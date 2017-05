„Gâscă tu mi-ai furat vulpea!”

Dă-mi-o înapoi, dă-mi-o înapoi/că de nu eu vin cu puşca/şi cu doi copoi!”, eventual de la Poluţia Locală, pe care Cristian Gâscă a directorit-o ca membru de vază al pesede Nicolae-Gogoncea-Nica. Iacătă că inversarea hoţului seamănă cu furtul penele de către pesede, Victoraş Dobre neîndurându-se să se retragă pentru a conduce penele din fund, fără să consolideze bridge-ul cu Dan Nica. Cum să lase el un PNLO(!) SRL pe mâna unor începători în pokerul politic? Păi Stângă s-a fost născut de Dobre bugetofag, ia Gâscă-i tot pe acolo, mumă-sa fiind cea care i-a dat o pâine în privat, când l-a părăsit norocul politic.

Desigur, numai Dobre putea să-l smulgă pe Cristi de la pupat curul lui Gogo, căruia îi era jignită mereu inteligenţa laser de către indivizi de tip Gâscă, Bolovanul Popii (odihnă veşnică!), Andu Teodorescu etc şi să-i dea un fund de troleu de pupat fix în PNL SRL.

În felul acesta s-a dus naibii şi sigla dreptei politice la Galaţi, că pe latură factor uman era dusă-n stânga de mult timp.

Mă întreb cât timp or să-şi mai tot numere averile şi gagicile nişte foşti tineri liberali, care făceau deliciul unei politici calificate între anii 1990-1996. De ce nu re-ies la rampă, izolaţi de voie sau de nevoie, liberali ca Vasile Pârlog, Mircea Răzvan Cristea, Paul Florea, Marian Debu… etc? Iar dacă nu se mai poate în această serelizare cu acţionari de 0,5% ca Gâscă şi Stângă, faţă de un Dobre cu 99%, să-şi dea mâna cu fundamentalistul liberal Paul Ichim, chiar cu Mircea Toader (deşi intrat de multă vreme în plasa lui Dobre, întrucât îi plăcea şi lui la masă cu Nica şi cu Durbacă!), cu Petru Trifan şi să pună umărul şi cu ce o mai rămâne din penelişti şi la nivel naţional pentru a se alătura unei re-construcţii a dreptei în jurul lui Tăriceanu acolo şi în jurul lui Dima la Galaţi.

Pentru început, pentru re-întemeiere, re-construcţie, apoi n-au decât să-şi dea la oase cât vor, căci nimeni nu-i etern, mai ales că nea Tări se apropie de 70 de ani.

Sigur că aici trebuie să vină tinerii din penele şi pedele, care au învăţat doar activismul, nu direct ticăloşia politică, chiar dacă este necesară uneori. Ei pot reclădi, căci alde Ichim, Debu, Florea, Trifan, Pârlog au umenii destul de laţi, doar că trebuie puşi pe cursă, le trebuie focul pistolului de start, că sigur sunt aliniaţi ei pe ici pe colo, prin terase şi cluburi.

Să vedem cine apasă pe trăgaciul acestei provocări. Iar dacă nu o faceţi repede, vechiul plan de desfiinţare a partidelor istorice (PNŢ-CD şi PNL, că a lui Sergiu Cunescu a murit în social-democraţia iliesciană) este pe cale să fie desăvârşit.

Dar zic: mai bine sfârşească-se odată, să nu mai aibă moştenitorii comunismului din ce stârvuri să se mai hrănească, poate în felul acesta, când chiar şi voi veţi vedea cât de goală este partea dreaptă a politicii, vă veţi dezmetici.

Altfel rămâne cum e:

„Gâscă tu mi-ai furat vulpea!”