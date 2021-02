Incredibil dar adevărat la PNL

Pe surse, de prin târg culese, zvonuri şi ecouri, ne-au ajuns la ureche nişte lucruri incredibile, care se adaugă la cele din trecut ale ziarului nostru şi care frizează nu numai bunul simţ al măsurii în politică, dar şi ideea că aşa ceva este posibil. De la început afirmăm, că nu poate nimeni să ne acuze că e vorba de vreo manevră prin care cu ajutorul pixului noi să denigrăm sau să avem vreo idee absconsă împotriva cuiva anume. De altfel, se ştie de zeci de ani, că din contra, am protejat şi promovat dreapta politică în obţinerea unui echilibru firesc pe eşicherul politicii gălăţene. Ori demersul nostru prezent este tocmai în sprijinul partidului istoric de dreapta, aflat la putere, în a nu greşi, în a nu repeta greşelile altora, în a face politică curajoasă, dreaptă, apreciată, cu rezultate, spre binele lor şi al societăţii gălăţene. Ce am auzit zilele acestea este aşa, ca un vis urât, or coroborând sursele şi ecourile, nu avem niciun temei să credem că nu este aşa, mai ales că unele personaje fac parte din anturajul CEL DE SUS al peneliştilor gălăţeni. Dar hai să exemplificăm cu sintagme, cu citate, din puţul gândirii şi direcţiile de acţiuni trasate ca manieră şi mod de acţiune pentru cei care deţin oarece putere în instituţii, acolo unde au fost plasaţi la conducere.

Astfel, „noi suntem acum la putere, trebuie să radem tot şi să ne ştie toţi de frică şi de stăpâni” sau „acum e vremea noastră, trebuie să-i călărim şi să profităm cât mai mult” sau ordin: „nimeni, dar absolut nimeni, nu are voie să dea vreo aprobare dacă se adresează instituţiei pe care o conduceţi şi este în afara nostră, a celor de la putere, mai ales din partea pe-se-diştilor, nici ca persoane fizice, dar mai ales ca instituţii şi în primul rând primării sau societăţi conduse de aceştia”. Încetiniţi aprobările, lungiţi până la „sfintele calende” sau „trebuie să scoatem cât mai mult, să stoarcem până la ultima picătură”. Şi iată şi o mostră de răspunsuri de la unii colegi care au încercat să moşmondească în barbă unele întrebări sau comentarii: „dar cu legea, cu termenele cum facem?” Răspuns: „Nu faceţi nimic şi nu vă faceţi griji că doar noi suntem la putere” sau „păi şi după aceea, ce o să se întâmple? Răspuns: „Nu e treaba voastră, o să vedem, cine ştie ce o să mai fie peste 4 ani” sau „ştiţi presa, ăştia sunt cu ochii pe noi, ce ne facem ?” – Răspuns: „nu trebuie să vă pese, ei latră, caravana trece, nu-i băgaţi în seamă”.

Groaznic, oameni buni, dragi cititori, cam aşa se face politică în Republicuţa noastră, iar noi nu trebuie să fim părtaşi la această mare porcărie, trebuie să spunem, să sesizăm opinia publică, dar mai ales pe ceilalţi membri reprezentativi liberali, care credem că nu au fost virusaţi încă, de un preşedinte de pe altă lume, ce va conduce la compromiterea liberalilor şi liberalismului în ţinutul COVURLUIULUI. Dragi liberali, opriţi bre nebunia, sau nebunii, sau nebunul!