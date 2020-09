• Consiliul Judeţean Galaţi a devenit un exemplu de bună practică atât în regiune, cât şi la nivelul întregii ţări, în privinţa fondurilor europene atrase

• Din 1,5 miliarde de lei pe care instituţia îi investeşte în dezvoltarea Galaţiului, 1,12 miliarde de lei sunt bani europeni

• În actualul mandat, Consiliul Judeţean Galaţi a investit cele mai multe fonduri, din ultimii 30 de ani, în Sănătate, Infrastructură rutieră, Cultură, Agrement şi Mediu

„Mi-am dorit să arăt că instituţia pe care o coordonez poate deveni un motor de dezvoltare pentru întregul judeţ. Şi cred că mi-am îndeplinit acest obiectiv. Am fost conştient, încă de la început, că puteam face acest lucru doar prin investiţii de amploare, mult aşteptate de noi toţi, şi transparenţă. Însă, pentru a putea construi de la zero, pentru a îmbunătăţi radical infrastructura de transport, pentru a putea moderniza spitalele şi a le dota cu echipamente medicale, ai nevoie de bani. Principala mea ţintă au fost fondurile europene. De aceea, încă din primele mele zile ca preşedinte al Consiliului Judeţean, am format o echipă de profesionişti în atragerea de bani europeni. Nu am ratat nicio axă de finanţare, iar, acum, aproape 80% din investiţiile Consiliului Judeţean sunt realizate cu fonduri europene.

Astăzi, după patru ani de mandat, Consiliul Judeţean Galaţi are investiţii în valoare de aproape 1,5 miliarde de lei, din care 1,12 miliarde de lei sunt fonduri europene. Am devenit astfel un exemplu de bună practică atât în Regiunea de Sud-Est, cât şi la nivelul întregii ţări. Iar acest lucru mă bucură. Mă bucură pentru că, pe de o parte, investim în Galaţi, pentru cetăţeni, şi creăm locuri de muncă prin proiectele noastre, iar pe de altă parte, reprezintă o confirmare a muncii noastre, a eforturilor depuse de echipă şi a implicării responsabile”, explică preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea.

Investiţii-record în sistemul sanitar gălăţean

Sănătatea este o prioritate pentru preşedintele Costel Fotea. Iar asta o demonstrează investiţiile de anvergură, de 308 milioane de lei, ale Consiliul Judeţean în sistemul sanitar. Este pentru prima dată când, la Galaţi, instituţia investeşte în construirea de spitale noi, în modernizarea unităţilor medicale deja existente, în aparatură performantă şi în tratamente moderne. Practic, sănătatea gălăţeană beneficiază acum de cele mai mari investiţii din ultimii 30 de ani.

Centru regional modern de tratare a cancerului

În luna decembrie a anului trecut, după ample investiţii de modernizare a Secţiei de Radioterapie a Spitalului Judeţean şi dotarea acesteia cu un accelerator liniar de particule, Consiliul Judeţean a deschis, la Galaţi, un centru regional de tratare a cancerului.

Zilnic, aici se tratează, cu ajutorul acceleratorului liniar de particule, aproape 60 de pacienţi din Galaţi şi judeţele din jur. Acceleratorul înseamnă tehnologie modernă prin care se iradiază exclusiv tumora, fapt care atrage după sine reducerea semnificativă a efectelor secundare şi şanse mai mari de vindecare. Incomparabil mai puternic şi mai eficient faţă de vechile tehnologii folosite, noul echipament medical ultraperformant face diferenţa dintre viaţă şi moarte.

„Este o investiţie care salvează vieţi. Una de suflet pentru mine, pentru că le redă bolnavilor speranţa că vor învinge această maladie. Medicii spun că, dacă pe vremuri erau forţaţi să întrerupă temporar tratamentul din cauza efectelor secundare, astăzi acest lucru nu se mai întâmplă. Suntem singurii din regiune care dispun de această tehnologie de ultimă generaţie. La Galaţi, se tratează zi de zi pacienţi din Vrancea, Brăila, Tulcea, Vaslui şi, bineînţeles, gălăţeni. În opt luni de la instalarea acceleratorului liniar de particule, Radioterapia a realizat 7.000 de şedinţe”, explică preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea.

