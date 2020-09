Medicul Dumitru Işfan deschide lista PMP pentru Consiliul Judeţean Galaţi: ”Judeţul Galaţi este un pacient în moarte clinică. Sunt medic şi am obligaţia să îl readuc la viaţă”

Am asistat prea mult timp de pe margine la suferinţa oraşului şi judeţului în care trăiesc. Jurământul pe care l-am depus când am devenit medic mă obligă să mă implic. Şi, mai presus de toate, să nu fac rău. E un legământ pe care noi, medicii, îl facem şi cred că acesta ar trebuie să fie şi legământul oamenilor care aleg să se implice în viaţa cetăţii. Să salvezi o viaţă este ceva divin şi aproape imposibil de descris în cuvinte. Este energia care ne face să mergem mai departe, este o forţă pe care am primit-o ca dar divin şi avem datoria să o punem în slujba binelui, cu raţiune şi înţelepciune. Candidez pentru că iubesc oamenii, iubesc viaţa şi libertatea. Şi îmi doresc un judeţ modern, prosper, cu oameni sănătoşi şi educaţi, copii fericiţi, bătrâni fără griji şi fără poveri. Candidez pentru Galaţi!

Am convingerea fermă că medicina şi politica se aseamănă foarte mult, pentru că ambele trebuie puse în slujba oamenilor, în slujba binelui necondiţionat.

Sunt un om de echipă. Atunci când operez pentru a salva o viaţă, am lângă mine o echipă întreagă. Numai împreună putem reuşi, astfel încât miracolul numit viaţă să triumfe. Sunt un om pe picioarele lui, un om împlinit din toate punctele de vedere. Nu am ales să mă implic în viaţa politică pentru idealuri deşarte, pentru înavuţire, faimă ori alte lucruri efemere. Cred că experienţa pe care am acumulat-o ca medic, ca specialist în Chirurgia Toracică, ca şef de secţie, ca membru în Comisia de Litigii a Colegiului Medicilor mă îndreptăţeşte acum, în culmea carierei profesionale, să mă implic în viaţa Galaţiului. De pe margine, toţi suntem pricepuţi, toţi avem soluţii, toţi ştim cum se face. Când, însă, e vorba de implicare activă şi directă, mulţi abandonează. Eu am decis să fac ceva pentru Galaţi, ca să fiu împăcat cu mine că nu am trăit degeaba.

Politică poate face oricine, însă pentru a performa în politică, pentru binele celor mulţi, trebuie îndeplinite câteva condiţii. Întâi de toate şi mai presus de orice e obligatoriu să fii OM. Acest lucru e valabil indiferent ce alegi să fii în viaţă. Apoi, e important să fii bun în ceea ce faci. Cel mai bun. Să fii drept, să fii integru, să fii empatic. Să nu îţi lipsească emoţia, compasiunea, voinţa şi curajul. Cu un aşa bagaj de calităţi, trăiri şi sentimente, nu ai cum să dai greş.

***

Doctorul Dumitru Isfan este specialist în chirurgie toracică şi îşi desfaşoară activitatea ca şef de secţie la Spitalul Clinic de Urgenţă “Sfantul Apostol Andrei”, din Galaţi. Este membru al Colegiului Medicilor, al Comisiei de Litigii Galaţi, dar si membru în Comisia de Specialitate (Chirurgie Toracică) a Ministerului Sănăţii din România.

Publicat de: SC ECHIDISTANT PRES SRL, la comanda Partidului Mişcarea Populară Galaţi; Cod MFC: 21200020; Tiraj 4000 ex.