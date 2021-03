Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, are planuri măreţe pentru anul 2021 privind legile justiţiei!

Declaraţii pompoase, pe un post de televiziune

Stelian Ion, propulsat în funcţia de Ministru al Justiţiei în guvernul Cîţu, este de profesie avocat, fiind la al doilea mandat ca deputat USR în Parlamentul României.

Într-un interviu realizat pe un post de televiziune pe 26 februarie 2021, acesta a făcut declaraţii prin care îşi exprimă dorinţa de a face schimbări în legislaţia penală, scopul principal fiind acela al recuperării prejudiciilor aduse statului.

Recuperări prejudicii sub 2%!

Iată câteva doleanţe exprimate de acesta pe postul de televiziune Realitatea Plus:

„Doresc corectarea legilor justiţiei, care au fost mutilate. Doresc modificarea legislaţiei penale. Este nevoie să se aplice legislaţia pentru confiscarea extinsă. Avem legislaţie. Până în iunie vrem să venim cu o legislaţie referitoare la confiscarea averilor ilicite. Am discutat despre o instituţie fanion pe care vrem să o întărim. Este vorba de ANABI (Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, n.r.). Avem decizii cu milioane de euro sechestrate, care rămân în ramă şi nu sunt puse în executare. Nu am recuperat nici 2% din prejudicii. (…) Nu e o scuză pentru a nu se face eforturi mai mari în scopul identificării bunurilor. Trebuie să cunoşti şi legislaţie internaţională, tratate. Nu trebuie să rămânem cu hârtii puse în ramă. (…) Ce facem cu banii din prejudicii?”.

Magistraţii trebuie să răspundă în faţa legii

De asemenea, ministrul a vorbit şi despre necesitatea ca în viitoarele legi ale justiţiei să fie inclusă problema răspunderii magistraţilor: „Răspunderea magistraţilor se va regăsi în viitoarele legi ale Justiţiei. La desfiinţarea SIIJ am avut păreri contradictorii cu CSM. (…) Şi magistraţii trebuie să răspundă în faţa legii. Este păcat de 99% dintre magistraţii care muncesc foarte mult şi sunt foarte bine pregătiţi, comparativ cu restul de 1%, care nu-şi fac treaba.”, a declarat Stelian Ion. Domnul ministru consideră că până în luna august ar trebui să fie deja implementată o directivă privind informaţiile financiare ale unor suspecţi, astfel încât procurorii să nu mai fie nevoiţi să apeleze la instituţii precum ANAF pentru aflarea datelor necesare. El a menţionat, totodată, că activitatea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) trebuie întărită.

Frumoase gânduri are domnul Stelian Ion, numai că de la gând la faptă este cale lungă.

Stelian Ion în calitatea sa de ministru al Justiţiei a semnat şi a trimis la guvern proiectul care prevede desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea a Infracţiunilor în Justiţie (SIIJ), cu toate că CSM a dat un aviz negativ în acest caz. În 18 februarie 2021, Guvernul României a adoptat Proiectul de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea a Infracţiunilor în Justiţie. Parlamentul a rămas ca să decidă în această problemă contraversată. Când şi cum va rezolva Stelian Ion ambiţioasele planuri vom trăi şi vom vedea.