Primarul Galaţiului urăşte Basarabia

Ionuţ Florin Pucheanu refuză să elibereze unioniştilor din Galaţi autorizaţie de a strânge semnături pentru Unire. Tot Pucheanu a ajuns un anti-exemplu în lumea unionistă: Galaţiul este singurul din marile municipii ale României care nu a dat, până acum, o Declaraţie de Unire cu Basarabia. Pentru ca ruşinea să fie completă, primarul Pucheanu se numără printre vinovaţii pentru alungarea comercianţilor basarabeni din pieţele gălăţene. De ce Brăila a putut semna Declaraţia de Unire cu Basarabia, iar Galaţiul nu? SEMNĂTURILE PENTRU BASARABIA NU REPREZINTĂ ADUNĂRI PUBLICE.

Din 25 aprilie aşteaptă unioniştii din Galaţi autorizaţie de la primărie, pe modelul obţinut în multe alte oraşe precum Botoşani, Iaşi sau Cluj.

NU: Pucheanu refuză, iar hârtia o emite în bătaie de joc, în termenul maxim prevăzut de lege, de 30 de zile.

George Simion

Cine e George Simion? De unde a apărut?

George Simion s-a născut la Focşani, pe 21 septembrie 1986. A fost student al Facultăţii de Administraţie şi Afaceri din cadrul Universităţii din Bucureşti, apoi s-a mutat la Iaşi, unde a susţinut un masterat în istorie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. S-a remarcat ca lider al grupării “Noii Golani”, care se dorea a fi o continuare a mişcării de stradă din 1990. Împreună cu „Noii Golani“ a introdus mesajul „Basarabia e România“ în rândul galeriilor de fotbal. A devenit cunoscut publicului larg în 2009, când a aprins lumânări în faţa casei lui Ion Iliescu, pentru victimele Revoluţiei şi Mineriadei din iunie 1990. Un an mai târziu, la o lansare de carte a aceluiaşi Ion Iliescu, Simion a fost dat afară cu bodyguarzii pentru că a aruncat cu bani înspre fostul preşedinte, un alt simbol care făcea trimitere la morţii de la Revoluţie şi Mineriadă.

În urmă cu opt ani, George Simion a pus bazele platformei unioniste „Acţiunea 2012“, o coaliţie de asociaţii nonguvernamentale şi grupuri civice care susţin unirea Republicii Moldova cu România. Cu toate că nu a fost membru în niciun partid politic, George Simion şi-a manifestat public susţinerea pentru anumiţi politicieni. La alegerile parlamentare din 2012 el a postat pe blog poze cu buletinul de vot şi a explicat că a votat numai candidaţii care au semnat „Pactul pentru Basarabia“.

La alegerile europarlamentare de duminică, 26 mai, e plasat pe poziţia a 15-a in buletinul de vot.

* * *

La Valea Uzului, extremişti maghiari s-au filmat în timp ce acopereau cu saci de gunoi crucile ostaşilor români din cimitirul eroilor. Acest cimitir are calitatea de monument şi profanarea crucilor destinate eroilor români este infracţiune având un caracter penal. George Simion a plecat împreună cu trei colegi spre amplasament pentru a afla ce s-a întâmplat mai exact. În timp ce transmitea pe Facebook imagini de la faţa locului, un grup de cetăţeni s-a apropiat de el şi l-au lovit. Cei de acolo i-au interzis să mai filmeze.

Au fost bătuţi, deasemenea, şi doi tineri, însoţitorii săi de campanie – Cosmin Iosub şi Mihai Armaş.

După ce a scăpat din violenţele ungurilor, George Simion a anunţat pe facebook că este în regulă: „George sunt. Sunt viu. Mi-au furat ambele telefoane şi m-au bătut. Nu cedăm: Transilvania – pământ veşnic românesc!“. (R.I.)

În imaginea de mai jos este Cosmin Iosub, aflat la moment sub protecţia autorităţilor române împreună cu Mihai Armaş. „Sunt bine, important e că am scăpat cu viaţă. Ne-au bătut nişte extremişti la Cimitirul Valea Uzului“, a scris Cosmin pe pagina sa de Facebook.

Câştigăm cu voturi

Îl susţinem şi îl votăm pe George Simion, la Galaţi, la alegerile europene din 26 mai, pentru că împreună avem un proiect de oraş.

Există un protocol între George Simion şi PACT pentru Galaţi. Protocolul are următoarele componente:

– Promovarea la Bruxelles, la Comisia Europeană, a unui Program Operaţional special pentru regiunea metropolitană Galaţi-Brăila-Tulcea, de cca. 1 Mld Euro pt. Galaţi, proiecte de infrastructură pentru care autorităţile locale să aplice direct la Comisie, ocolind birocraţia şi interesele politice meschine de Bucureşti.

– Angajarea unei persoane cu expertiza, în aparatul propriu de specialitate, din Galaţi, pentru redactarea acestui program.

– Deschiderea unui cabinet de europarlamentar permanent la Galaţi.

Motivul principal pentru care îl susţinem este acest protocol, pe care George a fost de acord să îl semneze. Noi suntem localişti, în sensul că promovăm în primul rând interesul comunităţii locale şi vrem să aducem înapoi cheful de a locui aici, la Galaţi.

George este singurul care propune un proiect de ţară concret, fezabil şi corect: anularea efectelor pactului Ribbentrop-Molotov şi ridicarea definitivă a cortinei de fier, şi în România, prin dispariţia graniţei de la Prut, o graniţă care ţine departe de ţară peste 2 milioane de români.

Asociaţia PACT pentru Galaţi