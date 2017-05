Genica Totolici şi Dima Bolţ, aut din ALDE şi din CJG!

După plecarea lui Eugen Durbacă din ALDE, prin demitere la pachet cu toată gruparea PC condusă de Daniel Constantin, membrii de vază ai partidului, care se constituiau în nucleul dar din jurul Jupânului, n-au pupat papucul şefului de la filiala vie, cu parter de ceainărie. Deci, noul jupân în formare, cu coaja neînschisă încă, a decis că îi va exclude din partid pe unii, iar altora le va retrage sprijinul politic, în cazul în care vor refuza să se prezinte când sunt convocaţi la şedinţele partidului. Situaţie în care multiplul preşedinte Cristian Dima speră să se întărească cu liberalii autentici din penele, care timp de 25 de ani au ţinut calea dreaptă a liberalismului. Sigur că Dima este plecat, ca şi Tăriceanu din penele, şi au format împreună Alianţa Liberat-Democraţilor (ALD), afiliată la ALDE (Alianţa Liberal-Democraţilor Europeni), penele migrând după pedelişti la PPDE, adică spre creştin-democraţii europeni.

Dar, să revenim. De departe cea mai grea piesă care nu prinde mandatul de consilier judeţean este Genica Totolici, aproape eternalizatul director al Transurb SA, şi primul supleant după excluderea lui Garofă.

Dar de la şefia Transurb este greu de mişcat, fiindcă are contract de management până în decembrie 2017, timp în care se va coace o nouă construcţie politică, dacă pesede şi penele, pe care le (le-a?) tot curtează, au refuzat-o. Alt ins cu sprijinul politic tras de sub picioare este Gheorghe Dima, care era alintat „Bolţ” pe vremea când activa ca miliţian în zona Trustului de Construcţii.

La categoria „excluşi din partid” intră Ion Garofă, o fosilă de Tecuci, care a leorpăit la greu din toate conservele Fabricii de Conserve Tecuci, precum şi din celebra şi naţionala Casă de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din acelaşi oraş. Şi acesta îşi pierde mandatul de consilier judeţean, aşa că mişcarea lui Dima este şi una de tactică, nu doar de drujbar, care prin Genica, Dima „Bolţ” şi Garofă i-a tăiat lui Durbacă două braţe şi-un deget de la picior!

La municipiu e loc de dat cu capul în zid!

Alt reprezentant la raport este Vali-Viorel Sandu, care şi-a pierdut mandatul de consilier municipal prin retragerea sprijinului politic şi va fi mazilit şi de la şefia politică a Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, loc ideal pentru şobolănit, de la Zătun până la lacul Vânători, via pădurea Gârboavele. Şi cam adetineşte-picu-romaneşte pe acolo din septembrie 2012! Dar măcar Picu Roman avea zvâc şi nerv în el!

În CLM, Dima are probleme mari de lămurit, căci doctorul Gh. Bugeag, unul dintre consilierii cu simţ civic în deliberativul căruia i se supune executivul (adică Primarul), este plecat până la finele lunii iulie în SUA, de dor de fiu, noră, nepot… deci în contumacie nu are mâner pentru Dima. Dar să nu uităm că el este naşul de cununie al lui Florin Gasparotti, cel care a pupat papucul noului mini-jupân, chit că Durby îi dăduse firnam de vicepreşedinte în judeţeana alde, un fel de nimic pe lângă promisa conducere a Direcţiei Regionale Vamale… unde i s-a spus că „nu se poate acolo, măi”, după şase luni de stres cu cifre,timp în care a fiert, scăzându-şi din valoarea adăugată, eternalizatul Mihai Bucur.

Papucul a fost pupat şi de Eugen Glăvan, afişat deja la ultima conferinţă de presă a alde, la stânga „tatălui” Dima, dreapta fiind ocupată de Gasparotti, cel sedus şi abandonat de Durbacă. O nucă tare, ca şi dr. Bugeag, de altfel, rămâne Radu Cosca, cel ce a acceptat să depună jurământul de consilier abia în 3 mai, 2017.

După ce s-a tras de el cinci luni de zile să accepte mandatul, iată că este gata să îl depună, căci preferă să-şi sporească afacerile, de curând achiziţionând un hotel pe litoral.

Da judeţu’?

Ei bine, acolo s-a copt uşor cartoful liberal-democrat. În locul lui Dima „Bolţ”, nu Cristian (!) şi al lui Vali Sandu (acesta da prenume de om politic şi de director de moşie judeţeană – sigur, nu el şi l-a ales!) s-a găsit o soluţie.

Liderul Alde ne-a comunicat că locurile celor doi vor fi ocupate, urmând ca ei să depună jurământul la prima şedinţă de plen, de către Ecaterina Şerban şi de Daniel Diaconescu. Ultimul este rudă cu marele Lucian Bute (trăi-i-ar fiica şi da-i-ar Dumnezeu şi un boxer!), şi nu şi-a revenit rapid ca boxerul din pumn, după botezul de hăt-hăt, tocmai de săptămâna trecută, aşa că încă se mai „drege” până o să înveţe şi activismul politic, nu doar scurtătura spre sinecură.