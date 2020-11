Echipa câștigătoare pentru Galați

Candidații PSD sunt profesioniști și dedicați Galațiului

Partidul Social Democrat vine în fața gălățenilor cu o echipă de profesioniști. Oameni cu rezultate foarte bune în domeniile în care activează, devotați Galațiului, implicați la nivelul întregii comunității, care vor reprezenta interesele județului nostru în Parlamentul României și vor susține toate proiectele în beneficiul gălățenilor.

Dr. Aurel Nechita deschide lista PSD pentru Camera Deputaților

O viață în alb, în slujba gălățenilor

”De 36 de ani, a fi medic este modul meu de a mă pune în slujba gălățenilor. Voi continua să aduc la Galați tehnologie medicală performantă – fapt deja realizat datorită strânsei colaborări pe care o am atât cu primarul Ionuț Pucheanu cât și cu președintele Consiliului Județean, Costel Fotea. Și acum, în pandemie, Galațiul poate să demonstreze capacitatea de a gestiona aici, acasă, problema SĂNĂTĂŢII. Din Parlamentul României, cuvântul meu va fi pentru Galați”, declară dr. Aurel Nechita, părintele Facultății de Medicină de la Galați, profesor universitar și președinte al Colegiului Medicilor.

Viorica Sandu – candidat pentru Camera Deputaților

Pentru Galați și gălățeni, în Parlamentul României

”Munca pe care o desfășor de 16 ani dovedește implicarea mea deplină în activitatea administrației județului nostru. PSD are soluțiile pentru relansarea economiei; pentru accesul la educație; pentru ca munca producătorilor agricoli locali să fie pusă în valoare. Sunt unul dintre oamenii a căror experiență și devotament pentru muncă mă îndreptățesc să îmi transfer implicarea – pentru problematica județului nostru – în Legislativul țării”, declară Viorica Sandu, director al Administrației Piețelor Agroalimentare Galați și fost consilier județean.

Mitică Marius Mărgărit – candidat pentru Camera Deputaților

Continuăm dezvoltarea județului

”Am experiența primilor patru ani de mandat în Parlament, am lucrat în Guvern, iar în tot ce am făcut am pus oamenii pe primul loc. O comunitate se poate dezvolta doar având la bază legi solide care să vină în ajutorul oamenilor. Voi lupta în continuare pentru dezvoltarea județului, pentru ca toți gălățenii să aibă parte de o viață mai bună. Știu ce își doresc gălățenii și voi susține, alături de colegii din PSD, toate proiectele județului nostru”, declară deputatul Mitică-Marius Mărgărit, jurist de profesie.

Laurențiu Viorel Gîdei – candidat pentru Camera Deputaților

Administrație prietenoasă și eficientă

”Sunt permanent în dialog cu cetățenii, am experiență în administrație și știu ce așteaptă gălățenii de acasă și din diaspora. Este nevoie de o regândire a modului în care se face administrație publică în România. Instituțiile trebuie să se raporteze, în primul rând, la oameni și la nevoile lor. Militez pentru debirocratizarea și digitalizarea serviciilor oferite cetățenilor. Voi rămâne, ca parlamentar, cel pe care bujorenii și gălățenii deja îl cunosc: un om dintre oameni”, declară Laurențiu Viorel Gîdei, primarul orașului Târgu Bujor, jurist de profesie.

Andreea-Anamaria Naggar – candidat pentru Camera Deputaților

Parteneriat cu cetățenii

”Iubesc Galațiul. Îmi pasă de comunitatea noastră. Mă dedic cauzelor bune. Fac parte din tânăra generație care se implică în politică din dorința de a consolida parteneriatul dintre societate și aleșii săi. Cei 10 ani de experiență profesională mi-au arătat că legile pot fi perfectibile. Pentru ca o lege să funcționeze este nevoie de coerență între actele normative. Parlamentul trebuie să fie pregătit să răspundă nevoilor tot mai ridicate ale societății de a genera legi clare, coerente și echitabile. Pentru asta mă voi lupta”, declară Andreea-Anamaria Naggar, avocat de profesie și consilier județean.

Marcela-Daniela Costea – candidat pentru Camera Deputaților

Fondurile europene, o prioritate pentru noi

”Este esențial pentru o echipă puternică să aibă specialiști pentru mâine, pentru că doar astfel putem adăuga plus valoare. Am dublă specializare, de inginer și economist. Activez în domeniul implementării proiectelor cu finanțare europeană, iar obiectivul meu este dezvoltarea comunității gălățene prin implementarea cu succes a proiectelor cu fonduri europene, generatoare de noi locuri de muncă. Voi promova interesele Galațiului, așa cum am făcut-o întotdeauna!”, declară Marcela-Daniela Costea, consilier local și fost director al Administrației Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați.

Marius Humelnicu deschide lista PSD pentru Senatul României

Marile proiecte de infrastructură, prioritare

”Am contribuit, în calitate de secretar de stat în Ministerul Transporturilor, alături de colegii din PSD, la proiectele vitale pentru Galați și întreaga regiune – podul peste Dunăre, centura mare a Galațiului, drumul expres și dezvoltarea portului. În calitate de city manager, m-am implicat în proiectul de modernizare a centurii mici a Galațiului, împreună cu echipa de la Primărie și Consiliul Județean, și am atras cele mai multe fonduri europene din ultimii 30 de ani. Merg în Parlament cu misiunea de a continua marile proiecte de infrastructură pentru comunitatea noastră”, declară Marius Humelnicu, viceprimar al municipiului Galați, inginer de profesie.

Laura Georgescu – candidat pentru Senatul României

Profesiunea mea – Educația

”Sunt omul care simte deplină recunoștință pentru că a practicat meseria pentru care are vocație. În fața elevilor, în fața colegilor profesori, în fața părinților capabili de atâta sacrificiu pentru copii, mă simt responsabilă și încrezătoare că putem aduce ordinea, coerența și măsurile potrivite pentru ca Educației să i se redea locul de onoare pe care îl merită – inclusiv în vremuri de pandemie. De aceea aleg să reprezint mai departe Galațiul în Parlamentul țării noastre”, declară deputatul Laura Marin, profesor de matematică și fost inspector școlar general.

Oliwer Claudiu Drăgan – candidat pentru Senatul României

Educația este o prioritate

”Sunt profesor, sunt din Tecuci, iubesc acest oraș și oamenii de aici. De aceea, imediat după ce am terminat facultatea m-am întors acasă, la Tecuci. Cei ce mă cunosc știu că sunt mereu alături de tineri, pe care îi ghidez în drumul lor pentru a deveni oameni puternici, pe care societatea se poate baza. Cred cu tărie că politicile publice trebuie să răspundă necesităților reale ale cetățenilor, să fie făcute pentru oameni. Candidez la alegerile parlamentare cu gândul de a sprijini zona municipiul Tecuci să se dezvolte și de a mă implica în totalitate pentru Educație”, declară Oliwer Claudiu Drăgan, profesor și viceprimar al municipiului Tecuci.

