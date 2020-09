OANA IURESCU

Oana-Claudia Iurescu, candidatul PMP pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi: ”Eu nu mă lupt cu Stângă sau cu Fotea. Nu mă lupt cu persoane. Eu mă lupt cu mentalităţi. Acestea trebuie schimbate ca să se schimbe şi oamenii”

Sunt singura femeie care a intrat în confruntarea pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Galaţi. Nu am emoţii în bătălia electorală de pe 27 septembrie 2020, chiar dacă sunt în minoritate.

În politică, nu există femei şi bărbaţi. Există oameni, care trebuie să aibă parte de tratament egal şi şanse egale. Nu credeţi că este o ironie a sorţii faptul că politica, un substantiv feminin, este dominată de când lumea şi pământul de bărbaţi? Eu cred că acest lucru ţine de mentalitate. Şi mentalităţile trebuie schimbate. Femeile şi bărbaţii sunt parteneri egali într-o căsnicie. De ce nu ar fi şi în politică? Nu am vrut niciodată şi nu vreau tratament preferenţial fiindcă sunt femeie. Vreau să fiu tratată de la egal la egal, cu maturitate şi fairplay. Merg la luptă dreaptă cu oricine, atâta vreme cât sunt respectate regulile jocului şi este bun simţ. Nu îmi plac atacurile mârşave, nu sunt de acord cu bălăcăreala. Bătălia electorală ar trebuie să fie o confruntare de idei, de principii, de idealuri, de proiecte şi de soluţii.

Candidez pentru preşedinţia Consiliului Judeţean pentru că sunt convinsă că Galaţiul merită şi poate mai mult.

Este momentul unor schimbări majore: de oameni, de orizonturi, de mentalităţi, de viziune. Nu se mai poate ca aceiaşi oameni să decidă destinele acestui judeţ de 30 de ani şi să avem pretenţia să fie mai bine. Chiar şi cei mai buni oameni se plafonează dacă stau prea mult la putere. Li se închide orizontul, oricât de deschisă le-ar fi mintea. De aceea, îmi doresc mult ca, împreună cu ECHIPA formidabilă de candidaţi pe care o avem la Consiliul Judeţean, să contribuim la schimbarea de care avem nevoie cu toţii, pentru ca judeţul Galaţi să progreseze. Şi am convingerea că vom face o figură foarte frumoasă, fiindcă şi oamenii care votează vor o schimbare. Acum e momentul şi, pentru acest lucru, trebuie să ieşim în număr cât mai mare la votare. Fiecare vot contează! Cu fiecare vot în plus, schimbarea este tot mai uşor de făcut.

Sunt mamă, soţie, femeie de afaceri fără contracte din bani publici şi cred că schimbarea începe cu fiecare dintre noi.

Îmi pun mari speranţe în tinerii noştri, în copiii noştri. Sunt buni, sunt frumoşi, sunt deştepţi. De noi şi numai de noi depinde cum îi motivăm să rămână în Galaţi şi să contribuie la dezvoltarea oraşului şi judeţului în care s-au născut, au crescut şi s-au educat. Şi dacă pleacă la studii în străinătate, haideţi să le dăm motivaţia să se întoarcă. Să îşi pună priceperea şi cunoştinţele acumulate în cele mai strălucite universităţi ale lumii, unde sunt admişi cu brio, pentru că sunt deştepţi şi vizionari, în slujba oraşului şi judeţului Galaţi. Haideţi să facem cu toţii un legământ că ne readucem copiii acasă şi să recunoaştem că, în ultimii 30 de ani, am eşuat. Primul pas în rezolvarea unei probleme este să recunoşti că o ai. Acum e momentul să recunoaştem că planurile noastre eu eşuat, să restartăm totul şi să reclădim societatea în care trăim pe un fundament solid şi durabil.

Copiii noştri merită asta!

***

Oana-Claudia Iurescu este economist şi activează, de când se ştie, în mediul privat. În intervalul 2016-2020 a fost cel mai activ consilier din opoziţie, în Consiliul Municipiului Galaţi.

Publicat de: SC ECHIDISTANT PRES SRL, la comanda Partidului Mişcarea Populară Galaţi; Cod MFC: 21200020; Tiraj 4000 ex.