Dima, liderul ALDE, nu-şi mai conduce afacerile

De aproape un an de zile, Cristian Dima, preşedintele judeţenei Galaţi a ALDE, şi vice la nivel naţional, a renunţat să-şi mai conducă afacerile, preferând să rămână acţionar în firmele pe care le are. El a declarat că şi-a delegat directori pentru fiecare tip de afacere, motivând că nu mai are timp, dar şi că aşa i se pare corect: să nu amestece afacerile cu politica.

Aşa că zona de IFN, case de schimb valutar şi de amanet a fost încredinţată unui şef, iar zona de instalaţii şi construcţii unei alte persoane.

Îl aşteptăm pe Cristian Dima să se apropie de zona dezbaterilor privind o probabilă şi posibilă candidatură pentru primăria Galaţiului. Dar mai sunt doi ani şi câteva săptămâni până în iunie 2020, timp în care Ionuţ Pucheanu ar putea încerca să devină Marius Stan!