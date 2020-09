Dorinel Munteanu, locul 1 pe lista de candidaţi PMP pentru Consiliul Local Galaţi: ”Vreau să readuc bucuria victoriei pe feţele gălăţenilor”

Am ales să candidez la Galaţi fiindcă iubesc oraşul şi sunt foarte ataşat de gălăţeni. Nu pot uita bucuria lor imensă, atunci când am câştigat campionatul cu Oţelul. Erau zeci de mii de oameni în stradă, mulţi care nici nu fuseseră vreodată la stadion, dar care se bucurau sincer de performanţa noastră şi erau mândri că, alături de jucători şi de conducerea clubului, pusesem Oţelul Galaţi în galeria selectă a campionilor. Acele momente nu se pot uita niciodată şi vor rămâne pentru totdeauna în sufletul meu. Au un loc special. De aceea am decis să candidez aici, la Galaţi. Vreau să readuc bucuria victoriei pe feţele gălăţenilor. Oţelul trebuie să renască şi să revină în Liga întâi, acolo unde îi este locul. Din acest motiv vreau să devin consilier local, ca, împreună cu suporterii care au ţinut acest nume în viaţă, cu fostele glorii ale clubului, cu toţi oamenii care iubesc fotbalul şi cu sprijinul financiar al Consiliului Local, să facem din nou Oţelul mare şi performant.

Sunt optimist şi cred că Oţelul se poate întoarce pe prima scenă fotbalistică a României. Nimic nu este imposibil. În 2010, când am început drumul spre titlu, cam câţi oameni credeţi că ar fi pariat că ajungem campioni? Puţini au fost cei care au crezut că se poate, cu o echipă mică, de provincie, cu bani puţini, cu resurse limitate, să detronăm echipele de tradiţie, cu bugete impresionante, cu jucători-vedete. Dar am reuşit. Cu multă disciplină, cu determinare, cu o pregătire impecabilă. Şi pentru că am fost o ECHIPĂ. Fiecare dintre noi, jucători, antrenori, conducători de club, preparatori fizici, medici, bucătari, şoferi, muncitori, toţi împreună am muncit pentru succesul Oţelului. Eu sunt convins, şi viaţa mi-a demonstrat-o, că marile rezultate se pot obţine doar în ECHIPĂ. De aceea am ales ECHIPA Partidului Mişcarea Populară. Aici mă regăsesc, aici sunt respectat, aici am libertatea de a spune lucrurilor pe nume, aici am susţinere necondiţionată pentru proiectele mele.

Nu am intrat în politică să mă îmbogăţesc. Am câştigat suficient de mulţi bani ca fotbalist şi ca antrenor. Dacă voi fi ales consilier local, indemnizaţia pe care o voi încasa lunar, nici nu ştiu cât este, o voi dona clubului Oţelul.

Unul dintre cei mai mari fotbalişti români din toate timpurile, Dorinel Munteanu, deţinătorul recordului de selecţii la Naţională, cu 134 prezenţe sub Tricolor, putea alege să candideze oriunde. Orice oraş din România şi orice partid ar fi fost onorat să îl aibă pe liste pe ”Neamţul”. Însă Dorinel Munteanu a ales să candideze la Galaţi, pe listele Partidului Mişcarea Populară. Pentru că inima sa a rămas din 2011 la Galaţi, de când a câştigat cu Oţelul titlul de campioană şi Supercupa României.

