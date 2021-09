Ministrul Culturii, grijuliu cu mafia imobiliară, arţăgos cu apărătorii patrimoniului

Oraşele României au fost mutilate de „dezvoltatori” imobiliari complice cu primari care au închis ochii interesat, blocuri urâte s-au ridicat peste minunate clădiri istorice, demolate cu legea-n mână, zone istorice au fost distruse de imobile cu mai multe etaje decât scria în acte.

Toate acestea s-au întâmplat pentru că instituţiile care aveau obligaţia să protejeze patrimoniul istoric au fost de prea multe ori prea slabe. Un ministru al Culturii care doreşte să schimbe în bine situaţia ar lua măsuri pentru reformarea acestor instituţii şi întărirea lor acolo unde sunt slabe.

Ce face însă Bogdan Gheorghiu? Mai elimină un obstacol din calea rechinilor imobiliari, căci, săracii, aşteptau prea multă vreme să distrugă monumente, potrivit unui răspuns al ministrului Culturii oferit după ce atât eu, cât şi USR PLUS am criticat public ordonanţa care vizează modificarea Legii protejării patrimoniului.

Bogdan Gheorghiu nu explică de ce e nevoie urgentă de o modificare atât de importantă. În schimb îi jigneşte pe arhitecţii şi specialiştii din Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi din comisiile zonale, numindu-i „mafia avizelor”. Apoi îi acuză că pun beţe în roate sărmanilor „dezvoltatori”.

În loc să se preocupe de faptul că România nu are încă un Cod al Patrimoniului, ministrul Culturii recunoaşte că statul român nu deţine pentru cele 30.000 de monumente istorice din ţară „coordonate exacte, ci poziţii aproximative”.

Oamenii de ştiinţă au realizat harta completă a genomului uman, dar Ministerul Culturii nu e capabil, în 2021, să realizeze harta exactă monumentelor de care trebuie să aibă grijă. Şi atunci Bogdan Gheorghiu s-a gândit că cea mai bună soluţie e să elimine avizul unei comisii care a fost de multe ori ultima redută în salvarea clădirilor istorice.

Îl invit pe domnul ministru la o plimbare prin Iaşi, să vadă cu ochii lui că, în prezent, doar scandalurile publice apară monumentele de buldozerele mafiei imobiliare.

Da, mafiei imobiliare, domnule ministru! Aceea pe care o destructurează DIICOT şi DNA la Iaşi.