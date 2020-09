Program de Guvernare Locală (II)

B. SĂNĂTATE

a. Aşa cum puteţi vedea în link-ul realizărilor. https://www.facebook.com/marius.stan.oficial, am acordat o atenţie deosebită dezvoltării unităţilor sanitare din subordinea primăriei, fapt menţinut de către administraţia din actualul mandat. Se impune astăzi, după experienţa pandemiei de Covid 19, să avem o abordare puţin diferită şi anume să punem accentul pe resursa umană din sănătate. Ne-am lovit de o situaţie paradoxală – să ai cu ce, dar sa nu ai cu cine – criza de personal la nivelul cadrelor medicale a fost una evidentă. Avem, însă, un mare avantaj prin existenţa Facultăţii de Medicină Galaţi, un important furnizor de resursă umană în domeniul sănătăţii. Rolul nostru este de a găsi măsuri de a opri exodul cadrelor medicale formate din bani publici. Primăria va construi locuinţe cu dedicaţie specială pentru cadrele medicale încă din perioada rezidenţiatului, precum şi pentru tinerii absolvenţi ai şcolilor sanitare.

b. O altă abordare în domeniu o reprezintă prevenţia. Plecând de la acest subiect doresc să găsim soluţii cu Ministerul Sănătăţii, cu Casa Naţională de Sănătate şi împreună cu angajatorii din zonă să demarăm un program de screening de prevenire şi depistare precoce a bolilor, este cel mai rapid şi eficient mod de creştere a speranţei de viaţă care, la Galaţi, este de aproximativ 75,1 ani, comparativ cu Bucureştiul sau Vâlcea, unde speranţa de viaţă este de aproximativ 77 de ani.

C. SOCIAL

a. Vom continua programul de locuinţe sociale început în Micro 17 (11 blocuri, 700 unităţi locative) care s-a dovedit un succes, vom continua cu construirea celui de- al doilea cartier din Drumul Viilor, acest cartier urmând sa cuprindă nouă blocuri cu peste 600 de unităţi locative. Este de mai bine de patru ani proiectat, licitat şi adjudecat, nu ştiu de ce nu s-a construit ?! Cele peste 800 de familii ce se află pe lista de aşteptare la Primărie, le aşteaptă cu nerăbdare;

b. Vom continua programul de termoizolare a clădirilor din oraş, pentru persoanele fără posibilităţi materiale. Vom crea un fond de garantare pentru susţinerea programului;

c. Ne vom îndrepta atenţia şi mai mult asupra persoanelor cu dizabilităţi, vom crea un program special prin care persoanele care au dizabilităţi să poată accesa gratuit un serviciu de taxi creat şi subvenţionat de către primărie.

D. DIGITALIZAREA SERVICIILOR PRIMĂRIEI

a. Transformarea oraşului într-un oraş Smart Verde. Pandemia de Covid 19 ne-a arătat că se poate, prin digitalizare se reduce interacţiunea umană, creşte viteza de circulaţie a informaţiei, scade birocraţia şi, foarte important, se reduce corupţia;

b. Ne propunem perfecţionarea programului undă verde;

c. Implementarea programului de energie verde, parcări cu staţii de încărcare a maşinilor electrice;

d. Iluminat public stradal bazat pe energie verde.

E. REFACEREA CENTRULUI ISTORIC

a. Am preluat în totalitate de la un pasionat istoric (e dorinţa autorului sa nu îi pomenesc numele), mulţumindu-i pe această cale, unul dintre cele mai frumoase proiecte pentru Galaţi, reabilitarea străzii Domneşti, zona istorică protejată “Magazinul Modern – Gradina Publică” aşa cum este menţionat conform legii 422/ 2001 privind Monumentele şi protejarea monumentelor istorice. Sper ca toate partidele care vor avea reprezentanţi în Consiliul Local să voteze şi să contribuie la realizarea acestui proiect unicat. Pentru a vedea în întregime acest proiect accesaţi link-ul https://www.facebook.com/marius.stan.oficial. Pe scurt, în urma implementării acestui proiect vom avea o Stradă Domnească pietonală, cu pavaj din piatra cubică, cu mobilier stradal retro, cu felinare retro, clădirile istorice renovate şi iluminate arhitectural, cu istoria în stradă (sarcofage, pietre tombale, oale), cu o bază de date istorice despre fiecare clădire (povestea vechilor proprietari, fotografii, urmaşi etc.).

F. AGREMENT SPORT

a. Telenovela Aqua Parc la Plaja Dunărea trebuie să înceteze, acest proiect se va finaliza cu fonduri europene, avem exemplu primăriei Oradea cu Aquapark Nymphaea, deci se poate;

b. Vom exploata potenţialul lacurilor Vânători şi Brateş pentru a le transforma în locuri de agrement moderne;

c. Potenţialul falezei Dunarii scos în evidenţă cu ajutorul fondurilor europene, după necesara consolidare, transformarea în cel mai frumos loc de promenadă pentru Gălăţeni, avem proiectul dar este prioritară consolidarea falezei, unde pot fi asimilate, pe lângă fonduri europene şi fonduri pe siguranţă naţională.