Modernizarea Secţiei de Radioterapie a constat în construirea unei clădiri noi cu spaţii pentru pacienţi şi medici, saloane pentru tratamentul în sistem ambulatoriu, cu circuite separate pentru pacienţii care vin din ambulatoriu şi cei care vin din spital, dar nu numai. Investiţia totală este de trei milioane de euro.

„Nu ne oprim aici. Vrem să dezvoltăm centrul regional de tratare a cancerului. Vrem să aducem la Galaţi şi cel de-al doilea accelerator liniar. Suntem în procedură de obţinere a avizelor şi pentru un centru de diagnosticare a cancerului, dotat cu un PET CT (aparat în valoare de 2.000.000 de euro), pentru depistarea cu acurateţe a celulelor canceroase”, a declarat Costel Fotea.

Investiţii la Spitalul Judeţean:

• centru regional de tratare a cancerului (tratament modern cu ajutorul acceleratorului liniar de particule – aproximativ 60 de oameni se tratează zilnic la Galaţi);

• tratament modern pentru accidentul vascular cerebral;

• modernizarea Spitalului Judeţean, prima în istoria sa de peste jumătate de secol (consolidare, faţadă nouă, montare sisteme energie verde, secţii medicale renovate, înlocuire instalaţii, schimbare lifturi în totalitate, sistem de climatizare în toate secţiile spitalului, sistem de sterilizare a aerului din blocul operator etc);

• extindere, modernizare şi dotare UPU – computer tomograf achiziţionat special pentru cazuri de urgenţă;

• extindere şi modernizare Ambulatoriu de specialitate – 25 de cabinete noi;

• prima parcare supraetajată din Galaţi (306 locuri oferite gratuit pentru personalul şi vizitatorii spitalului);

• clădire nouă pentru secţia de Prosectură, Medicină Legală şi Anatomie Patologică

• echipamente medicale moderne (accelerator liniar de particule, sistem de neuronavigaţie pentru intervenţii neurochirurgicale, aparate moderne de radiologie etc);

Investiţii la Spitalul de Boli Infecţioase:

• spital nou, dotat cu aparatură medicală de ultimă generaţie;

• laborator de biologie moleculară;

• tratarea cancerului de piele cu ajutorul noilor tehnologii medicale;

Investiţii la Spitalul de Pneumoftiziologie:

• modernizare corp central spital;

• extindere şi modernizare Ambulatoriu de specialitate – creare de circuite separate pentru copii şi adulţi şi dotare cu computer tomograf performant;

• clădire nouă pentru blocul alimentar;

• amenajare săli de curs;

• dotare cu echipamente medicale;

• compartiment special pentru pacienţii diagnosticaţi cu tuberculoză rezistentă la medicamente;

Investiţii la Găneşti:

• spital nou pentru pacienţii cu afecţiuni psihice grave;

• saloane moderne, cu două şi trei paturi;

• spaţii medicale pentru îngrijirea pacienţilor;

• bucătărie proprie şi săli de mese;

• scaun stomatologic;

Investiţii la Spitalul Târgu Bujor:

• secţii medicale renovate;

• lucrări de consolidare a terenului şi clădirii în care funcţionează compartimentul de sterilizare;

• echipamente medicale noi;

• extindere şi dotare Ambulatoriu de specialitate.

Centrul pentru bolnavii cu Alzheimer

* servicii medicale;

* consiliere psihologică;

* cabinet kinetoterapie;

*bucătărie proprie;

* spaţii pentru recuperare şi reabilitare funcţională;

* spaţii de recreare în aer liber;

* personal specializat pentru îngrijirea bolnavilor.

Investiţii pentru siguranţa gălăţenilor

În fiecare an, Consiliul Judeţean Galaţi îi sprijină pe cei care luptă pentru binele comunităţii şi siguranţa gălăţenilor. Cu fonduri din bugetul propriu al instituţiei, au fost achiziţionate:

* o autospecială modernă pentru intervenţii pirotehnice, dar şi accesoriile necesare pentru siguranţa echipajului – veste şi căşti de protecţie balistică, pătură antischijă, lanterne cu utilizare în mediul gazos şi combinezoane speciale pentru intervenţie, astfel încât transportul proiectilelor nedetonate să se facă în condiţii de siguranţă;

* o autospecială nouă pentru medicii SMURD, dotată cu toată aparatura necesară salvării de vieţi;

* trei şenilate pentru ISU, pentru misiuni de salvare şi intervenţii în special pe timp de iarnă;

* aproape 100 de camere de suraveghere video pentru maşinile Poliţiei şi Jandarmeriei;

* multifuncţionale pentru posturile de Poliţie Rurală;

* dotarea maşinilor oamenilor legii cu echipamente folosite pentru depistarea rapidă a substanţelor stupefiante.

