Discursul ambasadorului SUA, Adrian Zuckerman, la conferinţa anuală „Provocări globale în domeniul securităţii cibernetice”, organizată de CERT-RO

Bună dimineaţa! Îmi face plăcere să fiu alături de dumneavoastră astăzi, la discuţiile despre multiplele provocări cu care ne confruntăm în domeniul securităţii cibernetice. Vă mulţumesc tuturor pentru rolul pe care îl aveţi în a ne proteja de ameninţările online! Doresc să mulţumesc în mod special Prim-Ministrului Orban, sub conducerea căruia România a făcut eforturi deosebite în ceea ce priveşte abordarea numeroaselor probleme cu care s-a confruntat, la momentul preluării puterii de la un guvern anterior marcat de corupţie şi lipsă de respect pentru statul de drept. Şi, cu atât mai mult, acest adevăr se aplică în domeniul securităţii cibernetice! Doresc să mulţumesc şi Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO şi partenerilor, pentru organizarea acestui eveniment important!

Ca profesionişti în domeniul cibernetic, în fiecare zi sunteţi în prima linie a frontului, ne protejaţi infrastructura, detectaţi ameninţările şi răspundeţi imediat la incidente. Ne mândrim cu strânsa şi productiva colaborare cu Centrul CERT-RO din România, cu Poliţia Română şi cu multe alte instituţii care lucrează, zi şi noapte, pentru a ne apăra graniţele din spaţiul cibernetic şi pentru a deferi justiţiei infractorii. Nu există organizaţie, agenţie, nici chiar naţiune care să poată să combată de una singură entităţile maligne şi infracţiunile cibernetice globale!

Cooperarea internaţională şi implicarea sectorului privat nu sunt opţionale, sunt esenţiale! Vă încurajez să continuaţi să faceţi schimb de resurse pentru a ajuta guvernele, companiile responsabile şi societatea civilă, pe măsură ce lucraţi împreună pentru a combate ameninţările cibernetice!

Cooperarea în domeniul securităţii cibernetice este un pilon important în strânsa relaţie bilaterală dintre ţările noastre, care nu a fost nicicând mai puternică! Aspectele care ţin de spaţiul cibernetic creează o punte între securitate naţională şi dezvoltare economică, două domenii în care Statele Unite şi România fac eforturi deosebite pentru a atinge obiective care până acum erau de neînchipuit. Sub conducerea Preşedintelui Trump, Statele Unite se angajează să ajute România să evolueze ca lider la nivel regional şi european. Ritmul progresului a fost unul remarcabil – sub ochii noştri are loc o adevărată perioadă a Renaşterii în România!

Partea cea mai puternică a parteneriatului nostru este relaţia în materie de securitate. Statele Unite recunosc importanţa României, un aliat loial, de bază, care protejează regiunea Mării Negre şi flancul estic al Europei de comportamentul malign al Rusiei şi de alte influenţe maligne. În urmă cu numai două săptămâni, Secretarul Apărării al S.U.A. Esper şi Ministrul Apărării Naţionale Ciucă au semnat o Foaie de parcurs în materie de cooperare, pe o perioadă de zece ani, în vederea aprofundării cooperării militare dintre ţările noastre, inclusiv în sectorul apărării cibernetice. Statele Unite se angajează să fie alături de poporul român şi vor fi!

Mâine se împlinesc două săptămâni de la semnarea iniţierii unui Acord Interguvernamental care prevede că Statele Unite şi România vor coopera în vederea recondiţionării unui reactor şi a construirii a două alte reactoare la Cernavodă. Proiectul, evaluat la aproximativ 8 miliarde de dolari, va include contribuţii din partea S.U.A, Canadei şi Franţei, precum şi o sumă semnificativă din conţinutul acestui proiect din partea României. Acest pas va reprezenta o stimulare economică uriaşă pentru România!

