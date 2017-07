Se încheie prima sesiune parlamentară a celor 9 deputaţi şi 4 senatori pe care în decembrie 2016 gălăţenii i-au ales să ne reprezinte în Parlament. Gata, intră în vacanţă, să se hodinească pentru ce-au muncit! Situaţia economică şi socială a Galaţiului şi Tecuciului nu s-a schimbat cu nimic în aceste 6 luni, deşi am avut un gălăţean ministru de Finanţe, pe Viorel Ştefan (PSD). Niciunul din cei 13 parlamentari nu s-a remarcat prin vreun proiect care să ajute cu ceva Galaţiul şi gălăţenii. Ca să ne dăm seama cât de mare e ţeapa pe care ne-am luat-o şi de data asta, vom lua pe fiecare în parte, să vedem ce au făcut şi dacă şi-au meritat salariile, sumele forfetare, banii pentru deplasări şi toate celelalte privilegii pătite din impozitele noastre. Vom începe cu oamenii aflaţi la Putere, deputaţii PSD.

În 6 luni, Florin Popa a vorbit 46 de secunde în Camera Deputaţilor

Pe următorul loc al listei PSD pentru Camera Deputaţilor s-a aflat şi a câştigat Florin Popa, fost city manager, fost viceprimar în Primăria Galaţi. Ca deputat PSD de Galaţi a luat cuvântul de la tribuna Camerei Deputaţilor o singură dată, pe 21 decembrie, când a depus jurământul. Asta i-a luat 46 de secunde. De atunci n-a mai deschis gura. Asta înseamnă că în această sesiune parlamentară a vorbit, în medie, 7,6 secunde/lună. A semnat 6 iniţiative legislative ale celorlalţi deputaţi PSD. Alţi deputaţi de Galaţi au depus amendamente la Legea Bugetului, au cerut fonduri pentru investiţii la Galaţi. Florin Popa, mucles. Nici un cuvânt. Concluzia este că şi alegerea sa ca deputat de Galaţi este inutilă. Totuşi, din asta gălăţenii au avut ceva de câştigat, pentru că fiind în Camera Deputaţilor, Florin Popa nu mai poate fi în Primăria Galaţi şi un lucru rău care nu e comis e ca şi o faptă bună câştigată.

Deputatul Popa, bugetarul perfect

Să vedem cum stă cu banii domnul deputat Popa. Când vine vorba de afaceri, în declaraţia de interese nr. 180/16.01.2017 scrie peste tot că „nu e cazul”. Deci n-are afaceri, e bugetarul perfect. La Galaţi are din 2009, împreună cu soţia, Georgeta Popa, un teren de 636 mp, pe care în 2011 şi-a construit o vilă de 222 mp. Potrivit declaraţiei de avere nr 211/16.01.2017, nu mai are maşină, pentru că în 2016 şi-a vândut cu 27.000 de lei Volkswagenul pe care îl avea în garaj. Şi în declaraţia de avere a lui Florin Popa apare la rubrica „plasamente” un împrumut de 60.000 de lei pe care l-a acordat în nume personal organizaţiei PSD Galaţi cu titlul de „contribuţie la campania electorală parlamentară”. Ca la Lucreţia Roşca. Deci şi-a vândut maşina ca să aibă bani de campanie. Deputatul PSD are un credit de 64.424,50 de lei la Unicredit Leasing, scadent în 2020. Leasing pentru ce? Familia Popa are şi bani la bancă, nu mulţi, dar îi are. Georgeta Popa are un depozit la BRD (40.000 lei) şi două la BCR (12.579 lei şi 4.897 lei), iar Florin Popa are un depozit la BCR, de 26.603 lei. În 2016, ca viceprimar, Florin Popa a încasat 50.239 lei. Soţia sa, care e asociată cu soţia omului de afaceri Sterică Atanasiu în firma Servicii Navale SRL Galaţi, a adus din acea afacere numai 5.950 lei.

Deputatul TSD, Marius Mărgărit, mai vorbăreţ ca Popa

Alt deputat PSD de Galaţi e Marius Mărgărit, preşedintele Tineretului Social Democrat. Are 32 de ani. Este membru în trei comisii permanente ale Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia pentru cercetarea abuzurilor şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială. A luat cuvântul în plen de 3 ori, deci îi dă clasă lui Florin Popa, dar şi lui Bacalbaşa, pentru că n-a bătut câmpii, ci a citit raportul Comisiilor de apărare a Camerei Deputaţilor şi Senatului cu privire la aprobarea participării Armatei Române, cu o companie de 120 de militari, la Grupul de luptă pentru asigurarea prezenţei NATO din Polonia. Nici asta nu are legătură cu Galaţiul, dar nu trebuie să uităm că şi Mărgărit e deputat PSD. Dezinteres maxim. Şi Mărgărit a semnat 4 iniţiative legislative ale deputaţilor PSD. Deci s-a scos şi aici, nu-i mai rău ca ceilalţi. Deţine acţiuni la două firme, 60% la Delmar Web şi 50% la Web Dinamic Pro, dar cum niciuna nu-i aduce dividende înseamnă că e acţionar, dar n-are afaceri. A avut o firmă de construcţii, care subcontracta lucrări de la Vega şi Tancrad, dar a închis-o. În declaraţia de avere nr 227/16.01.2017, la „imobiliare” remarcăm că are două apartamente în Mazepa 1, unul de 80 mp, altul de 50 mp, ambele cumpărate în 2016. Are două credite la BRD, unul de 10.000 euro, din 2007 şi altul de 30.000 de euro, din 2013, ambele scadente în 2018. În declaraţia de avere apare şi contribuţia la campania electorală a PSD Galaţi, din decembrie 2016, dar mai puţin decât Lucreţia Roşca şi Florin Popa, numai 40.000 de lei, pentru că locul 5 pe lista PSD nu prea era eligibil. Oricum, Mărgărit mai donase la PSD 13.600 de lei.