Investiţii în învăţământul special

Consiliul Judeţean Galaţi a investit permanent, în ultimii patru ani, în educaţia copiilor cu cerinţe speciale:

* burse pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale;

* amenajarea unei săli de sport la Liceul Tehnologic ”Simion Mehedinţi”;

* scaun special pentru transportul la etaj al elevilor cu dizabilităţi;

* loc de joacă la Şcoala Specială ”P.P. Neveanu”, pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;

* amenajarea, în prezent, a unui teren de sport la Şcoala Specială ”Constantin Pufan”.

Cel mai mare proiect de infrastructură din ultimii 30 de ani

Infrastructura rutieră este un alt domeniu în care Consiliul Judeţean Galaţi investeşte, în actualul mandat, fonduri fără precedent – aproape 160 de milioane de euro – pentru construirea de la zero a unor drumuri, modernizarea a numeroase căi rutiere, reabilitarea a sute de poduri care nu au mai fost vreodată consolidate, amenajarea de piste pentru biciclete, trotuare, podeţe de acces către proprietăţi, dar şi sisteme de captare a apelor pluviale, inexistente în trecut. Cei mai mulţi bani provin din fonduri europene.

Cu bani europeni, Consiliul Judeţean derulează şi cea mai importantă investiţie în infrastructura Galaţiului, din ultimii 30 de ani – modernizarea şi extinderea la patru benzi a Drumului de Centură, proiect în valoare de 40 de milioane de euro, din care 30 de milioane de euro – fonduri europene. În prezent, constructorul lucrează la pilonul central al viitorului pod hobanat de pe Drumul de Centură, care va avea înălţimea de 60 de metri, lungimea de aproape 500 de metri, patru benzi de circulaţie şi trotuare. Podul suspendat va scurta lungimea actuală a Drumului de Centură cu aproximativ doi kilometri, astfel încât conducătorii auto nu vor mai fi nevoiţi să intre în oraş pentru a-şi continua drumul pe varianta ocolitoare.

Odată cu finalizarea acestei investiţii, va creşte siguranţa participanţilor la trafic, se va fluidiza circulaţia în zona respectivă, se va reduce riscul de accidente rutiere şi va scădea timpul petrecut de şoferi în trafic, ceea ce pentru agenţii economici înseamnă costuri mai mici. Mai mult, banii europeni aduşi la Galaţi pentru acest proiect înseamnă şi crearea de noi locuri de muncă.

Drumuri sigure şi moderne

* DJ 251 Galaţi – Smârdan – Schela – Slobozia Conachi şi Cudalbi – Valea Mărului – Matca – Tecuci

* DJ 252 Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea;

* DJ 242 Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti – Folteşti;

* DJ 251A Corod –Brătuleşti – Blânzi – Nicopole – Fundeanu – Drăguşeni;

* DJ 255 Pechea – Rediu – Cuca – Fârţăneşti – Măstăcani;

* DJ 254 Iveşti –Călmăţui – Griviţa;

* DJ 242A Rădeşti – Bereşti – Bereşti Meria – Găneşti – Cavadineşti;

* DJ 242B – Bereşti – Balinteşti – Băneasa – Moscu – Târgu Bujor;

* reabilitare tronsoane de drum judeţean pe mai multe tronsoane, cum ar fi cele din zona localităţilor Ţigăneşti – Ungureni – Gohor – Crăieşti – Corni – Ţepu – Umbrăreşti – Cudalbi – Viile;

* Pod nou DJ 251G peste Valea Găunoasa;

* Pod nou din beton armat pe DJ 240A, Cerţeşti;

* 5000 de podeţe de acces proprietăţi în 28 de localităţi, pe 15 drumuri judeţene;

* 42 de poduri şi 671 de podeţe refăcute pe drumurile judeţene.

Primul Muzeu de Artă Vizuală construit în România, în ultimele decenii

„Cultura dă identitate unei naţiuni. Niciodată, în ultimele decenii, nu s-a investit mai mult în acest domeniu, la noi”, declară pre­şedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea.

