Lovitură marca Durbacă

Incredibil, senzaţional, nemaipomenit! La finele lunii aprilie, Eugen Durbacă a reuşit să confişte sediul Organizaţiei Judeţene a ALDE Galaţi şi să şi-l atribuie-închirieze cabinetului său de parlamentar! Dovadă că el este încă stăpânul inelelor în Primărie şi CJG prin cei şase consilieri pe care îi are, dar şi prin cei care au funcţii în sistem şi care îi sunt aserviţi până la moarte, ei datorându-i faptul că nu vor muri chiar anonimi. Sigur că sediul care a fost al Agenţiei CFR este al Primăriei, care Primărie este şi Durbacă, orişicât! De aia de sub sigla ALDE s-a iţit ruginită vechea siglă cu „Partidul Conservator”. Dar pentru a se reinventa şi pe sine şi ca om-partid, Durbacă are nevoie de o construcţie de stânga în care să se verse dimpreună cu Daniel Constantin şi cu ce construcţie stă la mâna lui Ponta, care ar putea rupe parlamentari din unepere, din pesede, din penele şi chiar şi din alde.

Dar la Galaţi el nu mai are aderenţă în judeţ, în ultimul ciclu electoral el pierzând opt-nouă primari de comune mari. Aşa că are nevoie ca de aer de un Gheorghe Saghian, partidul pe care îl conduce în judeţ (Partidul România Unită) fiind gata să se verse oricând într-o stângă condusă de Victor Ponta.

Oricum, din discuţiile avute cu cei doi a rezultat că ei nu vor mai candida niciodată pentru alegerile locale şi parlamentare, preferând să antreneze din spate echipele de tineri politicieni pe care îi vor (de)forma.