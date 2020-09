Galaţiul figurilor de ceară

Mi-au plăcut întotdeauna fotografiile Galaţiului în care turnul de televiziune domină faleza Dunării, ca o declaraţie de mândrie şi orgoliu local… Aici e Galaţiul, suntem gălăţeni! Însă patriotismul local nu asigură succesul şi nici nu garantează progresul! Avem însă nevoie de prosperitate? Cine a zis aşa ceva? Nici vorbă… merge şi altfel, aşa cum a mers în ultimii 30 de ani, ani în care de-abia a încăput o normalitate de doar un mandat! Cine naiba are nevoie de proiecte, de investiţii, de evoluţie?! Şi statul pe loc merge, chiar are o funcţionare impecabilă, ca un Rolex sau ca un Rolls Royce!

Avem acelaşi peisaj politic de 30 de ani încoace, peisaj în care m-am regăsit temporar şi eu, precum o pietricică în mâncarea de fasole şi sper din inimă că i-au durut dinţii când au încercat să mă mănânce! Îi avem în continuare pe Nica, pe Dobre şi linia a doua dă şi ea semne de imortalitate şi nu mai are importanţă despre ce partid vorbim!

Să mă ierte Cel de Sus dacă dau dovadă de lipsa de imaginaţie, dar m-aş fi aşteptat ca după atât de multă „stângă” să urmeze o dreaptă fulminantă…aşa ca a lui Mike Tyson! În schimb, peste ce dăm? La stânga este stânga care nu a mişcat un pai în oraşul ăsta şi care nu a ştiut decât să lichideze, cu lichidităţi în conturile proprii, fără să aşeze nimic în schimb! Iar la dreapta cam la fel… Aduci ceva în faliment ca să valoreze zero lei, îl cumperi pe… mai nimic şi razi totul de la nivelul solului, pentru a putea vinde pe bani buni terenul intravilan! Reţetă verificată! Astea sunt afacerile pe care milionarii gălăţeni au ştiut să le facă! Atât!

În rest vom avea aceleaşi blaturi cu efect de revizionare, cu diferenţa că nu vorbim de vreo capodoperă cinematografică, ci de un sistem care s-a dovedit că funcţionează! PSD face blat cu Stângă, care e la dreapta, dar aşa mai la mişto şi implicit blat şi cu onoratul domn Rodeanu, care e şi el la dreapta pentru că nu o poate deosebi de stânga… aici am fost rău, dar nu cred că îmi pare rău! În fine, invidios pe trecutul academic al lui Rodeanu, şef de cantină la studenţi, se pare că şi onoratul domn Stângă visează la un viitor academic, fiind capabil să facă mai multe lucruri deodată, domnul Stângă arată bine când stă în picioare, deci face două lucruri deodată!!!

Politica gălăţeană este ca un muzeu al statuilor de ceară, cu personaje de demult, istorice chiar, printre care se mai strecoară şi câte o divă de ultimă oră…dar toate fac acelaşi lucru… stau şi nu fac nimic!

Am vrut sincer să scriu ceva despre viaţă, despre vise şi planuri, despre cum începe şi cum se termină…, dar mi-am dat seama că trebuie să scriu despre Galaţi, pentru că viaţa mea a fost legată şi este legată de oraşul acesta, care mi-a dat, cel puţin în ultimii 10-15 ani un scop şi nu de puţine ori, foarte multe satisfacţii!

Aşa că…. despre Galaţi sa fie!

Dacă aveţi vreun moment în care vi se pare raiul pe pământ, treziţi-vă! Sunt convins că mulţi dintre voi se plimbă, măcar în perioada verii şi văd cu ochii lor cum arată anumite părţi din România! Cum arată Oradea, Clujul sau Braşovul, Aradul şi chiar Craiova, oraşe care nu au mare lucru în comun, în afară de o administraţie activă şi cu viziune!

Şi revin la Galaţi, care pare încremenit în timp, în care încet şi pe nesimţite au murit toate capacităţile de producţie, toate fabricile, tot ceea ce ar fi putut fi folosit pentru mai binele nostru, al tuturor!

Aveţi dreptate să fiţi scârbiţi de politicieni şi de politică… şi eu sunt, dar a băga capul în pământ nu e o soluţie! Simţurile mele îmi spun că suntem la fundul sacului, că oraşul va trece din moarte clinică direct în nefiinţă! Dacă nu ne trezim acum, nu mai avem timp! Nu vă lăsaţi amăgiţi de cei care vă spun că proiectul podului de la Brăila va schimba zona! Va schimba Brăila, nu Galaţiul! Se vor face mult lăudatele drumuri rapide, inclusiv acea şosea de centură care va ocoli oraşul şi va fluidiza traficul! Uitaţi-vă cu atenţie la verbul a ocoli pentru că el este cheia! Galaţiul va rămâne în afara zonei de interes şi nu vă aşteptaţi să vină vreun erou care să lege oraşul cu o autostradă de restul lumii civilizate!

Galaţiul a avut întotdeauna, indiferent de cine a câştigat alegerile, miniştri sau secretari de stat, care ar fi putut, dar care nu au făcut nimic pentru oraşul care le-a acordat încrederea! Şi vorbim despre 30 de ani de comă a acestui oraş…nu e de ajuns? Înţelegerile dintre PSD şi PNL, pentru Galaţi au fost distrugătoare, pentru că şi-au dat mingea de la unul la altul, iar când a fost clar că nu pot şi mai ales nu vreau să mă joc cu ei au făcut tot posibilul să mă îndepărteze… Restul e istorie!

Uneori cred că este totul pierdut, dar sunt român şi la noi speranţa moare ultima. Poate mai avem o şansă şi putem profita de ea împreună, sau o vom pierde şi pe aceasta şi de unde suntem vom ajunge direct în cărţile de istorie… o amintire pentru cei ce vor urma! Ce să vă spun mai mult?! Alegeţi ceea ce va da viaţă Galaţiului, pentru că deja suntem pe fundul unui abis, iar în final ne vom îngropa aici, împreună cu visele şi speranţele noastre! Eu zic că daca suntem normali, vom alege viaţa şi nu întunericul! Asta îmi doresc pentru noi toţi!