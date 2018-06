Liderul ALDE, Cristian Dima, s-a întâlnit cu sindicatele ArcelorMittal

Oricine n-are albeaţă la ochi, dictată or dobândită, poate observa că Galaţiul are, în sfârşit, un nou tânăr lider politic de anvergură naţională. Conferinţele de presă pe care Organizaţia Judeţeană Galaţi a ALDE, al cărei preşedinte este Cristian Dima, le organizează în fiecare zi de vineri, sunt o dovadă edificatoare în acest sens. Liderul C. Dima, care este şi vicepreşedinte la nivel naţional, chiar produce ştiri utile mediului de afaceri, ALDE având un scop declarat şi precis în susţinerea antreprenoriatului.

Cu un astfel de prilej am putut afla că România a fost dusă în dezastru de către guvernarea Cioloş, privind atragerea de fonduri ale Uniunii Europene, anul 2014 bifând un mare zero la acest capitol. În 2015 au fost atrase 17,4 miliarde de euro, în 2016, doar 6,9, iar în 2017, 17,1 miliarde de euro.

Printre priorităţile legislative ale ALDE, Cristian Dima le consideră ca fiind determinate pe cele privind Legea parteneriatului public-privat şi înfiinţarea Casei de Comerţ a României. Prima va scoate din nebuloasă şi terenuri mişcătoare finanţarea de către administraţiile publice locale a echipelor de fotbal, handbal, volei, baschet etc., de fapt a sporturilor în general, şi nu numai.

A doua are ca scop acela de a crea României capacitatea de a ieşi la export. Suntem producători de bunuri şi servicii specifice doar nouă, mai ales calitativ, şi nu este posibil ca nici pe acelea să nu le putem exporta. Ceva nu se leagă, nu este articulat, a spus Dima.

Sindicaliştii nu au pus socialul deasupra producţiei

Recent, acesta a avut o întâlnire la sediul ALDE cu liderii sindicatelor din ArcelorMittal Galaţi (AMG), determinată de iminenta vânzare a combinatului Gălăţean, pentru ca liderul mondial să evite intrarea în situaţia de monopol. Dima a apreciat luciditatea liderilor sindicali, care nu au pus componenta socială deasupra celei economice, ei dorindu-şi un cumpărător care să continue producţia, nu unul care să închidă.

Cert este că noul stăpân, care a cumpărat Sidexul în 15 noiembrie 2001, a redus, de atunci, masiv capacităţile de producţie, până la 2-2,5 milioane de tone de oţel pe an, faţă de 4,6 milioane de tone. Acum, AMG vinde, nu un combinat, căci Slebing nu mai e, Uzine Cocso–Chimice nu, Furnale, doar unul jumătate din şase…

Dar, punctează Dima, europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, cu care am discutat situaţia Galaţiului post-vânzare AMG, va face lobby ca viitorul proprietar al Sidex să fie tot din UE. Căci altfel…

Iată, China produce 300 de milioane de tone de oeţel pe an şi are în conservare capacităţi care pot produce încă pe atăt. Aşa că e bine să privim spre un Marceglia-Italia, care produce doar oţel brut (brame) şi nu laminate, profile, ţevi sudate… Acest grup ar putea fi interesat de Sidex, pentru că el nu are capacităţi de semifabricate.

Ca parte a guvernării, ALDE se va implica în situaţia creată la Galaţi.

Noi, cei de aici, suntem cu atât mai interesaţi în menţinerea în funcţiune şi, de ce nu, de mărire a producţiei Combinatului. Nu vrem un cumpărător care să reducă iar şi iar doar numărul de salariaţi, AMG ajungând de la 25.000 la 6.000. Aşa va proceda şi cu noul combinat, cumpărat în Italia, ILVA. Aceştia au la ora asta 14.000 de salariaţi, cu care produc 6 milioane de oţel pe an. ArcelorMittal, noul proprietar, vrea să rămână doar cu 8.000 de salariaţi, cu care să ajungă la o producţie de 10 milioane de tone de oţel pe an. Guvernul Italiei se opune şi cere celor de la AM să menţină 10.000 de locuri de muncă la ILVA, a mai arătat Cristian Dima.