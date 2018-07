Preşedintele ALDE Galaţi, Cristian Dima: Guvernul ia măsuri concrete prin care arată că este atent la agenda populaţiei, la problemele românilor

Începând cu data de 1 iulie, o serie de măsuri adoptate de coaliţia de guvernare din care face parte ALDE au intrat în vigoare. Astfel, de la 1 iulie valoarea punctului de pensie ajunge la 1100 de lei, ceea ce înseamnă o creştere de 10% a pensiilor. De asemenea, pensia minimă garantată creşte din nou, ajungând la 640 de lei. Sunt măsuri prin care ALDE şi partenerii de guvernare arată că respectă programul de guvernare pe care l-au asumat în faţa românilor şi pentru care au primit votul Parlamentului.

Vorbim în acest caz de măsuri concrete prin care arătăm că guvernul din care ALDE face parte este atent cu adevărat la agenda populaţiei, la problemele reale ale românilor. Avem obligaţia de a privi cu responsabilitate şi recunoştinţă la cei care au contribuit la sistemul de pensii, au ajuns pensionari, dar astăzi, din păcate, trăiesc de foarte multe ori sub pragul de existenţă decentă.

Pe mai departe ne dorim să implementăm toate măsurile din programul de guvernare, toate măsurile care vor oferi românilor un trai mai bun. Guvernul din care ALDE face parte şi pe care îl susţine demonstrează din nou că principalul obiectiv este reprezentat de guvernarea eficientă a ţării, în interesul românilor. De asemenea, aceste majorări ale pensiilor nu puteau fi realizate dacă nu aveam un cadru economic stabil.

Tendinţele pozitive din economia românească, din timpul guvernării din perioada 2014 – 2015 din care ALDE a făcut parte, stopate sau încetinite în timpul guvernării tehnocrate în 2016, au fost reluate în guvernarea pe care o susţinem începând din 2017 până în prezent. Datele privind evoluţia economică pentru anul 2017 şi primul trimestru din acest an confirmă această tendinţă.

Dincolo de prognoze şi date statistice, ceea ce contează cu adevărat sunt implicaţiile directe pentru viaţa de zi cu zi a oamenilor. Pe lângă majorarea pensiilor de la 1 iulie, sunt date care arată că veniturile românilor s-au îmbunătăţit. În luna aprilie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.512 lei, cu 0,5% mai mare decât în luna martie 2018. Acum, când economia este pe un trend pozitiv, guvernul actual a venit cu măsuri care să transfere în buzunarele cetăţenilor creşterea economică.

România este azi o ţară cu o creştere economică spectaculoasă, cu un nivel redus al şomajului, cu un ritm ridicat al creşterii producţiei industriale, cu o creştere substanţială a veniturilor reale ale populaţiei, fie că e vorba de salarii, fie că e vorba de pensii, precum şi cu reducerea datoriei publice că procent în PIB. De asemenea, au fost create numeroase locuri de muncă, iar puterea de cumpărare a crescut cu 5% în primele luni din 2018 datorită continuării creşterii salariilor şi pensiilor corelate cu inflaţia.

Desigur, mai sunt multe lucruri de făcut, dar în mod clar suntem pe drumul cel bun. Oamenii văd că România merge într-o direcţie corectă, iar rezultatele încep să fie tot mai vizibile. Am promis românilor o guvernare diferită, o guvernare mai apropiată de interesele reale ale cetăţenilor. Prin aceste măsuri facem încă un pas spre normalitate, spre venituri decente pentru români.

ALDE a susţinut la guvernare măsurile economice liberale. Nu am fost un partid balama, ci am fost partidul care a livrat rezultate românilor. Oamenii care ne-au votat au făcut-o pentru că au fost conştienţi că ALDE nu va face act de prezenţă, ci va lupta pentru a pune în practică exact proiectele pe care le-am anunţat în plan economic. ALDE şi-a asumat rolul de busolă a guvernării, adică de a promova acele măsuri liberale care pot asigura dezvoltarea economică a României şi respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.