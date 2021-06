Ion Andone spune că este o onoare să candideze la Primărie în Târgu Bujor, oraşul care i-a dat totul: familia, prietenii şi munca de o viaţă. Simte că vrea, la rândul lui, să răsplătească locul care i-a oferit atât de mult. Ca primar, ştie că poate să fie şi mai implicat în dezvoltarea oraşului.

Ion Andone se recomandă simplu: este omul locului. Iar bujorenii confirmă: „Dacă am o problemă, îl sun pe Nelu!”. Şi Nelu rezolvă.

„Aici ne cunoaştem cu toţii”

După 24 de ani de muncă în Primărie, Ion Andone se pregăteşte să devină primarul oraşului său: „Viaţa mea înseamnă locul acesta şi oamenii lui”, povesteşte bujoreanul.

Şi continuă, gesticulând reţinut: „La Târgu Bujor am trăit toată viaţa, aici am familia, aici sunt toţi cei dragi. Oamenii mă ştiu, sunt cel la care apelează ori de câte ori au câte o problemă. Şi niciodată nu mă las până nu rezolv totul. Aici ne cunoaştem cu toţii între noi, ne ştim poveştile şi vieţile. Îmi place să ştiu că sunt Acasă la Târgu Bujor; îmi place că sunt înconjurat de prieteni”.

„Mă bucur să ajut”

Îi spun că ştiu de la bujoreni că îl sună pe Ion Andone imediat ce nu găsesc rezolvare la o situaţie. Zâmbeşte şi confirmă, apăsând cuvintele: „Sunt prieten cu fiecare. Şi oamenii ştiu asta. Mă bucur să ajut. Şi în pandemie am ajutat cât am putut, am dus alimente acasă la oameni, am împărţit măşti. Apoi ne-am şi îmbolnăvit de COVID, eu şi soţia. Familia mea a suferit mult în timpul pandemiei…”.

Acasă, la Târgu Bujor

Oare îl va schimba funcţia de primar? Ion Andone îmi caută privirea şi vorbeşte fără ezitare: „Am deja prea mulţi ani ca să mă schimbe o funcţie. Eu de aici sunt, sunt omul locului, eu aici voi rămâne. Fac tot ceea ce fac pentru casa noastră, a tuturor. Vreau să trăim cu toţii mai bine, vreau să atrag fonduri europene şi ştiu, împreună cu toţi consilierii locali, că aceasta este calea pentru modernizarea oraşului. Colaborarea cu Consiliul Judeţean este foarte bună şi foarte activă, depinde doar de noi ca Târgu Bujor să ajungă un reper de dezvoltare la nivelul judeţului nostru”.

Venit dintre oameni, candidatul PSD la funcţia de primar al oraşului Târgu Bujor, şi-a dedicat întreaga existenţă locului în care a trăit şi a muncit: Târgu Bujor, alături de Umbrăreşti şi Moscu. Aici are familia, prietenii, aici şi-a îngropat mama. Aici vrea Ion Andone să rămână pentru totdeauna. Acasă, la Târgu Bujor.