Banca de Import-Export a S.U.A (ExIm) a semnat un memorandum de înţelegere care prevede că va oferi României până la 7 miliarde de dolari finanţare pentru proiectul de la Cernavodă; urmează şi asistenţă financiară suplimentară din partea U.S. International Development Finance Corporation (Banca de dezvoltare a S.U.A.). Proiectul de la Cernavodă reprezintă şi o paradigmă a viitoarelor colaborări româno-americane pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii României. Acest proiect reprezintă un exemplu fantastic al potenţialului pe care România îl are pentru a deveni o „sursă de energie” la nivel regional, atât pentru producţie, cât şi pentru export.

Demarăm şi un proiect care presupune dezvoltarea unei autostrăzi şi căi ferate care să lege Marea Neagră de Marea Baltică. Proiectul, realizat în colaborare cu Polonia, va continua dezvoltarea economiei României şi a ţărilor din regiune. Astfel de proiecte sunt importante pentru că ne reamintesc ceea ce se poate realiza pentru dezvoltarea proiectelor legate de infrastructură critică alături de parteneri de încredere, care respectă principiul statului de drept!

„Încredere” este un cuvânt important! Aplicarea principiului statului de drept este esenţială pentru libertate şi democraţie! Ca să restaurăm respectarea principiului statului de drept, nu putem regresa de pe calea progreselor pe care le-a făcut România în ultimul an! Corupţia din guvernul anterior, care s-a concretizat în relaxarea legilor justiţiei doar pentru a-i ajuta pe fostul lider PSD Liviu Dragnea şi pe alţii să evite pedeapsa cu închisoarea nu va fi acceptată! Cei care au participat şi au ajutat la privarea poporului român de statul de drept şi care s-au pretat la fapte de corupţie nu vor avea sprijinul nostru! Numeroasele progrese făcute de Guvernul Orban în ultimul an ar putea fi subminate cu uşurinţă. Aplicarea principiului statului de drept este esenţială şi are prioritate în toate iniţiativele noastre comune; nimeni să nu uite acest lucru! Multe persoane din afară, şi, din păcate, câteva din interior, continuă să încerce să submineze democraţia şi libertatea României, precum şi progresele realizate de poporul român. Nu vom consimţi niciodată la aşa ceva!

Am fost martorii unor atacuri cibernetice devastatoare asupra infrastructurii critice şi a sistemelor de sănătate, ai unor furturi de proprietate intelectuală şi am văzut cu ochii noştri că cei care comit infracţiuni cibernetice utilizează instrumente din ce în ce mai sofisticate pentru a-şi selecta victimele. De la hackeri sponsorizaţi de statul chinez care fură date de la companiile occidentale din domeniul tehnologiei, la atacurile cibernetice sprijinite de Rusia împotriva Georgiei din toamna trecută, avem de-a face cu o varietate de inamici şi ameninţări cibernetice din exterior, care necesită cooperare internaţională strânsă. Statele Unite, împreună cu aliaţii săi loiali precum România şi alţi parteneri de pe mapamond vor continua să deconspire astfel de eforturi pentru destabilizarea sistemelor noastre digitale şi ameninţarea stilului nostru de viaţă!

Pe măsură ce tehnologia avansează, mizele sunt din ce în ce mai mari! De exemplu, următoarea generaţie de reţele 5G va aduce o varietate de aplicaţii inovatoare şi transformatoare în sectoare precum apărare, transport, energie. Nu sunt simple aplicaţii inovatoare, sunt stâlpii de rezistenţă ai infrastructurii critice! Cu toate acestea, acceptarea tehnologiei 5G de la companii care nu sunt de încredere va atrage noi ameninţări, pe măsură ce entităţile rău intenţionate vor încerca să exploateze accesul pentru intruziune sau supraveghere. Strategia Partidului Comunist din China este clară: dominarea reţelelor 5G şi extinderea capacităţii de supraveghere prin companii precum Huawei.

