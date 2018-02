Coaliţia PSD-ALDE sfidează meritocraţia

Deputatul PNL Dumitru Oprea afirmă, într-o declaraţie politică, că toate poziţiile publice din ultima perioadă ale Ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale, Lia Olguţa Vasilescu, precum şi ale altor lideri ai coaliţiei de guvernare PSD-ALDE, trădează dorinţa de a întoarce România la egalitarism, în vreme ce meritocraţia este subminată prin afirmaţii precum „nu îi plângeţi pe bugetarii cu salarii mari“.

„«Nu îi plângeţi pe bugetarii cu salarii mari», ne-a spus, de curând, Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Lia Olguţa Vasilescu. În spatele declaraţiei sale populiste se ascunde, din păcate, o mentalitate pe care o credeam depăşită.

Această poziţie a ministrului ne întoarce în comunism. A i se da omului după nevoi, iar nu după merite, reprezintă chintesenţa unui regim egalitarist. Din păcate, întreg sistemul bugetar din România continuă să fie menţinut de actuala guvernare sub un control cinic de tipul „noi vă dăm/creştem salariile, voi ascultaţi de noi“. Legătura dintre valoarea muncii şi salariul primit ar trebui să stea la baza oricărei legi sau grile de salarizare. În realitate, sistemul birocratic supradimensionat nu are cum să aplice acest principiu echitabil de salarizare. Va propune, în continuare, o grilă care să nu motiveze angajaţii performanţi, dar care să le convină celor învăţaţi să se eschiveze de la muncă. Din toată această situaţie, în final, au de pierdut toţi românii, nu doar angajaţii de la stat. Cetăţeanul simplu nu va avea niciodată acces la servicii de calitate, deşi el le plăteşte lunar, sub formă de taxe şi impozite.

Reforma reală a statului român este întârziată cu bună ştiinţă de coaliţia PSD-ALDE, pentru că un sistem public în care să domine meritocraţia, nu relaţiile personale şi de partid, ar putea să o coste multe voturi. Angajaţii din sistemul public trebuie ţinuţi captivi prin iluzia că veniturile lor depind de bunăvoinţa partidului-stat, care conduce de la Palatul Victoria. Li se garantează că nu se va deschide niciodată discuţia despre cine merită să lucreze în sistemul public şi cine nu, dacă acceptă, fără crâcnire, condiţiile impuse de putere. Nu vor fi introduse nici teste pentru angajaţi şi nici nu vor fi eliminaţi cei neperformanţi.

Iată de ce, din perspectiva coaliţiei PSD-ALDE, instituţiile şi companiile de stat nu au nevoie de manageri şi funcţionari competenţi şi bine plătiţi, ci de cadre de nădejde ale noii nomenclaturi de partid, care să asculte exclusiv de comanda politică.“