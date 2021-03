Penele la baie e, cu 23% !

Bine, asta în plan naţional, că la Galaţi sigur se duce spre pragul lui consacrat de 12-15%. Acest aspect relevă că la nivel de ţară, penele este trimis la colţul lui de un 20%. Erodarea vine şi pe seceta de acum doi ani, când producţia agricolă a fost sub 50%, iar în ultimul an, împlinit în martie 2021, au săpat adânc şi măsurile nepopulare luate pentru reducerea pandemiei de COVID-19. Deci, nu este de mirare că penele s-a dus de la 50%, la 23%, cum a măsurat un recent sondaj, al SOCIPOL. Conform aceleeaşi firme de sondare, beneficiarul erodării penele este USR-PLUS, care urcă de la 19% la 20%, fiind singurii de pe centru-dreapta din Parlament. Aşa că băieţii ăştia de „nicăieri” vor emite curând noi pretenţii zdravene pentru guvernul lor, încât să le dea egalitate cu penele în tot şi în toate, ceea ce înseamnă mai multă putere, mai mulţi bani. Pe nesimţitelea şi degeaba urcă AUR, cotat în acest ultim sondaj, de la 9% la alegerile generale, la 12%, acum. Dar parcă văd că acest partid naţionalisto-populist va avea soarta PPDD.

În Parlament ar mai intra doar UDMR, cotat în acest sondaj cu 6%, ca la alegeri, din cauză că spre deosebire de români şi ţigani, ungurii ies la vot ca o armată compactă.

Restul politicienilor din partidele mici, urmează să calce apa sau să facă joc de glezne, să auzim noi cum le zornăie banii, căci procentele celor şase formaţiuni politice care numai contează nici la locale, nici la parlamentare, au scoruri de 2%, 1% şi 0%!

Dezamăgirile plantate adânc de penele, nu fac decât să aducă din nou la guvernare stânga pesede, peneliştii lucrând cu spor în favoarea acestora, încât, vorba unui coleg de redacţie, pe alde Sică Mandolină nu-i prind la Putere strugurii copţi din acest an.