Cel datorită căruia, la Galaţi, se construieşte, în Parcul Rizer, primul Muzeu de Artă Vizuală din România, din ultimii 30 de ani. O investiţie în valoare de 6,5 milioane de euro, finanţată integral din bugetul propriu al Consiliului Judeţean. Clădirea va avea 6.500 de metri pătraţi, peste 21 de metri înălţime, numeroase săli de expunere, laboratoare pentru restaurarea şi conservarea operelor de artă, spaţii pentru atelier de creaţie, amfiteatru şi bibliotecă. De asemenea, vor fi create şi zone pentru expoziţii în aer liber, în care pot fi organizate diferite evenimente culturale. În plus, Consiliul Judeţean şi-a manifestat intenţia de a prelua în totalitate Parcul Rizer, pentru a-l transforma într-un loc în care cultura se îmbină cu relaxarea în aer liber, fără a afecta nimic din ceea ce există acum în parc.

„Nu putem fi o societate modernă fără cultură, nu ne putem dezvolta fără cultură. De aceea am decis să investim în muzee şi să punem în valoare clădirile de patrimoniu pe care le avem în administrare. Investind în cultură, investim în viitorul copiilor noştri. Galaţiul se mândreşte cu primul muzeu de artă contemporană din România, iar în patrimoniul său sunt aproape 6.000 de opere de artă – nume mari precum Nicolae Tonitza, Corneliu Baba, Nicolae Grigorescu, Ion Ţuculescu, Camil Ressu, Nicolae Mantu, Theodor Pallady şi nu numai.

Am dat viaţă astfel unui proiect uitat de opt ani pentru că nu am vrut ca Muzeul de Artă Vizuală să mai funcţioneze la parterul unui bloc. Sunt absolut convins că, la finalul lucrărilor, Galaţiul va avea cea mai frumoasă casă a artelor vizuale din România, clădirea însăşi fiind o operă de artă”, declară preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

Seră de plante tropicale, în locul scheletului inestetic din metal

După mai bine de 20 de ani de când a fost abandonat în curtea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, scheletul inestetic din metal este transformat acum într-o spectaculoasă seră de plante exotice, datorită unei investiţii de aproa­pe 15 milioane de lei a Consiliului Ju­deţean. Lucrările sunt în plină desfăşurare, iar anul viitor gălăţenii vor putea să viziteze noua seră, care, cu siguranţă, va fi una dintre marile atracţii de la malul Dunării.

„Construim la Galaţi una dintre cele mai frumoase sere de plante tropicale din ţară. Astfel, după mai bine de 20 de ani de când a fost abandonat, scheletul metalic inestetic din curtea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii va fi transformat într-o spectaculoasă seră, în care gălăţenii vor putea admira palmieri de aproape 20 de metri înălţime şi sute de plante exotice. Noua seră va deveni cu siguranţă unul dintre cele mai vizitate locuri din Galaţi. De asemenea, vom amenaja şi un spaţiu pentru expoziţii temporare, unde elevii vor putea desfăşura diverse activităţi didactice”, subliniază preşedintele Consiliului Judeţean.

Investiţia prevede consolidarea scheletului metalic existent, montarea unor geamuri speciale pentru sere, realizarea instalaţiilor de climatizare şi irigaţie, dotarea cu echipamentele necesare, precum şi achiziţionarea materialului expoziţional.

De curând, Observatorul Astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii a fost dotat de către Consiliul Judeţean cu cel mai mare telescop din România destinat publicului. Cu noul instrument optic, observaţiile astronomice selenare şi planetare se vor putea face la o rezoluţie mult mai mare. Mai mult, noul instrument optic va putea fi folosit pentru cercetare, precum şi pentru activităţi educaţionale, cum ar fi pregătirea elevilor care participă la Olimpiada de Astronomie şi Astrofizică.

