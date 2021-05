Nu am aflat nici până astăzi unde s-au dus împrumuturile şi deficitul de aproape 10% din buget, spune Marcel Ciolacu, preşedintele PSD

Acesta a declarat că principala greşeală a actualei puteri este lipsa de transparenţă în ceea ce priveşte destinaţia împrumuturilor şi abordarea bugetară de anul acesta. (De parcă la ei, pe când Liviu Dragnea tăia şi spânzura, transparenţa era ca oglinda!)

În primul rând, infuzia de capital, spune Ciolacu. Nu am aflat nici până acum unde s-au dus împrumuturile şi acest deficit de aproape 10% din bugetul de stat. A doua greşeală a guvernanţilor ar fi abordarea bugetară de anul acesta. Ai îngheţat toate veniturile, deci nu mai există cerere, scade automat şi oferta, neexistând bani, şi constatăm că am ajuns în aprilie la 3,24 inflaţie, deci puterea de cumpărare a românilor scade vertiginos.

O altă greşeală pe care liderul PSD o impută alianţei de guvernare este modul în care se face vaccinarea anti-COVID. În zona de vaccinare nu poţi să nu faci parteneriat cu românii şi cu administraţiile locale.

PSD exclude posibilitatea să susţină un posibil guvern minoritar al PNL

„Nu o să susţinem un guvern minoritar al PNL, vă anunţ cu toată responsabilitatea. Buna credinţă cu care am fost imediat după ce am câştigat alegerile şi la preşedinte şi apelul către toate forţele politice, că nu trăim nişte timpuri normale. Va veni o criză economică, pandemia nu s-a terminat. Am zis să mergem cu un guvern de uniune naţională, dar degeaba.”

Părerea jurnalistului este că, în urma celor afirmate de preşedintele Ciolacu, încă o dată se confirmă că pesediştii au mare nevoie de lecitină, pentru că memoria le joacă feste urât de tot. De ce n-au venit cu ideea de guvern de uniune naţională când se aflau la „butoane” ? Faptul că actuala putere nu este cu nimic mai diferită de precedenta, este o realitate. Şi-au făcut studiile la aceeaşi şcoală. Mă refer la învăţăturile în politichie.

Preşedintele M. Ciolacu intenţionează să se întâlnească cu premierul Florin Cîţu, pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)

„Mâine, eu, sper că, împreună cu primul-ministru să lămurim principiile şi mecanismele şi pe urmă, cum am anunţat, o să trimit specialiştii din cadrul PSD, să discute cu cei care lucrează la PNRR. Sunt lucruri peste care nu putem trece”.

El a adăugat că întâlnirea a fost stabilită zilele trecute în cadrul unei discuţii cu premierul privind PNRR, după ce acesta l-a contactat telefonic.

„Presupun că acest telefon a fost în urma discuţiilor avute de domnul Cîţu la Bruxelles. A rămas că vom avea o discuţie. Eu, de la toţi comisarii, am înţeles că, la Bruxelles s-a discutat punctual în ceea ce priveşte venirea şi prezentarea PNRR. Apelul a fost în urma cerinţelor comisarilor europeni şi a preşedintei comisiei”. Liderul PSD a menţionat că este exclus ca premierul să nu vină cu PNRR în Parlament, înainte de a merge la Bruxelles.

„Eu cu domnul Cîţu, stabilesc principiile şi este exclus să nu vină cu el în Parlament. Am anunţat foarte clar, că, dacă se merge cu PNRR la Bruxelles, fără să fie prezentat şi fără să avem o discuţie serioasă pe principii şi pe mecanismele de acces la aceste fonduri, PSD va intra în grevă parlamentară. Discuţia avută la Bruxelles a fost foarte clară, o dată este prezentarea şi o dată să discutăm PNRR pe puncte, să vedem care sunt reformele. Avem şi, în ceea ce priveşte administraţia şi programul naţional de infrastructură a gazelor. Este exclus să nu fie prevăzută Autostrada Moldovei în PNRR”. Vocea jurnalistului: Dar această uliţă rutieră de mare viteză, nu a fost terminată în guvernarea PSD? Sau a rămas să-i facă inaugurarea odată cu cele opt spitale de mari dimensiuni, domnule Ciolacu?!