De ce cu #fărăudmr

Scena politică e mai fluidă decât un snop de promisiuni electorale. Mai pasionant decât un serial de largă audienţă, spectacolul zvârcolirilor şi mişmaşurilor politice e fără egal. PLUS că, pentru efortul de-a pune ştampila corect, votanţii chiar merită câteva luni de circ maxim, cu pop-corn şi apă-mpinsă. Taie respiraţia surprizele înlănţuite: partide înfiinţate de puţin timp se avântă peste pragul electoral şi lovesc nemilos în speranţele bugetarilor de partid, asistaţilor de profesie şi diverşilor lingăi formatori de opinii plătite. USR-PLUS au căzut ca un trăsnet şi a trecut mai sotto voce performanţa uimitoare a lui Ponta care, nu de mult, ieşea în cârje din atenţia publică şi din distribuţia ciolanului. Analişti şi influenceri avansează tot felul de speculaţii – dintre care cea mai gogonată ar fi revenirea lui Victor în matca pesedistă.

Ar fi o dovadă de prostie desăvârşită, din partea pisicului – şi el n-a părut chiar prost, pe parcursul electoral recent. (Ca dovadă – retragerea inteligentă de pe poziţiile eligibile pentru P.E., care a permis Corinei Creţu şi lui Iurie Leancă să meargă la Bruxelles). Aşadar – de ce ar pune botul V. Ponta la o alianţă cu PSD-ul, care l-ar compromite? Dacă se abţine de la fursecul pe care i-l va arunca bucătăreasa Veo, are şanse la o mare bucată din tortul puterii, în viitorul apropiat. Strategia logică ar putea fi ruperea şi fagocitarea parţială a pesedeului în partidul proprietate personală, PRO Ro. Procesul ar fi mai mult decât firesc. Hălci de parlamentari pesedişti, cu tot cu atârnaţi şi structuri din teritoriu şi-ar târşâi fotoliile către Ponta, la primul mieunat al acestuia. Nu, nu s-ar ridica de pe ele (Doamne, fereşte!) le-ar târşâi, am scris corect, fiindcă păstrarea fotoliilor de parlamentari este ţelul suprem al traseiştilor & aparţinătorilor acestora. Pro-pisicul ar atinge, chiar şi înainte de alegerile locale şi parlamentare, prin procesul biologic al migraţiei, peste 12-14 % din şparlamentari. …Şi mai e un aspect, ceva mai subtil: Pisicul are nevoie maximă de respectabilitate, de frecventabilitate. Pentru asta, trebuie să se ţină departe de pesedei, să nu împrumute, prin coabitare, duhoarea acestora. Pentru el, o mişcare de maestru ar fi să propună o abureală extinsă dreptei surescitate de eurovictorie – un pachet de măsuri luminoase, progresiste, eurobenefice – toate ambalate în propunerea unui armistiţiu politic, un fel de uniune politică naţională temporară, din care pesedeul, alde şi udemereul să fie excluse.

Mesajul subliminal către ştampilatori ar fi cam acesta: „…vedeţi, renunţăm la orgolii politice şi la interese pentru binele oamenilor şi al ţării. Să ne suflecăm si să ne apucăm de reparat ţara distrusă de psd-alde-udmr, să facem totul, autostrăzi suspendate, aeroporturi, spitale cu cascadă, centre interspaţiale, bla, bla, bla.”

…Şi, odată construită respectabilitatea (ca partid mai-mult-decât-firesc, ca partid-contrapondere, partid necesar, de centru-stânga, cu accent pe egalitarism si dreptate socială) ar fi numai bun, proaspăt, curat şi călcat pe verticală, cu abur – respectabil pentru toţi pesedeii degringolaţi prin cotloanele patriei.

De ce fără curtezanele de serviciu? De ce fără UDMR? Pai, tocmai de aia: ca dovadă că se poate şi fără centuristele tradiţionale. Şi mai e o chestie importantă de bifat, cu #fărăudmr: Prin mişcarea Iurie Leancă şi apăsarea spre Basarabia, Pro-pisicul tinde să ocupe nişa naţionalist-patriotică, scăpată din gheare de pesedişti. Desigur, el va intra într-o competiţie nemiloasă cu Băselu, pe segmentul ăsta, dar merită – fiindcă recompensa electorală e consistentă.