducere şi nu numai, nu au înţeles NIMIC, dar NIMIC din ce au păţit pe 26 mai a.c. la alegerile pentru europarlamentare. În mod normal, şocul rezultatelor din luna mai ar fi trebuit să-i năucească, să-i determine să încerce o analiză detaliată, să înveţe din greşeli, să realizeze că le-a fugit pământul de sub picioare, că după treizeci de ani la putere în plan local e nevoie de o reformă a partidului şi cu musai alţi oameni în frunte. La Galaţi, pe-se-de-ul nu mai este în fapt de mult un PARTID în sensul adevărat al noţiunii, nu mai există de foarte mult timp democraţie internă, e o dictatură a unor indivizi şi atât. Calitatea oamenilor cocoţaţi în vârful sau pe diferite crăci ale ierarhiei de partid este extrem de slabă, fără personalităţi remarcabile ca în trecut, ci doar o adunătură de parveniţi, de profitori, de ciorditori, de şmenari, care au confiscat partidul în interesul lor şi al acoliţilor ce-i înconjoară, în aşteptarea şi speranţa recompensării cu o ciozvârtă de carne sau un ciolan de ros. Personajele acestea nu se vor duse nici ameninţate cu kalaşnikovul sau cu o bătaie bună şi meritată din partea electoratului, dar în primul rând a propriilor membri de partid.

Aşa că slabe speranţe ca partidul acesta la Galaţi să se restructureze, să se reformeze, să fie restartat şi modernizat, în pas cu vremurile şi necesităţile, iată, izvorâte dintr-o realitate crudă, când iei bătaie şi râzi ca „proasta în târg” la televizor, cu satisfacţie că ai ieşit pe locul doi. Rămâi prost, împietrit, îţi dai palme să realizezi că este adevărat. Oameni buni, Vaiorica, cu gura până la urechi, se bucura că ea şi pe-se-de-ul au ieşit pe locul doi. Huoooo!, măi, iresponsabililor, aşa ceva demonstrează imbecilitate, lipsa dorinţei de performanţă, de a fi acolo, la nivelul în care îţi doreşti şi trebuie să ajungi!

După luna mai de anul acesta, cu alegeri europarlamentare pierdute la Galaţi în mod jalnic de către pe-se-de, ne aşteptam ca aceia din frunte, alde Popa & Comp să-şi dea demisia, să plece. Lucru absolut normal, când ai capul pe umeri şi nu unul cu coarne, când dai dovadă de o minimă decenţă şi responsabilitate.

Dar de unde? Au minimalizat eşecul, au rămas la fel de aroganţi (vezi Pâslaru, Mărgărit şi camarila), băşcălioşi şi cu caterincă, emfază şi dispreţ, tupeişti şi demagogi. Din luna mai şi până acum nu şi-a dat nimeni DEMISIA şi nici nu au schimbat nimic în atitudine, în strategie, în metodă, au rămas la fel de închistaţi, de scorţoşi, de inflexibili, de tirani şi dictatori cu activul pus la treabă. Tot cu pliante, tot cu flyere, tot cu ziare ca pe vremea lui Pazvante Chioru, tot cu munca de la „om la om” ca pe vremea lui Ceaşcă, tot prin pieţe, tot agresivi, tot cu minciuni şi promisiuni deşarte ca acum patru ani, opt ani… şi tot aşa până înapoi în anii ’90.

Dar cel mai grav lucru este că resursa umană a pe-se-de-ului a scăzut an de an din punct de vedere calitativ, fără nume sonore, fără personalităţi, fără intelectuali, fără vectori de influenţă asupra electoratului. Toate acestea din cauza unor politici intenţionate şi dezastruoase ale ciobanilor puşi să omoare cu parul şi dând afară tot ceea ce putea să le atingă într-un fel sau altul autoritatea, să le conteste deciziile şi să le pericliteze funcţiile.

Drept urmare a celor de mai sus sunt şi rezultatele prăpădite şi de tot râsul obţinute de pe-se-de-ul local în alegerile de duminica trecută: în judeţul Galaţi Klaus Iohannis 33,11%, Viorica Dăncilă 26,96%, Dan Barna 13,19% şi Mircea Diaconu 11,35%, restul nu mai contează. La municipiu Klaus Iohannis 32%, Viorica 21,7%, Dan Barna 17,8 %, iar Mircea Diaconu 13%. Ce ruşine, măi, pe-se-diştilor, ce bătaie aţi luat, halal de mama voastră şi de şefii voştri care vor fi tot acolo unde sunt de atâta amar de vreme! Ei vor rămâne pe funcţii ca nesimţiţii, iar voi ca proştii veţi deconta hoţia şi jaful acestora, fiind mai apoi acuzaţi tot voi, că nu s-au câştigat alegerile, că nu aţi muncit suficient, că nu a fost dăruire, pentru că nu i-aţi determinat pe toţi să voteze cu Dăncilă şi prin ea partidul. Parşivii ăştia sigur se vor salva din nou, aiurindu-vă cu tehnici de manipulare binecunoscute.

Şi ca să fie tot tacâmul clar şi precis, spre a demonstra o parte din cele afirmate mai sus, o să facem trimitere la profilul votanţilor de la Pe-se-de – Vaiorica, ce arată cam aşa: 43% din cei care au votat acest „cuplu” au peste 65 de ani, 38% între 45-64 de ani, 11% între 35-44 de ani, 5% între 25-34 de ani şi 3% până în 24 de ani. Studiul a fost efectuat de Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie.

Ăsta da viitor pentru PSD, nu-i aşa, dragi cititori?!! Da, dar o dată cu epuizarea treptată în ani a bazinului electoral al pe-se-de, vor dispărea şi pe cale naturală (şi nu prin demisie şi daţi afară) cei din fruntea partidului, care mai abitir decât cei din Justiţie nu răspund de faptele lor.

Dar lasă, mai sunt doar şapte luni şi vin şi alegerile locale… şi atunci să vezi prăpăd, praf şi pulbere în tolbele lui Nica şi Popa & Comp. Oricum, în aceste condiţii şi pe Pucheanu îl paşte o mare primejdie în a pierde tot. Mai ales dacă Opoziţia unită (PNL, USR-PLUS şi PMP) merg pe un candidat unic la Primar pentru Galaţi…