Pentru europarlamentare, unii şi-au tras trompete, portavoci şi portavioane!

Aşadar, pe 26 mai 2019 ieşim la vot să alegem din listele trase-n staniolul lucitor al promisiunilor, candidaţii partidelor politice pentru cele 33 de mandate de europarlamentari.

Acesta este numărul la care are dreptul România după Brexit, înainte având 32 de eurodeputaţi din totalul de 721, acum rămânând tot un stufos Parlament European, dar doar cu 705 aleşi.

Cu excepţia PSD, toate partidele politice şi-au făcut publice listele de candidaţi.

Rareş Bogdan, Victor Ciutacu şi Carmen Avram nu vor mai minţi poporul, doar cu televizorul!

Şefii de partide politice au luat-o printre vişinii firmelor de consultanţă aşa că s-a dat cep unei competiţii de a racola din audio-vizual nume cu sonor de trompetă pentru a le folosi pe post de decor, ca-n poza cu maimuţa. Domnilor, nu e obligatoriu ca telespectatorii unui realizator TV să devină automat şi votant politic al acestuia. Şi veţi vedea că am avut dreptate.

Dar, să revenim la liste.

Cea mai înţesată cu chipuri de tip bandă lipicioasă pentru a atrage muştele votante, este cea a PNL. În afară de Rareş Bogdan, care a devenit şi membru, Orban şi ai lui au împănat lista şi cu doi primari în exerciţiu: Mircea Hava – locul 2 în listă şi primar de Alba Iulia, şi, pe locul 8, Gheorghe Falcă, primarul Aradului. Cu siguranţă că cei doi primari nu vor pleca în Parlamentul European, ei având rol de muscamor „Zepelin”. Conform mediei sondajelor de opinie care au fost aruncate în spaţiul public în ultimele două săptămâni, eu concluzionez că penele va reuşi să prindă 8 din cele 33 de locuri de eurodeputat.

Pesedeul şi mort ia caimacul!

Votantul clasic al pesede, chiar dacă în ultimii 20 de ani s-a mutat masiv şi în cimitire, tot constant rămâne. Asta pentru că el iese la vot, nu ca tinerii instruiţi, spălaţi şi deştepţi, care preferă să-şi împrăştie sămânţa în onanisme de stradă şi nu prin vot.

Deci, religia lui din duminica de 26 mai, nu este Biserica şi sfânta liturghie, ci mersul la vot înainte de Dumnezeu.

Cu toate că nu şi-a depus încă lista de candidaţi, ei au lansat în spaţiul public, de control, câteva nume rezultate în urma alegerilor interne pe regiuni. De pildă, din regiunea sud-est s-au făcut remarcaţi actualii eurodeputaţi Dan Nica, Galaţi, şi Adi Cristea, Buzău, regiunea sud-vest l-a scos la rampă pe proaspătul soţ al Liei-Olguţa Vasilescu, Claudiu Manda, aşa că vor merge la Bruxelles ca un cuplu. Cap-tractor al listei pesede este o portavoce, pre numele ei Carmen Avram.

USR-PLUS, locul 3

Alianţa USR-PLUS ar putea deveni al treilea competitor ca număr de mandate, chiar dacă lista acesteia este deschisă de Dacian Cioloş, alintat de către alianţa pesede-alde drept premierul zero (aluzie la zero fonduri europene atrase într-un an de guvernare tehnocrată). Sigur că pare cea mai cuminte şi mai puţin viciată listă. Iato: Dacian Cioloş, Cristian Ghionea, Dragoş Pîslaru, Clotide Armand, Dragoş Tudorache, Ramona Strungariu, Alin-Cristian Miluţa etc. Conform ultimelor sondaje de opinie, USR-PLUS trece ca scor peste ALDE şi poate obţine şase mandate de eurodeputat.

Aşadar, până acum avem ocupate 24 din 33: pesede -10, penele – 8, usr – plus- 6.

Una dintre cele mai valoroase liste o are ALDE. Doar că de aici lipsesc acele personaje cu mare vizibilitate publică, notorietatea şi valoarea intrinsecă a candidaţilor din lista alde fiind una a sferelor înalte.

Desigur, acest partid nu va obţine mai mult de 4 spre 5 mandate în Parlamentul European, chiar dacă m-am contrazis vineri, 15 martie, cu Călin Popescu Tăricianu, când a fost în Galaţi, pe acest scor, el susţinând că va lua 6 mandate.

Dar, iată lista: Norica Nicolai, Daniel Barbu, Renate Weber, Ovidiu Silaghi, Varujan Vosganian, Andrei Gerea şi Radu Silaghi Dumitrescu, conferenţiar universitar doctor la Universitatea Babeş-Bolay (inventatorul sângelui artificial)

Pro România, adică Corina Creţu!

Victor Ponta s-a pus degeaba în capul listei de candidaţi din partea partidului său, căci notorietatea sa este în cădere liberă, pe când a Corinei Creţu se duce săgeată în sus. Ea este cea care vrea să dea bani europeni României cu forţa! Iar Guvernul PSD-ALDE nu vrea aceşti bani pentru cele trei spitale regionale şi nici pentru autostrăzi.

Căci nu cred că realizatorul televiziunii lui Sebi Ghiţă, Victor Ciutacu, poate aduce voturi peste audienţa pe care o are emisiunea lui şi postul prietenului lui Ponta, cu care a vânat şampanii la 2000 euro bucata în Dubai, pentru a-şi îneca amarul înfrângerii de la prezidenţialele din 2014. Iată şi lista lor scurtă, căci nu vor băga mai mult de 3 europarlamentari, Ponta urmând să stea ca deputat acasă: Victor Ponta, Corina Creţu, Victor Ciutacu şi Mihai Tudose.

PMP şi UDMR, câte 2!

Cu şanse de a prinde câte 2 locuri în lista de 33 sunt PMP şi UDMR. Listele celor două formaţiuni, una de partid, alta o asociere etnică, încă nu au fost lansate în spaţiul public.

Dar, tot conform mediei ultimelor sondaje de opinie, după care m-am ghidat în această analiză, fiecăruia ar putea să-i revină câte 2 locuri în listă, dacă nu cumva pesede se va păsări-lăţi-lungilă spre 12 locuri…

La capitolul mofturi cu televiziune anexată, trecem PRU al cărui preşedinte este Bogdan Diaconu. Acest partid naţionalist (peste pesede şi alde) de tip PRM, îl va avea ca vârf de lance pe transfugul Sebastian Ghiţă, patronul şi finanţatorul staţiei România TV.

Despre Ghiţă, Diaconu a spus: „El ar putea fi vocea românească necesară, care trebuie să se audă răspicat la Bruxelles.

Mda, aşa e, căci ăilalţi sunt vocali doar pe acasă sau sunt vânduţi, bre, nea Diaconu!

Cam atât, deocamdată. Căci timp ar fi, dacă şi politicienii ar fi oameni!