Sunt sigur că sunteţi cu toţii familiarizaţi cu conceptul „Zero Trust (încredere zero)”. Indiferent de ceea ce vă spune o companie sau de ce tip de firewall este instalat, trebuie să lucrăm pe baza unui principiu simplu: nu te încrede niciodată, verifică întotdeauna! Statele, companiile şi cetăţenii trebuie să poată avea încredere că reţelele 5G nu vor reprezenta o ameninţare la adresa securităţii naţionale, a vieţii private, a proprietăţii intelectuale sau a drepturilor omului. Nu poate exista încredere în situaţiile în care producătorii şi furnizorii se află sub incidenţa unor regimuri autoritare, cum este cazul Republicii Populare Chineze, fără transparenţă şi fără aplicarea principiului statului de drept, care să protejeze consumatorii şi companiile. Cele mai bune practici în materie de securitate cibernetică vor fi esenţiale pentru protejarea reţelelor de ameninţări şi accesări neautorizate sau „portiţe secundare”. Însă, companiile care nu sunt de încredere şi prezintă risc ridicat, precum Huawei şi ZTE, nu au nevoie de o „portiţă secundară”, deoarece elementele software şi hardware de care dispun le oferă „poarta principală” care le permite stăpânilor lor să vadă şi să audă pe toată lumea din reţelele lor.

Cetăţenii şi guvernele din lumea întreagă încep să conştientizeze această ameninţare. Administraţia Trump, împreună cu partenerii de încredere, ia măsuri decisive de aplicare practică a acestor principii. Statele Unite şi România au semnat un acord privind securitatea 5G, prin care se afirmă angajamentul nostru de a dezvolta reţele 5G sigure şi de a evalua minuţios ameninţările provenite de la furnizorii cu risc ridicat. De atunci, cinci alte state membre UE au urmat exemplul României şi au încheiat acorduri cu Statele Unite.

În luna august, Secretarul de Stat Pompeo a anunţat extinderea Programului „Clean Network” – un efort amplu de abordare a ameninţării pe termen lung la adresa protecţiei datelor, securităţii şi drepturilor omului, provenite din partea entităţilor maligne, sub regimuri autoritare. Programul „Clean Network”, conceput pe baza standardelor de încredere digitală acceptate la nivel internaţional, reflectă angajamentul nostru pentru o reţea globală de internet deschisă, interoperabilă şi sigură, care se bazează pe valori democratice comune. Mai bine de 30 de ţări şi furnizorii de servicii de reţea aferenţi au aderat la Programul „Clean Network”, iar mulţi dintre giganţii mondiali ai telecomunicaţiilor sunt în curs de a deveni „Clean Telcos”. Acest efort are la bază un concept simplu: protejarea datelor noastre împotriva supravegherii statului condus de Partidul Comunist din China.

Statele Unite şi Uniunea Europeană sunt de acord: trebuie să analizăm cu atenţie impactul pe care l-ar avea pe termen lung situaţia în care am permite furnizorilor cu risc ridicat accesul direct şi indirect la reţelele 5G. Dezvoltarea 5G, susţinută prin principiile incluse în Setul de instrumente al UE privind securitatea cibernetică a reţelelor 5G (EU 5G Toolbox) şi în iniţiativa „Clean Network” va menţine valorile noastre comune cu privire la competiţie loială şi reciprocă, transparenţă şi principiul statului de drept.

Preţul plătit în numele libertăţii şi democraţiei nu este unul mic. Suntem recunoscători pentru conducerea şi cooperarea Guvernului României, în ceea ce priveşte răspunsul la ameninţările la adresa libertăţii şi a statului de drept. Între România şi Statele Unite s-a format o legătură specială, de aliaţi şi prieteni. România şi Statele Unite sunt cei mai buni prieteni! Aşteptăm cu interes să colaborăm cu România în vederea conturării unui viitor mai sigur, mai prosper şi mai vibrant!

În final, cu tristeţe trebuie să menţionez că doi dintre militarii români care fac parte din forţele operative multinaţionale româno-americane din Kandahar au fost răniţi, în această noapte, în urma unei deflagraţii în timpul patrulării. Mi s-a comunicat faptul că rănile nu sunt grave şi este de aşteptat ca toţi militarii să se recupereze complet. Mă rog pentru însănătoşirea lor grabnică!

Vreau să mulţumesc, din nou, femeilor şi bărbaţilor curajoşi, membri ai Forţelor Armate Române şi femeilor şi bărbaţilor curajoşi din armata noastră care luptă cot la cot pentru a apăra democraţia şi libertatea în lume! Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă apere!

Vă mulţumesc tuturor pentru toată munca asiduă pe care o faceţi pentru a ne apăra!