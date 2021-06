Marcel Ciolacu, mesaj către coaliţia de guvernare: «Nu vom depune moţiunea ca să facem jocurile din PNL sau din interiorul acestei coaliţii a perdanţilor»

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că PSD va înainta moţiunea de cenzură la adresa Guvernului după ce Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă va fi depus la Comisia Europeană. Ciolacu menţionează că nu doreşte ca prin moţiunea de cenzură PSD să „facă jocurile” din interiorul PNL, anunţă news.ro.

„Vă spun foarte clar. Noi nu vom depune moţiunea ca să facem jocurile din interiorul PNL-ului sau din interiorul acestei coaliţii de conjunctură, a perdanţilor. Vom depune moţiunea de cenzură pentru că lucrurile nu mai pot continua aşa. Vom ajunge la un grad de îndatorare de peste 60%. Orice stat, când depăşeşte 60% intră direct în infrigement. Avem un deficit mult prea mare să-l poată suporta românii în acest moment”, a afirmat preşedintele PSD. După spusele lui Marcel Ciolacu moţiunea de cenzură va fi depusă în actuala sesiune parlamentară, însă PSD nu doreşte să o înainteze înainte de depunerea PNRR la Bruxelles, pentru a nu fi acuzat că se opune atragerii de fonduri europene. De la o zi la alta se strâng şi mai multe argumente. Am zis să depăşim, totuşi, trebuie depus acest Plan Naţional de Redresare şi Rezilienţă, să nu fie folosită moţiunea PSD-ului că am fi împotriva acestor sume.

Suntem împotriva răspândirii acestor sume pe consultanţă sau pe clientelă politică, a mai declarat preşedintele PSD. Ciolacu a adăugat că PSD va trimite şi liderilor AUR textul moţiunii de cenzură înainte ca acesta să fie depus, pentru ca aceştia să ia la cunoştinţă conţinutul acesteia, şi să vină cu eventualele îmbunătăţiri şi/sau adăugiri, în aşa fel încât moţiunea să fie una a întregii opoziţii. „Această coaliţie nu are cum să funcţioneze mult timp. Ei nu-s veniţi la masă în aceeaşi logică, în aceleaşi familii, nu au experienţa necesară de a gestiona acest volum de muncă, care trebuie gestionat în acest moment în România”, a susţinut M. Ciolacu.

Conform acestuia, în situaţia în care moţiunea de cenzură ar avea succes, PSD exclude o coaliţie de guvernare cu PNL.

Nu înţeleg de ce ne este teamă de anticipate. (Probabil a vrut să spună că le este teamă de alegeri anticipate). Cât priveşte pârdalnicul PNRR, pe care multe state europene l-au depus, România, ca de obicei, ori îl depune prea târziu, ori deloc. Şi-apoi, chiar, la ce ne mai foloseşte atragerea acestor parale europene, atâta timp cât şcolitul nostru premier, Florin Vasile Cîţu afirma, cu un surâs abia pitit sub imensa-i mască, că românii o duc excelent sub opinca PNL-istă, că preţurile s-au micşorat vizibil, iar salariile şi pensiile au luat o asemenea amploare încât vor trebui portofele mai mari şi încăpătoare. Doamne, aceşti ipochimeni nici măcar nu ştiu să mintă.

Acuma nu-i vorbă că nici partidul roşu care a minţit şi a furat la greu ar fi fost mai breaz. Dar indivizii respectivi măcar, o parte dintre ei au fost elevi la şcoala comunistă a lui Urechilă.

Actualii sunt jalnici. Nu ştiu să mintă profesionist, şi nici să fure. Dar o fac. Cei din alianţa comunisto-securistă, sincer, îşi dă seama şi cel din urmă pensionar venit de la Ecosal, că, habar nu au ce stradă caută prin zona respectivă.

Şi când te gândeşti că îmbracă straie de miniştri, şi că ne reprezintă la vârful Europei, te apucă nişte călduri ca de COVID-19. PNL-ul. Ce au făcut aceşti măscărici care guvernează ţara de doi ani. Pentru că, de exemplu, şi din păcate nu-i singular, Tudor Barbu, marele jurnalist de la B1TV, într-una din emisiunile domniei sale, sătul de a mai fi acuzat de unii şi de alţii cum că ar escamota realitatea, a spus pe şleau, un lucru pe care noi toţi lucrătorii din presă îl ştim, şi anume că nu ai voie să arăţi realitatea pentru că cerberul numit CNA te lasă fără pită pe masă până la calendele greceşti. Până şi copoii Ceauşişti erau ceva mai îngăduitori. Dar PNL-ul? Ei da, a trebuit să treacă doi ani până când s-au scărpinat în partea din spate a pantalonilor, ca să schimbe pe Doina Gradea de la ocârmuirea TVR-ului, venind „en fanfare”, cu o tipă care, după cum s-a arătat pe posturile naţionale de televiziune, făcuse studii de înaltă calificare la Mama Omida. Iar dacă s-ar fi dorit ca presa să fie liberă şi independentă, după cum tot afirmau pe când erau în opoziţie, trebuia mintenaş schimbaţi indivizii din CNA. Se jură ei cu mâna pe cravata lor de pioner că nu au nici un amestec la angajarea Vioricăi Dăncilă, mare specialistă în probleme financiare la Banca Naţională, unde să-i dea sfaturi complete domnului Manole, alias Mugurel Isărescu? Nu-i prima oară când afirm că, Doamne ajută, un scrutin venit aşa, intempestiv, ar lăsa PNL-ul în procentajul gol. Adică, un 10% acolo, ar trebui dus şi la biserică, să-l binecuvânteze preotul. Nu tovarăşul Şpagoveanu de la Constanţa. El este în PLUS.