Marius Stan a încercat unificarea Opoziţiei în jurul… Oricui!

Se făcea că era undeva în prima decadă a anului 2020. După îndelungi negocieri cu Opoziţia de dreapta, în vederea găsirii şi impunerii celui mai bine plasat candidat pentru funcţia de primar al municipiului Galaţi, au lipsit de la întrevedere reprezentanţii următoarelor partide, adică aproape toate care contează: PNL, USR, #Rezist, Forţa Naţională (?!), şi PLUS.

PSD a avut patru ani de secetă financiară în mandatul meu!

Aceasta este ideea prin care Marius Stan, fost primar al Galaţiului din partea USR, în mandatul 2012-2016, şi-a justificat demersul politic. Sigur că cei care se auto-consideră lideri maximi cu partide de dreapta minime la Galaţi, au ignorat demersul independentului Marius Stan şi nu au venit la chemarea sa pentru un dialog public în formulă completă, până atunci discuţiile pregătitoare desfăşurându-se separat, cu fiecare lider politic în parte.

În naivitatea sa politică, cel ce şi-a anunţat candidatura ca primar, independent politic, Marius Stan chiar a crezut că ceilalţi au ceva în comun pentru interesul Galaţiului şi gălăţenilor. Acum, cu prilejul convocării presei, talonat de către un anume Marian Dumitru, lider local al Partidului Împreună pentru Moldova, partid care susţine candidatura independentului M. Stan, s-a trezit neurmat de dreapta pe care vrea să o unifice în interesul de a învinge candidatul PSD. Partid care „m-a atacat cu ură în timpul mandatului de primar şi căruia i-am livrat patru ani de secetă economică! Iată că acum, liderii municipali şi judeţeni ai partidelor de dreapta se ascund, nu îşi asumă candidaturile pentru primar şi preşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi. Din cauză că le-ar cauza poziţiilor de lideri şi ar trebui să plece acasă după înfrângerea din alegeri. Sper măcar că i-am trezit, chiar dacă ei mă atacă, acuzându-mă că fac jocurile PSD”, a continuat Marius Stan.

PSD a adus Galaţiului o migraţie de 100.000 de persoane

Mandatele de 20 de ani ale primarilor şi preşedinţilor CJ Galaţi au pustiit ţinutul. Am depopulat judeţul cu 100.000 de persoane, care au migrat nu doar din ţară, ci şi în ţară. Da, au plecat în Sibiu, în Braşov, în Cluj şi în Bucureşti, cu tot cu familii şi cu tot cu afaceri.

Desigur, am să îmi reproşez plecarea, în timpul mandatului de primar al Galaţiului, din PNL la UNPR, care era la guvernare atunci. Nu sunt un traseist, am făcut acest compromis politic pentru a aduce bani guvernamentali pentru investiţii la Galaţi. În ultimii doi ani de mandat am adus câte o sută de milioane de lei noi şi am abţinut aprobarea de scurtare a drumului spre ieşirea din Galaţi spre Brăila, prin curtea Poliţiei de Frontieră. Dar, curând se vor împlini cinci ani de la atribuirea acelui teren de către MAI, şi întrucât nu s-a făcut nimic acolo, vom pierde acel teren.

Marian Dumitru: dacă nu un pact, măcar un armistiţiu

Liderul judeţean al Partidului Împreună pentru Moldova, Marian Dumitru, care l-a talonat pe candidatul la primăria Galaţiului, şi pe care acest partid îl susţin ca independent, a conchis că dacă nu a obţinut o unificare a dreptei pentru susţinerea celui mai bine plasat candidat în sondaje, măcar speră unificarea împotriva duşmanului comun – PSD: „Iaşiul, ca structură centrală a partidului, nu ne impune candidaţi, ci doar, în urma unor sondaje, va prevala candidatura celor mai bine plasaţi candidaţi. La negocierile pe care le-am declanşat s-au prezentat doar liderii PMP şi AUR.”

Multinaţionala franţuzească, finanţatoare a Petrolului, m-a dat discreţionar afară

L-am întrebat pe Marius Stan de ce a fost demis de la preşedinţia Clubului de Fotbal Petrolul Ploieşti. Acesta a spus că reprezentantul finanţatorului clubului i-a cerut demisia pe 10 ianuarie 2020, cănd şi-a anunţat candidatura pentru primăria Galaţiului. A motivat această… impunere, cum că nu admite amestecul politicului în interiorul clubului de fotbal. Pentru acest act unilateral, Stan a făcut plângere împotriva clubului la CNDC, considerându-se discriminat.

„Scopul meu este de a avea un primar liberal la Galaţi, un primar de dreapta, nu neaparat să fiu eu acela. Iar city managerul nu va fi altul decât Aurel Vlaicu, unul dintre cei mai performanţi din ţara pentru acest post. Şi am şi dovezi legate de faptul că nu ţin neaparat să fiu eu candidatul dreptei: în 2016 am fost la liderii PNL de la Bucureşti şi le-am propus candidatura din partea dreptei a prof.univ.dr.ing. Lucian-Puiu Georgescu, atunci şi preşedinte al Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, pledând în faţa lor că PNL va pierde alegerile, dacă vor merge pe candidatul Nicuşor Ciumacenco. Ceea ce s-a şi întâmplat.”, a conchis Stan.