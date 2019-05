Durbacă face săli pline cu PRO România

La alegerile locale din 2016 am titrat mare pe toată pagina unu cu un scris alb pe un negru solid că Durbacă poate câştiga alegerile şi dacă va candida post-mortem.

Că nu am fost atunci departe de această realitate, se adevereşte acum, când, fix într-un an de zile, marele Durbi a reuşit să facă din partidul PRO România a patra (poate chiar a treia, la localele din 2020) forţă politică din judeţ. Şi, atenţie, Durbacă nu mai e nici primar, nici preşedinte de judeţ ca să promită şi să dea locuinţe, garaje, terenuri intravilane, spaţii comerciale, sau să aloce fonduri la comune după sprânceană. Iată-l că într-un an are 3.000 de membri cu adeziune, din care 95% sunt oameni noi care îl urmează, a înfiinţat organizaţia judeţeană, organizaţii municipale, de cartier, orăşeneşti şi comunale. În total, 45 de comune s-au adunat sub steagul lui. Mai mult, conform prim-vicepreşedintelui PRO România, Daniel Constantin, care s-a aflat joi, 16 mai, în turneu electoral la Galaţi, a sprijinit partidul să înfiinţeze organizaţii în toată Moldova. Aşa că pupaţi-i tălpile lui Durbi şi împăiaţi-l ca pe El Cid, ca să vă câştige alegerile şi peste 20 de ani!

Iată-l acum, la numai un an de când a plecat de la zero, făcând din nou săli pline, că doară nu neapărat pentru Daniel Constantin, ori pentru Cristian Cosmin au venit activiştii partidului, joi, la Grădina Botanică.

Listă de candidaţi la europarlamentare cu Corina Creţu şi Iurie Leancă

Dacă PRO România lui Ponta, Durbacă şi Constantin obţine un 8% la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, este clar că acest partid va avea 2-3 eurodeputaţi extrem de valoroşi, cum ar fi comisarul european Corina Creţu, ori Iurie Leancă, primul basarabean care ar accede ca ales în Parlamentul Uniunii Europene. Leancă a fost vice-premier în Guvernul Republicii Moldova şi a avut ca atribuţiuni integrarea R. Moldova în UE.

Acum, la fix un an de când partidul PRO România, unde Durbacă este prim-vicepreşedinte şi piatră de temelie, iată-l ţâşnind săgeată, fără emoţia că nu fac pragul electoral, cum se întâmplă cu partide mai vechi şi mai bogate. Din lista de europarlamentari fac parte şi Daniel Constantin, expert în agricultura României, unde a performat ca ministru, dar şi Cristian Cosmin, ambii prezenţi alături de tătucul Durbacă, cel care le-a facilitat şi o întâlnire cu noii directori ai Combinatului Siderurgic.

Iată ce spunea Daniel Constantin, în discursul său: „Am fost în Sidex, unde nu prea mai calcă politicienii, şi am fost impresionaţi de strategia noii conduceri, privind continuarea producţiei sub acest nou patronat. Domnul Durbacă, cu energia sa inepuizabilă a ajutat mult acest tânăr partid, care va împlini un an de la depunerea documentelor de înfiinţare. Ne-a susţinut să facem organizaţii în toate judeţele Moldovei. PRO România vrea o altfel de politică şi va promova numai profesionişti în funcţiile publice. Iată, îl avem în listă pe brăileanul Mihai Tudose, care, ca fost prim-ministru a semnat în ultima zi şi documentul de finanţare a construirii podului peste Dunăre. Degeaba colportează tot felul de zvonuri PSD şi ALDE. PRO România nu va fuziona cu PSD, iar dl Ponta nu se va întoarce niciodată în acel partid.

Mai bine să-şi vadă de guvernare, care este neperformantă, încât nu reuşeşte să împrumute bani pe termen lung decât cu dobânzi de 5%, nu cu 2% cum împrumutam în guvernarea Ponta. Miza alegerilor din 26 mai, este schimbarea acestui guvern”.

Sarcină pentru primarii PSD: câte voturi să nu ia PRO România!

Unele partide (pesede şi alde) au trasat sarcină primarilor lor, nu câte voturi să aducă pentru partidele lor, ci câte voturi SĂ NU IA PRO România! Cosmin Cristian a mulţumit şi el lui Eugen Durbacă pentru consecvenţă şi pentru felul în care a ştiut să treacă peste momentele grele, când, practic, a luat-o din nou de la zero cu acest partid. Chiar dacă eu sunt pe locul şapte în listă, unde avem trei foşti premieri, mă voi bate în PUE pentru fermierii români. Avem în primele 10 locuri din listă 5 bărbaţi şi 5 femei, căci la noi funcţionează în mod real egalitatea de şanse, iar dacă facem un scor de 10%, suntem extraordinari.

Domnul Durbacă a făcut la Galaţi, în timp, cea mai tare organizaţie pe ţară în Partidul Conservator, în ALDE şi acum, iată, în PRO România.

Un punct forte al PRO România este venirea în partid a sindicalistei din SIDEX, Ilinca Diaconu. Ea a avut un discurs proaspăt, mai puţin viciat de limbajul politicianist.

Durbacă: după mine nu mai vorbeşte nimeni!

Am pornit foarte greu. De la zero. Acum avem 3.000 de membri cu adeziune şi 45 de organizaţii comunale din 65. Oamenii noştri îşi fac bine treaba, iar la finele anului vrem ca nici o organizaţie comunală să nu aibă sub o sută de membri. Am susţinut bine această campanie pentru europarlamentare, cu materiale de prezentare a candidaţilor şi a programului PRO România cu peste 120.000 de pliante distribuite. Noi acum trebuie să lucrăm la notorietate. La Galaţi avem 95% dintre membri care nu au mai făcut politică. Criteriul meu de apreciere este rezultatul muncii. Iată, Ştefan Vasile a făcut şapte organizaţii, Iulian Aramă şi Streşină au făcut şase organizaţii (salut revenirea lângă mine a domnului Iulian Aramă), Garofa de la Tecuci a făcut 10 organizaţii în comunele limitrofe municipiului. Trebuie să intrăm bine pe cartierele Galaţiului, căci avem mai mulţi membri în judeţ decât în oraş.

LE-AM SUGERAT ŞI LE CER MEMBRILOR PRO ROMÂNIA SĂ MUNCEASCĂ AICI CA PENTRU EI, şi-a încheiat Durbacă discursul bine articulat, ţinând să le reamintească membrilor că le-a dat prilejul să vorbească înainte.

După MINE NU MAI PUTEŢI VORBI, a conchis Eugen Durbacă, precizându-mi într-o discuţie telefonică, prin care m-a invitat la eveniment, că el nu mai vrea nimic pentru sine, ci pentru oameni şi pentru acest oraş şi judeţ.