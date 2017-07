Se încheie prima sesiune parlamentară a celor 9 deputaţi şi 4 senatori pe care în decembrie 2016 gălăţenii i-au ales să ne reprezinte în Parlament. Gata, intră în vacanţă, să se hodinească pentru ce-au muncit! Situaţia economică şi socială a Galaţiului şi Tecuciului nu s-a schimbat cu nimic în aceste 6 luni, deşi am avut un gălăţean ministru de Finanţe, pe Viorel Ştefan (PSD). Niciunul din cei 13 parlamentari nu s-a remarcat prin vreun proiect care să ajute cu ceva Galaţiul şi gălăţenii. Ca să ne dăm seama cât de mare e ţeapa pe care ne-am luat-o şi de data asta, vom lua pe fiecare în parte, să vedem ce au făcut şi dacă şi-au meritat salariile, sumele forfetare, banii pentru deplasări şi toate celelalte privilegii pătite din impozitele noastre. Vom începe cu oamenii aflaţi la Putere, deputaţii PSD.

Lucreţia Roşca, disperată de soarta nămolului de Techirghiol

Prima de care ne vom ocupa, din lista PSD pentru Camera Deputaţilor, e Lucreţia Roşca, aflată la al treilea mandat. În cele 6 luni din sesiunea parlamentară care se încheie, deputata Roşca a luat cuvântul de la tribuna Camerei Deputaţilor de 4 ori. Prima dată la depunerea jurământului şi pe 14 februarie, 20 martie şi 24 aprilie. Pe 30 mai a avut şi o declaraţie prin care a cerut Guvernului salvarea nămolului din Lacul Techirghiol, după ce lacul a fost concesionat de o firmă care vrea să ambaleze nămolul în bidoane şi să îl comercializeze. Nu a găsit deputata Roşca nicio problemă de la Galaţi pe care Guvernul ar putea să o rezolve? E deputat de Galaţi sau de Constanţa?

CJAS Galaţi plăteşte mai bine decât Camera Deputaţilor

În declaraţia de interese nr 221/16.01.2017 a Lucreţiei Roşca apare Cabinetul Medical Individual pentru Recuperare Medicală, aflat sub contract cu CJAS Galaţi. În declaraţia de avere 260/16.01.207, la capitolul averi imobiliare apare doar un apartament de 100 mp, care se pare că e undeva pe Faleză, cu vedere la Dunăre. Doamna doctor Roşca are şi un Mercedes A 180, cumpărat prin 2011. În ceea ce priveşte banii, Lucreţia Roşca se dovedeşte chivernisită, pentru că sistematic pune bani la bancă. Din 2012 şi-a înfiinţat la BRD 4 depozite, în valoare totală de 183.000 lei. Interesant este că doamna Roşca câştigă mai bine ca medic decât ca deputat. Ca deputat a avut un venit anual de 60.126 lei, în timp ce la cabinetul medical a încasat 71.663 lei, bani pentru serviciile medicale decontate de CJAS. În sinea ei şi-o fi spunând că din moment ce CJAS plăteşte mai bine are şi dreptate să o lase mai moale cu activitatea de deputat şi aşa se explică moleşeala care o cuprinde în Camera Deputaţilor.

