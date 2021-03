Parlamentarii gălăţeni – cu bune şi cu rele (I)

Partidele politice gălăţene, care ne reprezintă în Parlamentul României, cu excepţia UDMR, însumează un număr de 13 aleşi (nu ştiu de ce eram gata-gata să spun, culeşii). Şi n-ar fi fost ceva exagerat, pentru că, de fapt, au fost votate listele partidelor, şi nu ei nominal.

Dar să-i enumerăm:

CAMERA DEPUTAŢILOR

1- ATANASIU ONUŢ VALERIU – PNL

2- STÎNGĂ GEORGE-CĂTĂLIN – PNL

3- GÎDEI LAURENŢIU-VIOREL – PSD

4- MĂRGĂRIT MITICĂ MARIUS – PSD

5- NECHITA AUREL – PSD

6- SANDU VIORICA – PSD

7- RODEANU BOGDAN-IONEL – USR

8- MUNCACIU SORIN-TITUS – AUR

9- SCRIPNIC LILIAN – AUR

LA SENAT

1- GEORGESCU LAURA – PSD

2- HUMELNICU MARIUS – PSD

3- POSTICĂ ANDREI – USR

4- SCARLAT GEORGE – PNL

Şi acum, mici detalii – interesante credem noi – despre fiecare parlamentar în parte

O mică precizare, obligatorie pentru toţi parlamentarii.

În conformitate cu Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice a funcţiilor lor publice, şi în mediul de afaceri, persoanele cu funcţii de conducere şi de control, funcţionarii publici, au obligaţia de a-şi declara averea.

Din materialul pe care-l vom prezenta, veţi constata că nu toţi cunosc acest lucru, sau îl păşesc prin omisiune.

Vom începe cu Partidul Naţional Liberal, care deşi este la putere cu toate pânzele sus, dar cu pensiile şi salariile jos, observăm, că prin conduita lui, a devenit indubitabil, principalul agent electoral al PSD-ului.

Aşadar:

ANATASIU ONUŢ VALERIU



Despre domnul ATANASIU toată lumea ştie că este provenit de la PD-L, şi că în mai multe rânduri a ocupat funcţii la vârful Inspectoratului Şcolar al judeţului Galaţi, pripăşit ulterior în sânul cald şi primitor al PNL-ului.

Declaraţia sa de avere este conformă cu articolul 292 din Codul Penal, privind falsul în declaraţii.

Deci, domnul Onuţ Atanasiu, declară următoarele:

Terenuri: Comuna Şuletea-Vaslui, 1,7 hectare, moştenire. Un apartament în Galaţi. Str. Brăilei de 90 mp, obţinut prin cumpărare, o casă de locuit în com. Şuletea-Vaslui, moştenire. Bunuri mobile, zero. Sărac, domnul deputat. Pentru că, după cum rezultă din declaraţia de avere, cam tot ce are prin judeţul Vaslui, este obţinut sub formă de moştenire. Conturi şi depozite bancare ar cam avea, în lei, dolari, euroi, şi să nu aibă şi el un hârb de maşină, măcar la mâna a noua, curios. Dar, odată cu accederea în parlamentul ţării, situaţia materială se va îmbunătăţi sigur, pentru că de data asta şi-a asumat această „povară”. Iar noi vom observa, şi vă vom povesti.

STÎNGĂ GEORGE-CĂTĂLIN



Fostul senator liberal, actualmente deputat PNL, preşedintele organizaţiei judeţene a PNL Galaţi, este singurul politician care nu prezintă o bibliografie (CV) pe site-ul Parlamentului. Deci, liberalii gălăţeni au un şef care vine de nicăieri şi se duce de unde vine. Politicianul fără identitate, pare alesul ideal la preşedinţia filialei gălăţene a PNL, organizaţie fără identitate şi ea, care se pierde în marea pesedisă, care, faptic, a invadat încă o dată toată structura gălăţenilor.

Nu este oare curios că şeful PNL Galaţi îşi ascunde trecutul? Dar, la cât de transparent este şeful lui suprem Orban Ludovic, zis Şică, de ce să ne mai mirăm? Puţinele informaţii publice despre liberalul gălăţean le găsim în declaraţia sa de avere. Astfel aflăm că politicianul respectiv are două împrumuturi bancare ce totalizează aproximativ 50.000 de euro, deţine un apartament în Galaţi şi o vilă de 140 mp la Vânători, acolo unde este şi proprietarul unui teren de 1.000 mp. Terenul, apartamentul şi vila sunt dobândite în anii 2010-2012. La capitolul „venit anual încasat”, politicianul fără identitate a trecut doar 2.161 lei/an, sumă încasată de la Senatul României.

Cu alte cuvinte, familia Stîngă trăieşte din indemnizaţiile pentru creşterea copilului de 15.031 lei/an, venit care apare alături de alte două sume mici provenite de la ATOP şi C.L. Galaţi, şi suma de 200 de lei de la firma Dynamix, unde deţine 10% din capital. Faptul că îşi ascunde identitatea, trecutul, ca să nu mai spun de sumele derizorii din care „chipurile”, trăieşte familia Stîngă, nu poate fi credibilă sub nici o formă. Retoric vorbind, dacă şeful suprem al PNL-ului, a reuşit să supravieţuiască grozav fără loc de muncă, şeful liberalilor gălăţeni de ce să nu se poată descurca doar cu indemnizaţia copilului. Păi, vedeţi că se poate face vile şi averi din cornul şi laptele pentru cel mic?