Investiţiile în cultură ale Consiliului Judeţean nu se opresc însă aici. La acest moment, Casa Cuza Vodă şi Farmacia Ţinc – Muzeul „Casa Colecţiilor” – sunt restaurate cu fonduri europene atrase de Consiliul Judeţean. Cele două clădiri-emblemă ale Galaţiului, bijuterii arhitecturale, vor fi puse astfel în valoare şi îşi vor recăpăta frumuseţea de altădată. Sunt ample lucrări de consolidare, restaurare şi reconfigurare a circuitelor muzeale. Mai mult, cele două edificii culturale vor fi digitizate, astfel încât să fie realizate tururi virtuale. În plus, a fost finalizată deja renovarea unei clădiri reprezentative pentru istoria Galaţiului, care a fost pe rând sediu pentru două reprezentanţe diplomatice, casă de oaspeţi de rang prezidenţial sau sediul Inspectoratului pentru cultură, acum fiind sediul principal al Consiliului Judeţean Galaţi.

Parc de Aventură în Pădurea Gârboavele

„Avem investiţii importante şi în zona de agrement. La Pădurea Gârboavele vom construi primul parc de aventură din Galaţi, asemănător celui de la Braşov, iar la Zătun vom crea o nouă zonă de agrement cu noi spaţii pentru relaxarea în aer liber şi pescuit”, anunţă preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea.

Parcul de Aventură de la Galaţi, investiţie finanţată din fonduri transfrontaliere, va fi una dintre cele mai frumoase şi mai interesante zone de agrement din regiune şi se va întinde pe 8,4 hectare. Vor fi amenajate 15 trasee de aventură, fiecare traseu având un anumit grad de dificultate. Vor fi instalate tiroliene, platforme, scări şi poduri, toate interconectate între copaci. Contractul de finanţare a fost deja semnat.

Tot cu fonduri europene va fi creată şi noua zonă de agrement de la Zătun. Punctele forte ale zonei de agrement „Zătun 2” vor fi nouă căsuţe, mai mari decât cele existente în prezent, dotate şi cu o serie de facilităţi pentru gătit, un spaţiu de joacă pentru copii, cinci pontoane pescăreşti şi trei foişoare de diferite dimensiuni. Acestea din urmă au fost astfel gândite, încât să poată oferi spaţiu şi unor grupuri de 30-70 de persoane, existând solicitări în acest sens pentru organizarea unor team-building-uri, concursuri de pescuit sau alte activităţi recreative.

„Balta Zătun este un spaţiu foarte căutat şi solicitat de gălăţeni, ceea ce ne-a făcut să căutăm soluţii pentru a extinde această zonă de agrement. Şi am reuşit ca şi acest al doilea proiect de la Zătun să fie finanţat într-o bună măsură din fonduri europene. O parte a zonei de agrement va fi amenajată în actuala livadă de la Zătun, care nu mai este productivă, dar care oferă un cadru natural foarte plăcut pentru amenajarea căsuţelor şi foişoarelor. Vom avea, de asemenea, mai multe pontoane pentru pescari, dotate cu mese, umbreluţe, dar şi zone de protecţie, inclusiv pentru copii. Nu în ultimul rând, în paralel, vom continua şi popularea cu peşte a bălţii de la Zătun – avem un luciu de apă de 27 de hectare, iar adresabilitatea este foarte mare, sunt multe persoane care vin aici să-şi petreacă timpul liber”, explică preşedintele Costel Fotea.

Sistem de management al deşeurilor unic în Europa de Sud-Est

„Un loc important pe agenda Consiliului Judeţean îl ocupă partea de mediu. Astfel, Galaţiul se pregăteşte să implementeze cel mai mare proiect de management al deşeurilor din Europa de Est, pentru care am semnat deja contractul de finanţare pe fonduri europene. Este un proiect de peste 100 de milioane de euro, adaptat tuturor normelor de mediu, la care s-a muncit mult în ultimii ani. Vom avea sisteme de producere a energiei electrice din deşeuri, staţii de tratare cu ultimele tehnologii, sistem de colectare separat în întregul judeţ şi un depozit de deşeuri menajere unic în ţară, care va fi complet diferit faţă de imaginea pe care o avem astăzi a unei gropi de gunoi”, declară preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea.

În municipiul Galaţi se va construi o instalaţie de tratare mecano – biologică a deşeurilor, dotată cu un digestor şi o turbină de producere a energiei electrice din deşeuri.

