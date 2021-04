Parlamentarii gălăţeni – cu bune şi cu rele (IV)

LA SENAT

GEORGESCU LAURA – PSD



Fosta preşedintă a Consiliului Naţional al Audiovizualului, a fost condamnată la 4 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, după cum anunţă DG24.ro. În acelaşi dosar Viorel Hrebenciuc şi Gheorghe Ştefan au primit la rândul lor condamnări. De asemeni, Narcisa Iorga, fostă membru CNA a fost condamnată la 3 ani închisoare cu executare în acelaşi dosar. Decizia este în primă instanţă. Motivele pentru condamnarea actualului senator PSD, sunt: abuz în serviciu (două infracţiuni, din care una în formă continuată, 25 acte materiale), instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, (25 acte materiale).

Ca să sintetizez, Georgescu Laura, Viorel Hrebenciuc, Gheorghe Ştefan şi Narcisa Iorga, au păcătuit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la infracţiuni, de folosire a influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de către o persoană ce deţine funcţie de conducere într-un partid. Este vorba despre favorizarea televiziunii GIGA TV controlată de Gheorghe Ştefan, fost primar al municipiului Piatra Neamţ, şi patronul echipei de fotbal locale, Ceahlăul.

Amănunte cu privire la această infracţiune există cu duiumul. Întrebarea este alta: Acest partid, PSD-ul, chiar nu mai are nici un om curat, şi cu ceva creer în rândurile sale? Eu chiar cunosc câţiva.

HUMELNICU MARIUS



Născut la 22 octombrie 1977, fost fotbalist la mai multe echipe, din Galaţi şi nu numai. De profesie inginer mecanic, în anul 2007 îşi întrerupe cariera sportivă. În anul 2009 este numit Director Coordonator în cadrul Direcţiei pentru sport a judeţului Galaţi. În 2010 finalizează cursurile de master „Drept şi Administraţie Publică Europeană” în cadrul Facultăţii de Drept Universitatea Danubius. Ulterior a ocupat funcţia de Şef Serviciu ARR (Autoritatea Română Rutieră) Galaţi. A mai fost numai în două rânduri Senator de Stat în Ministerul Transporturilor.

Din declaraţia de avere, rezultă:

• Clădiri: 1 apartament de 68,62 mp în Galaţi, obţinut prin cumpărare.

• Un apartament în Braşov de 98,36 mp – cumpărare

• În anul 2018 şi-a achiziţionat un autoturism marca Volkswagen, nou, pentru care nu se specifică preţul. Părere persoanălă: SLAB. Orice PSD-ist de frunte s-ar prăpădi de râs cu o astfel de avere.

POSTICĂ ANDREI – USR



Cu o poziţie superfluă, cu un discurs sec, bătătorit de multă vreme (genul inconfundabil al USR-ului), spune ceva despre o bulă etanşă care nu ştie nimic, şi care exersează cuvinte sovietice, candidează ca să schimbe Galaţiul. Sic. În rest literatură, şi asta S.F. În declaraţia de avere obligatorie pentru orice parlamentar, un gol galactic. Nu tu scobitori, nu tu batiste de şters la nas, nimic. Să se mai spună că USR-iştii nu au nici o moleculă comunistă în structura lor lăuntrică.

SCARLAT GEORGE – PNL



Secretar de stat în Ministerul Agriculturii: „Putem să ne asigurăm consumul intern”, spune domnia-sa. OARE?! Ne întrebăm noi. Cu politica agricolă a PNL-ului, nu-i exclus ca inaniţia să ne însoţească şi la budă.

Citindu-i declaraţia de avere însă, începem să-i dăm dreptate. Adică:

Terenuri:

• 3 suprafeţe în localitatea Lieşti, şi anume:

1- Forestier – 15.000 mp -contract v-c

2- Intravilan – 1.169 mp – împreună cu soţia, contract v-c

3- Agricol – 19.200 mp – contract v-c, toate în Lieşti, jud. Galaţi.

Clădiri:

• Lieşti-Galaţi, o casă de locuit de 157 mp, contract v-c

• Un apartament în Galaţi de 124 mp, contract v-c, ambele împreună cu Scarlat Alina

Bunuri mobile:

• Autoturism BMW 740, una bucată din 2011, contract v-c

• Jeep Grand Cherokee, 1 bucată din anul 2014, contract v-c

Conturi bancare:

• CEC BANK – 80.840,60 RON

• RAIFFEISEN BANK – 31.810,00 RON

Venituri realizate:

1- Venituri din salarii – 0 lei

• SC FERMSUIN – 43.750 RON

• SC ŞERBĂNEŞTI LIVADĂ SRL – 15.517 RON

• MADR BL. V. CAROL I, NR. 24 – Salar 2.434 RON

2- Venituri din alte surse.

• SC FERMSUIN SRL – DIVIDENDE anul 2018 – 475.000 RON

• SC ŞERBĂNEŞTI LIVADĂ SRL – DIVIDENDE 2018 – 42.750 RON

Alocaţii copii:

• SCARLAT SARA-DIANA – 3.072 RON

• SCARLAT NATALIA-ŞTEFANA – 3.072 RON

• SCARLAT RAISA-MARIA – 3.072 RON

FĂRĂ COMENTARII. BOIERUL, TOT BOIER.