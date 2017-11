Galaţiul a câştigat un ALTFEL de lider politic

Cristian Dima este un lider de partid, încă nevirusat politic. Această stare îi conferă o structură psihico-profesională ALTFEL. Venit din sportul profesionsit la nivel internaţional, cât şi din mediul de afaceri, îi vine cât se poate de natural, de firesc, modul acesta concret şi direct de abordare a chestiunilor socio-economice care au la bază decizii politice, guvernamentale sau parlamentare. De mai bine de un an i-am observat evoluţia prin prezenţele publice. Mereu îl văd calm, aşezat, fluent, fără notiţe, fără divagaţii de la subiect, chestiunile abordate producând mai mereu şi ştiri. Cert este că îi pot urmări atitudinile politice, fără să am senzaţia aia ciudată, cleioasă, de parcă aş mesteca săpun!

Sigur, are dezavantajul, şi poate tocmai de aceea este şi mai remarcabil, că trebuie să armonizeze doctrina liberală a ALDE, cu cea social-democrată a PSD. Şi fiindcă face parte din Biroul Politic Naţional al partidului său, are privilegiul de a impune propuneri privind dezvoltarea zonei Galaţiului, care devin ulterior fie hotărîri de guvern, fie iniţiative parlamentare. De aia este şi prezent la Bucureşti, în fieful liderilor centrali unde a devenit parte, în fiecare primele trei zile ale săptămâmii.

În schimb, în plan local, are de armonizat funcţionarea ALDE ca un întreg, ca un tot decizional, pentru a-şi putea impune firesc iniţiativele în Consiliul Local Municipal şi Consiliul Judeţului, în consiliile comunale astfel de asperităţi fiind lejer de înlăturat, interesele comunităţilor mici îmbrăcând rareori mari interese de grup, de clan şi de obţinere a unor avantaje personale sau partinice.

O surpriză privind modelarea caracterială, omogenizarea întru funcţionarea ALDE ca un întreg, o constituie pentru mine consilierii locali dr. Gheorghe Bugeag şi ec. ing. Radu Cosca, politicieni experimentaţi şi necesari dezbaterilor din şedinţele de plen ale CLM, ei fiind recepţionaţi ca fiind foarte ataşaţi de fostul lider ALDE, Eugen Durbacă.

Uşor autişti, adică în afara echipei, îi observ pe consilierii judeţeni ai acestui partid, şi sunt patru, din care unul, Florinel-Petre Gasparotti, este şi vicepreşedinte al CJG.

Până atunci, preşedintele Cristian Dima are de umblat la acordul fin al reglajului intern, liderii din imediata lui apropiere neavând decât a face corp comun cu acesta, pentru a-şi putea negocia şi obţine funcţiile din diseminate şi din societăţile comerciale ale CJG şi CLM care erau/sunt din timpuri străvechi ale acestui partid care a fuzionat prin absorbţie cu Partidul Conservator al lui Voiculescu şi Durbacă.

Concluzionez fără rezerve că, în ultimul an, Galaţiul a câştigat în favoarea sa un tânăr lider politic dedicat locului unde îşi are afacerile, casa şi copiii, încât pot titra că prin Cristian Dima Galaţiul a câştigat un ALTFEL de lider politic.