„Cea mai modernă staţie de tratare a deşeurilor din România va funcţiona la Galaţi. Dupa ce se va realiza partea de sortare, deşeurile vor fi tratate mecano-biologic. Se va obţine un compost, care va intra într-un digestor, iar la final vor rezulta un fertilizant organic, care poate fi folosit în agricultură, şi biogaz, care va fi folosit pentru producerea curentului electric. Astfel, staţia îşi va produce singură necesarul de energie electrică”, a declarat Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor din judeţul Galaţi prevede realizarea unui depozit conform de deşeuri şi a unei staţii de sortare la Valea Mărului, staţii de transfer la Galaţi, Târgu Bujor şi Tecuci, staţii de compostare la Târgu Bujor şi Tecuci şi o staţie de tratare mecano-biologică la Galaţi, ce va cuprinde o linie de sortare, un digestor cu fermentare anaerobă şi o turbină pentru producerea curentului electric. De asemenea, în cadrul proiectului va fi închis depozitul neconfom de la Rateş (Tecuci), vor fi achiziţionate pentru tot judeţul echipamentele necesare pentru colectarea şi transportul deşeurilor şi vor fi realizate drumuri de acces.

O echipă de profesionişti, care merită votul gălăţenilor

„Cred că împreună – administraţie şi comunitate – trebuie să ducem mai departe investiţiile care schimbă în bine Galaţiul.

Candidez pentru un nou mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi. Am alături de mine o echipă de profesionişti, oameni care au demonstrat deja în domeniile în care activează, oameni cu viziune, implicaţi şi activi. O echipă care merită votul gălăţenilor!”, declară Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.

Pe lista de consilieri judeţeni ai Partidului Social Democrat, deschisă de preşedintele Costel Fotea, se regăsesc nume sonore din domenii precum medicină, învăţământ universitar şi preuniversitar, management, avocatură, dar nu numai.

Medicul Mihai Polinschi – fostul director al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Galaţi, Silvius Stanciu – prorectorul Universităţii „Dunărea de Jos” şi Violeta Şapira – medic neurolog sunt doar câţiva dintre cei care nu au mai făcut politică, dar care au decis să se alăture preşedintelui Costel Fotea şi să facă astfel parte din echipa de candidaţi ai PSD pentru Consiliul Judeţean Galaţi. Pe lista propusă gălăţenilor se mai află fostul inspector şcolar general Mioara Enache, dar şi aleşi cu experienţă, precum Viorica Sandu, Andreea Naggar, Sandu Mitică, Elena Grosu, Alexandru Nechifor etc.

Iată cine sunt primii 17 candidaţi din lista PSD pentru Consiliul Judeţean:

1. Costel FOTEA, preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi – 2016-2020, inginer;

2. Mihai POLINSCHI, directorul Serviciului Judeţean de Ambulanţă – 2002-2020, medic;

3. Viorica SANDU, consilier judeţean 2008-2020, economist;

4. Doina CUCU, administrator public al Consiliului Judeţean Galaţi – 2016-2020, jurist;

5. Silvius STANCIU, prorector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, inginer economist;

6. Mioara ENACHE, inspector şcolar general în cadrul Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi -2015-2020, profesor;

7. Violeta ŞAPIRA, Şef Lucrări în cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Galaţi, medic primar neurolog în cadrul Spitalului Judeţean Galaţi;

8. Andreea-Anamaria NAGGAR, consilier judeţean – 2016-2020, avocat;

9. Alexandru NECHIFOR, consilier judeţean – 2016-2020, medic medicină internă;

10. Liliana CAMBANACHE, consilier judeţean – 2016-2020, economist;

11. Mitică SANDU, consilier judeţean – 2012-2020, inginer;

12. Cătălin-Nicolae PORUMB, directorul Şcolii Gimnaziale din Rădeşti, profesor;

13. Elena GROSU, consilier judeţean – 2016-2020, inginer;

14. Claudiu-Codrin STOIAN, şef Serviciu Administrativ şi Organizare Competiţii în cadrul Clubului Sportiv Municipal ”Dunărea Galaţi”, inginer;

15. Valeriu MĂNĂILĂ, director al Clubului Sportiv Şcolar Tecuci, cadru didactic;

16. Răzvan-Ionuţ ADUMITROAIEI, manager societate comercială, inginer economist;

17. Constantin GROSU, consilier judeţean – 2018-2020, jurist.

Comandat de: Partidul Social Democrat – PSD-Filiala Jud.Galaţi

Realizat de: SC Brighter Focus MM SRL

Publicat de: ECHIDISTANT PRES SRL

Codul de Identificare al Mandatarului Financiar Coordonator atribuit de AEP: 21200019