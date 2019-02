Nebăgaţi în seamă de nimeni, peneliştii se ard între ei!

Prin târgul nostru, pe la cafenele, prin birouri, pe surse sigure, se bârfeşte de zor, cu privire la noile isprăvi din partidul LIBERALILOR, ale conducătorilor şi managementului de cacao. Astfel, se spune că e aşa, o stare de nemulţumire, de tensiune, de frustrare, cum nu s-a mai văzut în partid. Cauzele ar fi multiple, plecând de la faptul că în toate sondajele, făcute de oricine, în ultimii ani penele-ul bate pasul pe loc (adică tot pe loc, pe loc, să răsară …trandafiri). Ăştia din judeţul Galaţi, din Republicuţa noastră dragă şi scumpă, nu depăşesc neam 18%. Acum, dacă e să stăm strâmb şi să judecăm drept, cert este că pe acelaşi segment electoral de dreapta, avem în plus doi jucători care împreună depăşesc lejer liberalii, iar ăştia sunt liberalii reformatori (ALDE) şi USR-ul. Dar acest lucru chiar nu contează într-o analiză ce priveşte penele-ul, care, în respectul de sine şi a unei ţinte ce se raportează la procente, nu CREŞTE. Nu creşte chiar dacă pe-se-de-ul se erodează constant şi sigur, din cauza lui Dragnea&Co, a temei pe Justiţie care a năucit România şi Europa, a prostiei şi lipsei de carte a celor şaptezeci şi ceva de miniştri, perindaţi la guvernare de când pesede-ul conduce ţara.

Pragul nu se depăşeşte, spun gurile rele, din cauză că Victor Paul Dobre, dulăul şi conducătorul partidului, nu are viziune, nu are strategie şi nu are „mână bună” în alegerea, în orientarea către persoanele pe care le promovează. Lucrul acesta chiar este o calitate, o intuiţie pe care nu oricine care ajuns la butoane, o posedă. Dacă e să exemplificăm acest lucru, o facem foarte uşor având exemple la îndemână de indivizi promovaţi de Dobre, care au beneficiat de sinecuri apreciabile şi care mai apoi au întors curul partidului şi lui Dobre.

Aşa, într-un remember, enumerăm pe Emil Popa, Mihai Manoliu, Marius Stan, Cristian Dima, Marin Crăciun, Ştefan Baltă şi mulţi alţii. Tot aici poate fi inclus şi actualul senator şi preşedinte judeţean, Stângă, ce este opera şi creaţia indiscutabilă a lui Dobre şi care în prezent i-a tras o flegmă în ochi marelui DOBRE. Eii, şi acum o să vă relatăm bârfa CEA MARE din târg, care face deliciul cetăţeanului gălăţean, a întregii populimi votante la viitoarele alegeri care vin acuş. Cică Stângă, copchilul de suflet al lui Dobre, nu mai ascultă de nimeni sub nicio formă, că s-a certat crunt cu Dobre şi că noaptea, pe furiş, l-a făcut knockout. Împreună cu ajutoare credincioase, a scos tot calabalâcul deputatului din biroul pe care îl avea în sediu, acolo unde stătea Paul Păcuraru când era PREŞEDINTE, a schimbat yala de la intrare şi l-a mutat undeva în spate, într-un birou mai dosnic şi mai puţin generos, iar în biroul cu pricina s-a lăţit George Stângă. Un afront aşa de mare, de tot râsul şi căcatul, rar mai vezi în peisajul politichiei gălăţene. Numai că noi vă reamintim că ceea ce i s-a întâmplat lui Dobre are un corespondent în istoria peneliştilor gălăţeni, ba chiar identic. Hai să ne aducem aminte că atunci, demult, când organizaţia era condusă de un membru fondator, de marcă al liberalismului gălăţean, ba chiar naţional, în persoana lui Paul Păcuraru, – Preşedinte şi Senator, Dobre, cel care era în plan secund şi care îi râvnea locul, adus în partid şi agreat pentru că lucraseră împreună la Şantierul Naval, a procedat exact ca Stângă în prezent. Când Păcuraru nici nu apucase să plece „de-aiurea” din partid, Dobre i-a furat biroul în acelaşi stil. Tare, nu?!?

O gafă la fel de tare şi impardonabilă a liberalilor, în această perioadă, din cauză nu trec pragul psihologic la procente, este şi aducerea peste noapte şi plantarea în funcţie de Preşedinte, la municipală, a lui Ştefan Baltă. Nevăzut, necunoscut, fără a fi cu pedigri liberal, un prorector făcut la Universitate, pe repede-nainte, fără ştiinţa politicii, proţăpit de-a-n boulea în fruntea liberalilor. Aşa ceva nu s-a mai văzut, cum nu s-a mai văzut nici mai-nainte, numirea în funcţie a lui Gâscă, fost şef la Poliţia Locală, şcolit, crescut şi promovat de pese-de.

Acum, în final, noi o să spunem că, în fapt, soluţiile pentru liberali în normalizarea situaţiei şi restartarea lucrurilor sunt foarte puţine. Credem că dacă DOBRE nu poate fi, totuşi, ejectat, fiind unul din greii partidului şi la nivel de ţară, ar trebui cel puţin să înveţe din greşeli, odată şi odată. Să ia hăţurile în mâini şi să facă curăţenie, acum, urgent, cât se mai poate. Să aducă în prim plan generaţia „a doua” cea care din greşeală managerială a fost „sărită”, formată din liberalii cunoscuţi, cu vână, cu experienţă, cei între 45-50 de ani şi chiar mai sus. Municipala ar trebui încredinţată doctorului ICHIM, care este singurul liberal cu şanse reale în a fi ales PRIMARUL GALAŢIULUI şi care a ratat o şansă imensă la alegerile trecute. Ar trebui să se racoleze (promisiune neonorată) reprezentanţi ai societăţii civile, nume cunoscute, nume grele, care ar aduce un surplus de credibilitate partidului şi de votanţi. Iar Dobre ar trebui să treacă Preşedinte sau dacă nu, să dispară, lăsând penele-ul să-şi hotărască soarta singur, printr-o primenire care ar putea să fie benefică pe termen lung. Fără Stângă, care e o cauză pierdută, moale, un musiu puturos, fără carismă, fără merite, neatractiv pentru electoratul gălăţean.