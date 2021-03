Parlamentarii gălăţeni – cu bune şi cu rele (II)

• Marele partid revoluţionar, cu importante inserţii comuniste, dovedeşte că este iubit în continuare de populimea gălăţeană. Beneficiarul unei situaţii convenabile, datorată faptului că, celălalt partid, – să-i zicem – mare din Galaţi, PNL-ul este într-o stare inertă, Partidul Social Democrat, a defilat pur şi simplu prin alegerile din 6 decembrie 2020. Aceştia au obţinut procente pentru un număr de şase parlamentari, din care, patru deputaţi şi doi senatori.

Începem radiografierea lor:

GÂDEI LAURENŢIU-VIOREL



Actualul deputat în Parlamentul României din partea PSD Galaţi, după ce şi-a burduşit CV-ul cu toate şcolile şi funcţiile deţinute anterior, şi care, sincer, nu ştiu pe cine interesează, atâta timp cât în final a ajuns în forul suprem al ţării. Nici declaraţia de avere nu ne spune mare lucru. La bunuri imobile ne arată doar un teren în satul Clinceni de 300 mp, pe care nici măcar nu este titular, iar la satul Costi un teren de 624 mp. Bunuri mobile: 4 autoturisme (Volkswagen Golf, Daewoo Tico, Skoda Rapid şi Mercedes Benz), aproape toate S.H. La modul de dobândire, la Volkswagen Golf spune lichidare sc, celelalte le-a trecut în „cârca” soţiei. Fumată idee. Ferească Dumnezeu de vreun divorţ. Citind declaraţia de avere, un lucru devine extrem de curios. Dacă domiciliul domniei sale este în localitatea Târgul Bujor, împarte cumva vreo gură de canalizare cu alţi „colegi de partid”? Nu are şi el o adresă concretă?

Pentru că din toată polologhia din respectiva declaraţie nu rezultă aşa ceva. La capitolul datorii are aproximativ 500.000 de lei la banca Transilvania. Păi, pentru averea de „om sărac şi curat” pe care o recunoaşte, conturile bancare sunt prea numeroase. Înţeleagă cine poate!

MĂRGĂRIT MITICĂ-MARIUS



Despre deputatul PSD MITICĂ MĂRGĂRIT cel cu „ciasuri” de mână multe, predominante în declaraţia de avere. Parlamentul deja l-a înregimentat în Comisia de Control a SRI. Aţi pus-o securiştilor. Taie dom Mitică în carne, nu contează de care.

Mitică Mărgărit a ajuns în atenţia presei după ce, în declaraţia sa de avere, depusă pe când era subsecretar de stat la Ministerul Transporturilor, când acesta a scris că are „ciasuri de mână” în valoare de 12.000 de euro. Mai informează domnul deputat că are studii universitare de doctorat în domeniul cu Informaţii, şi (la) Securitatea Naţională de informaţii „Mihai Viteazul”. În afară de „ciasuri”, la capitolul avere spune despre un autoturism Audi G7 din 2003. Din câte se vede din poză nu pare a avea ochii albaştri. Şi totuşi….

Observaţie:

Din câte se constată din declaraţiile de avere a mai multor indivizi, deveniţi în urma alegerilor în funcţii înalte, de conducere sau de control, toţi sunt datori vânduţi pe la bănci. Ca şi la spitalele care ard şi omoară oamenii, verifică cineva cât de reale sunt informaţiile?

NECHITA AUREL



Profesor universitar doctor, dar mai ales politician PSD Galaţi, şi are 69 de ani. De numele doctorului Nechita se leagă multe scandaluri din sănătatea gălăţeană, şi cu toate astea a ajuns din nou în Parlamentul României. PSD Galaţi propune în continuare personaje controversate (şi doar toată lumea ştie că filiala PSD Galaţi, are foarte mulţi membri cu adevărat valoroşi), şi de o modalitate îndoielnică, pentru a ocupa funcţii importante în stat. Se povesteşte că, Aurel Nechita ar fi rămas un medic oarecare de la spitalul de pediatrie, dacă n-ar fi intrat în PSD, în anul de graţie, 1999. Doi ani mai târziu, acesta a fost propulsat în fruntea Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Galaţi. De numele doctorului Nechita este legată înfiinţarea Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Galaţi, care la nivelul naţional nu are nici un ecou, iar la nivel local, nici o rezonanţă.

Deşi a afirmat vehement că, indiferent ce funcţii ar primi, la medicină nu ar renunţa niciodată, se spune că domnul doctor ar fi renunţat de mult timp la profesia de medic. La un moment dat a fost declarat chiar incompatibil, pentru că a exercitat simultan, atât funcţia de deputat în Parlamentul României, cât şi pe cea de decan al Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, încălcând astfel prevederile art. 84, alin. 2 din Legea nr. 161/2003. Şi exemplele (negative normal) nu se opresc aici. Unul dintre ele ar fi că, PSD Galaţi a făcut tâmpenia de a-l împinge în parlament pe grobianul Nicolae Bacalbaşa, un individ de care, până şi lui Liviu Dragnea îi venea vomă. Că a făcut Galaţiul şi parlamentul de rahat, a văzut toată lumea.