(Pro)misiune îndeplinită: adio Rodeanu!

Este incredibil ce curbă a făcut USRPLUS în judeţul Galaţi.

În urma alegerilor judeţene, Bogdan Rodeanu a rămas fără funcţia de preşedinte şi nu a reuşit să prindă nici măcar o funcţie de vicepreşedinte.

Noul preşedinte pentru organizaţia judeţeană a USRPLUS este senatorul Andrei Postică.

Surpriza este mare la funcţiile ocupate de vicepreşedinţi: 5 din partea PLUS şi doar 2 din partea USR.

Faptul că USR a reuşit să-şi poziţioneze doar doi oameni în noua conducere judeţeană a Alianţei, scoate la vedere proasta gestionare a deputatului Rodeanu, cel care a condus frâiele organizaţiei judeţene a USR până azi. Filialele organizaţiilor locale ale USR lăsate fără preşedinţi şi fără birouri politice (foruri de conducere ale organizaţiilor) timp de mai bine de jumătate de an, animozităţile pe care deputatul le-a semănat printre membri, excluderile bazate pe motive de animozităţi personale ale deputatului Rodeanu au condus la un rezultat deloc încurajator pentru ceea ce a reprezentat USR-ul la nivel de judeţ.

Activitatea politică dezastruoasă în judeţ sub coordonarea lui Bogdan Rodeanu, pusă sub semnul temerilor de a nu-şi pierde funcţia, coroborate cu manipulări marca „Dezbină şi vei cuceri”, precum şi slaba şi neproductiva consiliere care i s-a oferit de membrii propriului său cabinet, i-au adus fostului preşedinte un loc codaş în sânul organizaţiei, nefiind votat nici ca delegat în cadrul acestor alegeri, nici ca vicepreşedinte.

De la USR, vicepreşedinţi sunt Alin Popa-preşedinte filiala USR comuna Valea Mărului şi Cătălin Rohozneanu – USR Galaţi.

De la PLUS, cei cinci vicepreşedinţi sunt: Florin Goga (fost preşedinte al organizaţiei judeţene PLUS), Ancuţa Şarpe – consilier local Galaţi, Paula Leon, Marian Pătrăşcoiu, Nicolae Vizinteanu.

Rămâne de văzut dacă noua conducere va avea capacitatea să resusciteze formaţiunea la nivel de judeţ.

Şi de asemenea, vom urmări dacă noua conducere împreună cu membrii uniţi ai USRPLUS judeţul Galaţi vor avea curajul de a face un pas şi de a înainta conducerii centrale un memoriu pentru a schimba Articolul 9 din Statutul partidului prin care, în prezent, se stipulează la aliniat (7): „O persoană care a fost exclusă din USR nu poate fi reprimită în partid mai devreme de 5 ani de la data excluderii.” În judeţul Galaţi, au fost excluşi mai mulţi membri, în urma unor decizii luate de Rodeanu, mascate sub titulatura de „decizii ale biroului politic judeţean”, birou (format iniţial din 9 membri) a cărei funcţionalitate a fost pusă sub semnul îndoielii deoarece fie parte din membri au demisionat (3 dintre ei), fie nu au participat la luarea deciziilor pentru că nu au fost convocaţi. Stă în obligaţia noii conduceri să analizeze obiectiv deciziile – nestatutare, o spun chiar membri ai fostului USR- luate de Rodeanu doar pentru a plătit poliţe.

„Termenul de 5 ani prevăzut în statut este unul foarte mare şi în scurt timp vom ajunge să rămânem un partid balama, tot excluzând oameni pe care nu-i pupă şefii de organizaţii. Aş dori să ştiu ce sancţiuni va primi dl Rodeanu de la organizaţia centrală când se va vedea în ce dezastru a dus USR-ul la nivel de judeţ. Vicepreşedinţii de pe linia USR, cei doi, au primit mai multe voturi de la colegii de la PLUS, fiindcă USR nu mai are oameni în judeţ” spune un membru al organizaţiei.