Un „plasament” dubios, de 60.000 de lei

La rubrica „Plasamente” din declaraţia de avere a Lucreţiei Roşca apare o „contribuţie la campania electorală parlamentară” în valoare de 60.000 de lei, bani pe care i-a dat la PSD Galaţi pentru campania electorală din noiembrie 2016. Dar, din câte ne aducem aminte, nu apare pe lista cotizanţilor la campanie. Potrivit Legii finanţării partidelor politice, partidele au obligaţia ca până pe 30 aprilie să publice în Monitorul Oficial veniturile totale din anul şi lista membrilor de partid care au plătit donaţii şi cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte zece salarii minime brute pe ţară. Potrivit datelor din Monitorul Oficial, în lista membrilor PSD Galaţi care au cotizat se află liderul PSD Galaţi, europarlamentarul Dan Nica, cu 15.620 de lei, urmat de deputatul PSD Marius Mărgărit cu 13.600 de lei, deputatul PSD Viorel Ştefan, cu 11.000 de lei şi vicepreşedintele CJ Galaţi, Gigel Istudor, cu 10.700 de lei. De ce nu apare în listă şi deputata Lucreţia Roşca, cu cei 60.000 de lei? O ipoteză ar fi ca acei 60.000 de lei să fie un împrumut acordat de Lucreţia Roşca organizaţiei PSD Galaţi, cu acte-n regulă, cu contract de împrumut, urmând să îşi primească banii înapoi de la PSD după ce Autoritatea Electorală Permanentă va deconta partidului facturile din campania electorală.

Bacalbaşa, suspendat din PSD după ce a „spurcat” Parlamentul

Dan Nica l-a pus pe locul 4 al listei PSD Galaţi pentru Camera Deputaţilor pe fostul preşedinte al CJ, Nicolae Dobrovici Bacalbaşa, care a ajuns deputat, membru în Comisia pentru cultură, arte, mass media. Ca deputat, a semnat 6 iniţiative ale deputaţilor PSD. Nu are interpelări la adresa Guvernului, probabil pentru că după ce 4 ani a fost preşedinte al Consiliului Judeţean e convins că la Galaţi nu mai sunt probleme pe care să le rezolve Guvernul PSD-ALDE. Dacă Florin Popa a vorbit puţin spre deloc, deputatul Bacalbaşa a vorbit de la Tribuna Camerei Deputaţilor de 21 de ori, discursurile sale având o durată totală de 45 minute şi 8 secunde. Dar a vorbit mult şi prost, încercând, cu aroganţă, să dea lecţii, jignind în stânga şi-n dreapta. La unul din aceste discursuri a depăşit limita bunului simţ, spunându-i unei deputate USR „dă cu labele, vezi că faci fractură, vezi domnişoară că faci fractură şi pe urmă nu mai poţi să… votezi”. I-a fost închis microfonul şi a fost trimis în bancă. A doua zi, preşedintele PSD Liviu Dragnea a anunţat că Bacalbaşa a fost suspendat din PSD pentru 6 luni.

Singurul PSD-ist care nu şi-a plătit campania

Să vedem cum stau lucrurile şi cu averile deputatului Bacalbaşa. Potrivit declaraţiei de avere nr. 524/19.12.2016, „subsemnatul” are în Galaţi două apartamente de câte 62 mp, unul cumpărat din 1972 şi altul moştenit în 2012, dar şi două garaje. Soţia „subsemnatului” are, din 1993, printr-o moştenire, un apartament cu 2 camere, confort 2, la Bucureşti. Familia Bacalbaşa are o Toyota Corolla din 2006. La capitolul venituri, Nicolae Bacalbaşa încasat în 2016 pensii în valoare totală de 74.400 de lei, în timp ce pensiile soţiei au fost de numai 36.000 lei. La aceşti bani se mai adaugă salariul de preşedinte al CJ Galaţi pe care Bacalbaşa l-a încasat din ianuarie 2016 până pe 27.06.2016, de 29.657 lei. Ca profesor asociat la Facultatea de Medicină, Bacalbaşa a mai încasat 12.525 lei. E singurul dintre candidaţii PSD pentru Camera Deputaţilor care nu a dat contribuţia de 60.000 de lei pentru campania electorală. Poate pentru că e pensionar. Acum, dacă se adaugă şi indemnizaţia de deputat, suma forfetară, banii de benzină pe care îi dă pe tren, se poate spune că la 73 de ani Bacalbaşa este pensionar fericit. Nu mai face emisiuni la TV Galaţi, acum le face de la tribuna Camerei Deputaţilor, pe banii noştri!