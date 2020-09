Program de Guvernare Locală (I)

Dragi Gălăţeni,

ÎMPREUNĂ am început modernizarea Galaţiului, ÎMPREUNĂ doresc să continuăm ce am început. Ne aducem cu toţii aminte cum am găsit Galaţiul în 2012, după mai bine de 22 de ani de administraţie PSD:

– oraş sufocat de construcţii provizorii, chioşcuri şi garaje la tot pasul;

– străzi de pământ cu doar 15 % reţele de canalizare, cu proiecte incomplete gen strada Oţelarilor, Stadionului, fără refugii pentru staţii, cu trama stradală netratată;

– parcul Rizer fără trotuare;

– Grădina Publică cu proiect de modernizare pe bani europeni, fără fântâna publică prinsă în proiect;

– Strada Traian cu licitaţie de 8 milioane de euro fără proiecte de infrastructură, reţele de apă şi canalizare;

– Maxi-taxi care blocau efectiv circulaţia oraşului, cu panouri de reclamă care sufocau domeniul public.

ÎMPREUNĂ am început să:

– Reconstruim fiecare bulevard, stradă, străduţă după o strategie logică;

– să gândim şi să facem canalizări tehnice pentru infrastructură cu îngroparea în subteran a tuturor cablurilor;

– am modernizat străzi importante: Oţelarilor, Stadionului, Traian, Anghel Saligny, Tecuci, Rizer, Mihai Bravu, Ana Ipătescu etc.

– am demolat garaje realizând în locul acestora parcări civilizate, parcuri şi locuri de joacă (Complex Ancora, Micro 21, Micro 38 şi altele);

– am modernizat Baia Comunală, Sala Sporturilor, Patinoarul, am clădit o nouă Primărie, am construit un cartier social în Micro 17, cu peste 700 de unităţi locative;

– am realizat parcuri precum Viva, Orăşelul Copiilor, Faleza Copiilor, Micro 38 şi peste 48 de locuri de joacă;

– am modernizat şcoli şi grădiniţe;

ÎMPREUNĂ ne-am bucurat la evenimente sportive precum Fed Cup, cu Simona Halep pe teren şi preşedintele Klaus Iohannis în tribună, şi evenimente artistice cu Michael Bolton, Smokie, Julio Iglesias şi alţii.

ÎMPREUNĂ doresc să trăim momente fericite ca atunci când am devenit Campioni şi Super Campioni cu Oţelul, când ne-am simţit mândri, cei mai buni, cei mai fericiţi Gălăţeni. Să nu lăsaţi pe nimeni să ne fure mândria de a fi fost primii, aceasta trebuie să rămână pentru Gălăţeni reperul performanţei şi al bucuriei.

Dar tot ce am realizat ÎMPREUNĂ în patru ani de mandat găsiţi în link-ul: https://www.facebook.com/marius.stan.oficial.

Haideţi ca tot ÎMPREUNĂ să construim un oraş în care să ne placă să trăim, să ne simţim bine, cu chef de muncă la joburi bine plătite, alături de părinţii şi copiii noştri cărora să le asigurăm aici, alături de noi, locuri de muncă decent plătite.

AŞADAR, să continuăm ce am început:

A. INFRASTRUCTURA

a. Finalizarea Centrului Multimodal de Transport la Galaţi; acest proiect va reintroduce Galaţiul în circuitul de mărfuri;

b. Finalizarea modernizării străzilor Siderurgiştilor, 1 Decembrie şi Aurel Vlaicu. Se va finaliza astfel axa Nord-Sud de transport public ecologic (tramvai);

c. Modernizarea Bulevardului Coşbuc, odată cu modernizarea acestuia (carosabil, reţele de apă şi canalizare, gaze, curenţi înalţi şi slabi, stâlpi de iluminat, piste de biciclete) se poate aplica strategia de transport care permite circulaţia pe 4 benzi sens unic, corelată cu circulaţia pe 4 benzi pe Strada Traian în sens invers. Circulaţia pe străzile perpendiculare între Coşbuc şi Traian se va face pe sensuri unice alternative;

d. Finalizarea drumului prin interiorul terenului Poliţiei de Frontieră pentru a asigura o fluidizare rapidă a traficului spre Brăila;

e. Conectivitatea, asigurarea racordării Galaţiului la principalele coridoare de transport prin:

1. Drumul Express către A2 (Autostrada Bucureşti-Constanţa);

2. Drumul Expres către Autostrada Moldovei;

3. Centurile ocolitoare ale Galaţiului;

f. Modernizarea tuturor străzilor din oraş.

B. SĂNĂTATE

a. Aşa cum puteţi vedea în pagina https://www.facebook.com/marius.stan.oficial, am acordat o atenţie deosebită dezvoltării unităţilor sanitare din subordinea primăriei, fapt menţinut de către administraţia din actualul mandat. Se impune astăzi, după experienţa pandemiei de Covid 19, să avem o abordare puţin diferită şi anume să punem accentul pe resursa umană din sănătate.

(va urma)

