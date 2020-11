Dobre este deja istorie şi maşină de numărat bani

Se părea că este uitat în Parlamentul României, pe un număr de mandate fără număr, reales în permanenţă ca un fel de „Patriarh” al liberalilor gălăţeni. Dobre a intrat în politică după ’90, în acele vremuri tulburi şi de început ale noii societăţi, pe un plan bine pus la punct, împreună cu foştii colegi infiltraţi şi acoperiţi pe diverse posturi de conducere în varii domenii, de la industrie la sănătate, de la învăţământ la comerţ, practic niciun sector de activitate nu era uitat în acea perioadă mult hulită, serviciile plasându-i în toate partidele de opoziţie.

Atunci, în anul 1990, au hotărât nu doar ei între ei, care încotro apucă, adică cine se duce la pe-se-de şi cine la p-n-l, cine la PNŢ, cine să acceadă la putere, să pună mâna pe ea, declarându-se adepţii noilor ideologii, ai noului sistem democratic, ai economiei de piaţă, ai capitalismului. Aici trebuie să aducem aminte pentru cei mai tineri sau pentru cei care au uitat că primul Preşedinte, cel mai deştept, mai pregătit, mai inteligent pe care l-a avut p-n-l-ul la Galaţi a fost Paul Păcuraru, fost şef de cadre şi personal (resurse umane) la Şantierul Naval Galaţi şi la Centrala Navală, arhitectul organizării p-n-l-ului în plan local. Păcuraru care a ajuns şi Ministru al Muncii, post în care s-a remarcat ca un ministru harnic şi priceput, şi-a rupt gâtul din două motive: primul, din cauza atitudinii şi dorinţei făţişe a lui Dobre în a-i lua locul cu orice chip şi, al doilea, că a fost singurul, unicul liberal care i-a băgat mâna în gât lui Băsescu (la propriu, nu la figurat) şi l-a înjurat de mamă. Atunci, de fapt, şi-a semnat sentinţa (dar, vorba ceea, erau între ei, securiştii). Aşa a ajuns Dobre împărat la liberali, perpetuat mai până în zilele noastre printr-o politică în general ştearsă şi mediocră faţă de alegerile care au avut loc de-a lungul timpului, promovând oameni doar până la un nivel care să nu-i pericliteze funcţia (gen Emil Strungă), declarând că el în fapt nu are prieteni, ci doar colaboratori şi supuşi funcţiei. Dobre, din nefericire, nu a avut „mână bună” în a promova oameni pe diverse funcţii, de regulă, ori au fost incapabili, ori ulterior muşcând mâna acestuia într-un fel sau altul. Pe unii liberali i-a ajutat să-şi facă averi colosale, fără ajutorul acestuia direct şi uneori ilegal sau la limită, alde Sandu Traian sau Bulimilă: unul ar fi fost la agenţia lui de turism, iar celălalt ar fi vândut şi acum chiloţi şi bonibon în pasajul de la Dunărea. Nu ca acum când fiecare dintre ei au averi socotite între 20 şi 30 milioane de euro. Ca să nu mai vorbim de alde Sandu Galiatatos sau Mircea Cristea, sigrinaş, prin funcţii de conducere babane cu posibilităţi colaterale de înavuţire. Dobre a ajuns şi ministru – secretar de stat şi nu oriunde, ci la Administraţie şi Interne, Preşedinte sau Vicepreşedinte prin diverse comisii la Camera Deputaţilor, acolo unde a STAT şaisprezece ani (patru legislaturi) pe banii noştri şi a practicat un deşănţat turism internaţional pe bani publici, ai poporului, şi unde nu a făcut NIMIC pentru Galaţi. Tot în această perioadă a parazitat şi căpuşat Camera de Comerţ a Judeţului Galaţi, în calitate de Secretar sau Vicepreşedinte.

Acum, durerea cea mare a lui Dobre nu este că nu a mai fost trecut pe liste şi că nu o să mai fie NIMIC, ocupându-se cu grădinăritul în curtea viloaicei, NU, durerea lui, care îl omoară este că totul i se trage de la copilul lui de suflet, de la cel pe care l-a crescut, şi înavuţit l-a pregătit pentru a fi senator şi Preşedinte de partid în persoana lui Stângă George, cel care mai apoi l-a gonit din sediul partidului unde avea biroul de parlamentar, cel care l-a marginalizat prin nebăgare în seamă pe Dobre, cel care a hotărât împreună cu Orban că nu mai are ce căuta în politica mare liberală. Ori în cea mică credem că, la istoricul şi poziţia sa liberală, nu va rămâne şi se va retrage definitiv pe uşa din dos.

Acum, noi gălăţenii, nu o să plângem după el, că doar nu a făcut nimic, repetăm NIMIC pentru Galaţi, chestia cu poluarea şi Sidexul, cu doi ani de pensionare mai devreme, e vacs albina, nu are relevanţă pentru că nu mai poluează nimeni după ce industria a fost pusă la pământ şi mai e şi discriminatorie pentru cei care chiar au „beneficiat” de poluare şi au fost pensionaţi la termen şi nu mai devreme.

Aşa că Dobre a devenit istorie, îi dorim să aibă zile ca să-şi mănânce uriaşa avere acumulată şi mai ales să se LINIŞTEASCĂ. Că dacă nu o face şi-l mănâncă în cur ca pe Zambilica, tot plângându-se sau întâlnindu-se în taină prin cârciumi cu diverşi, sau Doamne fereşte dând pe goarnă amintiri, credem că o să aibă mari probleme, mai ales după atenţionările şi arătatul motanului de la CENTRU prin postul de televiziune Realitatea Plus.