G. BAZE SPORTIVE

a. STADIONUL DUNĂREA – nu ocolesc acest subiect. Dacă în primul mandat nu am reuşit sa atragem fonduri astăzi situaţia este diferită în sensul că există o strategie naţională privind bazele sportive. Dacă aş vrea sa fiu ironic, actuala administraţie ar fi trebuit să includă stadionul în programul de investiţii al Companiei Naţionale de Investiţii, întrucât au fost mai mult de trei ani la guvernare. Modernizarea stadionului va transforma în totalitate zona într-un loc de agrement şi sport foarte căutat;

b. STADIONUL SIDERURGISTUL – modernizarea acestuia va fi o prioritate. După cum se ştie, s-a realizat trecerea acestuia din patrimoniul ARCELOR Mittal în patrimoniul Primăriei, a fost o reuşită a mandatului meu între 2012-2016;

c. Achiziţia STADIONULUI OŢELUL trebuie să fie o preocupare, este puţin probabil ca Liberty Steel să modernizeze şi să susţină activitatea stadionului şi astfel să apară o nouă ruină în oraş.

H. CULTURA

a. Ne uităm cu toţii la evenimente cultural artistice gen Untold sau Neversea, Electric Castle, ne uităm la alţii şi ne întrebăm, dar la noi de ce nu? Dacă vă spun că organizatorul Untold a venit prima data la Galaţi în 2017 pentru a ne propune organizarea lui, ce-aţi spune? Ce-aţi spune dacă un anume viceprimar obtuz în gândire dar cu control pe majoritatea politică din Consiliul Local a refuzat până şi o simpla discuţie! Oricum, e tardivă orice discuţie. La finalul mandatului am lăsat în primărie un proiect cultural extrem de interesant intitulat Festivalul Internaţional Kalas, proiect ce ar fi trebuit să se desfăşoare într-un interval de nouă zile, fiecare zi fiind dedicată câte unei ţări din cele nouă pe care le traversează Dunărea (Germania, Austria, Slovacia, Croaţia, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Ucraina şi România). De exemplu ziua Serbiei poate aduce pe scenă cei mai reprezentativi artişti de aici, în frunte cu Goran Bergovici, de ce nu, calitatea artiştilor fiind la cel mai înalt nivel. Scena este cel mai interesant subiect. Primăria Galaţi a intrat în posesia unui ponton plutitor ce poate fi transformat într-un hotel – restaurant plutitor, iar suprastructura acestuia într-o scenă cu toate dotările necesare: sonorizare, lumini, lasere etc. Toate aceste transformări se pot face prin finanţare UE. Festivalul în sine se finanţează tot prin fonduri UE. Vă imaginaţi cum o scenă plutitoare poate transforma întreaga faleză într-o agora? Acest festival poate fi repetat în fiecare din celelalte ţări folosind aceeaşi scenă plutitoare, este un proiect realizabil şi care va pune Galaţiul pe harta evenimentelor artistice europene, fiind o mare realizare, inclusiv din punct de vedere al atragerii de fonduri din turism. Ce spuneţi Gălăţeni, ne băgăm?

I. ÎNVĂŢĂMÂNT

a. Vom continua ce am început link https://www.facebook.com/marius.stan.oficial, pandemia ne obligă să ne redefinim priorităţile: dotarea şcolilor, şcoala online;

b. Continuarea sprijinirea educaţiei prin sport, construirea terenurilor şi sălilor de sport, asigurarea acestora cu echipamente;

c. Colaborarea strânsă cu mediul academic şi mediul de afaceri pentru identificarea celor mai eficiente direcţii de dezvoltare pentru oraş. Este mai mult decât evident că suntem într-un proces ireversibil de transformare din oraş industrial în oraş Smart. De noi depinde să îi stabilim direcţia. Norocul nostru este existenţa celor două universităţi. De aici poate pleca speranţa noastră, din modul inteligent în care putem valorifica resursa umană. Dacă ne vom uita pasiv cum pleacă valorile, suntem pierduţi.

J. MEDIUL DE AFACERI

Am lăsat la urmă acest subiect, nu pentru că este cel mai important, ba dimpotrivă, consider că dacă toate celelalte puncte din program vor fi realizate, atunci şi mediul de afaceri va fi ajutat. O administraţie eficientă ajută implicit antreprenorii, un oraş viu, plin de evenimente cultural-artistice şi sportive ajută antreprenorii, un oraş care oferă facilităţi de business se ajută singur. Este inadmisibil ca Zona Liberă şi Parcul Industrial să fie cvasi-goale. Cele două unităţi trebuie restructurate din temelii, scuturate de politicieni şi „încărcate” cu oameni competenţi. În jurul celor două entităţi, comerţul trans-frontalier trebuie revitalizat. Galaţiul trebuie să redevină cel mai important Centru Comercial din zona de Sud-Est. Pentru atragerea de noi investitori în zonă propun, pe lângă facilităţi fiscale (funcţie de valoarea investiţiei, numărul de locuri de muncă, producţie sau servicii, cifră de afaceri), şi punerea la dispoziţie de proiecte tip de construcţii industriale cu toate avizele pentru scurtarea timpului de implementare a investiţiei.

