Pâslarul ajuns cancelar tot infractor rămâne, dar PSD-ist de frunte

Curriculum Vitae de pe internet al lui Florin-Costin PÂSLARU se opreşte la anul 2008, când inadmisibil de atotprezentul şef pesedist era secretarul comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi era în misiune de ştergere a urmelor de evazionist înrăit. Trecea deja de la a patra către a cincea firmă-suveică, prin care fenta finanţele statului, lăsând datoriile de la TVG (televiziunea PSD Galaţi) pe o firmă-cadavru, trecând activele pe una nou nouţă. De atunci, multe altele ar fi trebuit să figureze în adevăratul CV al inepuizabilului activist de partid, pentru a ne face o imagine despre cum decurge căţăratul ciocoiesc pe funcţii şi demnităţi, pentru parvenire şi îmbogăţire. Cetăţeanul onest trebuie să se minuneze despre metoda de reuşită în viaţă a cumplitului profitor Florin Pâslaru, pus fără nici un scrupul Şef al Cancelariei penalului dictator de partid Liviu Dragnea.

Dacă avem în faţă criteriile avute în vedere de Alianţa România Curată când a propus verificarea integrităţii candidaţilor la demităţi publice, constatăm că la toate capitolele Florin Pâslaru se clasează în fruntea tuturor, fiind un performer absolut pe invers. Colaborarea cu fosta Securitate, funcţiile deţinute în aparatul comunist, funcţiile politice şi administrative deţinute după 1989, migraţia de la un partid la altul, gradul de rudenie al candidatului cu alţi politicieni din acelaşi partid, averea candidaţilor, afacerile şi contractele cu statul, datoriile firmelor candidaţilor către stat, conflictele de interese şi incompatibilitate, condamnări şi arestări, calitatea de sponsori ai partidelor politice, atitudini discriminatoare-toate sunt elemente care definesc vedeta ticăloşiei şi cinismului şi duplicităţii made in Galaţi. Colaborator al fostei Securităţi (fapt constatat pe data de 25.05.2010 de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), a comis acte de nepotism (prin angajarea fiului său la propriul cabinet parlamentar), a fost declarat incompatibil de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI) şi are statutul de sponsor al partidului din care face parte. PSD-istul Florin Pâslaru a donat, în 2008, nu mai puţin de 117.500 de lei Partidului Social Democrat. Pâslaru – Pintea după numele de informator al Securităţii – a intrat în politică în anul 1992, atunci când s-a înscris în PDSR. În acelaşi an, a fost numit director al întreprinderii de stat Pescogal, pe care, ulterior, a falimentat-o. SC Pescogal SA, una dintre cele trei întreprinderi specializate în producerea, industrializarea şi comercializarea peştelui din România s-a prăbuşit în urma „ingineriilor” lui Florin Pâslaru – în cinci ani, fabrica a făcut livrări gratuite de conserve în valoare de aproape 1,5 milioane de dolari. Ancheta privind deturnarea de fonduri a fost oprită rapid. A urmat achiziţia a 3.000 de tone de macrou din Norvegia, cu 900 de dolari pe lună, în 1995 preţul fiind aproape dublu faţă de media de pe piaţa mondială. Florin Pâslaru a plecat, fabrica a intrat în faliment, apoi a fost lichidată şi radiată, au rămas în urmă 1.000 de şomeri. Pe când era liderul Grupului PSD de la Camera Deputaţilor, deputatul de Galaţi Florin Pâslaru a fost condamnat de completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) la şase luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei, într-un dosar în care fusese trimis în judecată de Parchetul General pentru conflict de interese. Era cel de al treilea proces pierdut de Florin Pâslaru, după ce a mai pierdut alte două procese, cu Agenţia Naţională de Integritate (ANI) şi Parchetul General. În noiembrie 2011, ANI constata că din 2009 deputatul Pâslaru îşi angajase fiul, Alexandru Pâslaru, ca şef de cabinet la biroul parlamentar, încălcând prevederile Legii Anticorupţie, nr. 161/2003. Fiul deputatului încasase salarii în valoare de 21.662 de lei. Deşi nu contestase raportul ANI în termenul legal, Pâslaru a cerut în instanţă anularea raportului ANI. Dosarul 478/44/2012 a ajuns la Curtea de Apel Bacău, care a respins cererea lui Pâslaru. Înalta Curte s-a pronunţat, respingând recursul lui Pâslaru prin sentinţă definitivă şi irevocabilă. din 18.05.2016. În procesul de conflict de interese cu Parchetul General, s-a decis condamnarea lui Pâslaru la 6 luni, cu suspendare. În cele două procese cu Parchetul General, deputatul PSD s-a ales cu două condamnări penale, amendă şi închisoare. Rămâne de pomină replica şefului suprem Dragnea, când Florin Pâslaru a fost pus şef al Grupului PSD din Cameră. „Şefu’, Florin Pâslaru nu e prea integru, are certificat CNSAS de colaborare cu securitatea şi o condamnare penală pentru conflict de interese!”. Liviu Dragnea a răspuns: „Nu ştiu, colegii mei au spus că nu afectează“. Florin Pâslaru este deputatul la care se face referire în Raportul MCV din 2012, în care se spunea că parlamentari declaraţi incompatibili îşi exercită mandatele în continuare. Nu pot fi omise din lista voracităţilor bugetare ale clanului Pâslaru festivalul pe bani de la buget pentru o firmă de familie, „Festivalul Scrumbiei”, un fel de taxă de protecţie mascată pe care autorităţile locale o plătesc familiei deputatului PSD Florin Pâslaru din bani publici. Ultima tranşă, cea din 2016, a fost de 130.000 de lei. Foamea de bani publici a fost alimentată din gros în cazul de şterpelire brută a 540.000 de euro, pentru consolidarea versantului de lângă piscina fulminantului/imbatabilului/neiertătorului clan Pâslaru. Lovitura a fost premeditată prin 2009, când pe fondul controlului total PSD-ist al administraţiei locale, lui Pâslaru i s-au acceptat toate aberaţiile. Valerica Pâslaru, soţia deputatului, a dat în judecată Primăria Galaţi, solicitând consolidarea versantului; la proces n-a venit nici un jurist al Primăriei, judecătorii au decis, prin sentinţa civilă nr. 10.720/2011, că administraţia publică este bună de plată. S-au numărat şi întârzierile, de 100 de lei pentru fiecare zi de întârziere, timp de 4 ani, adică aproximativ 50.000 de euro.

Acestea fiind zise, trebuia cumva ca un astfel de personaj aiuritor, conform logicii ticăloşite a muncii de partid, să fie recompensat . După ce a fost nevoit să salveze aparenţele integrităţii pesediste de faţadă, şi n-a mai fost inclus în lista de muşterii garantaţi pentru un mandat de deputat, lui Florin Pâslaru i s-a găsit repede alt post de încredere, recunoştinţă şi devotament. Şi aşa îl vedem azi pe extrem de coruptul şi compromisul Florin Pâslaru nominalizat ca eminenţa roşie securistică în gestionarea secretelor de mapă a şefului poporului pesedist, Liviu Dragnea. Florin Pâslaru a ajuns iarăşi şef, de data aceasta şef al Cancelariei preşedintelui Camerei Deputaţilor, adică conţopist şef la stăpânul-dictator Liviu Dragnea. Să vă servim ca antidot o maximă: „Acolo unde fac pustiu, ei spun că fac pace”. Acolo unde este nesimţire şi tupeu, doar mai puţină slugărnicie şi umilinţă mai poate izbăvi. Hai, popor pesedist, marş la vot!