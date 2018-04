PSD-ALDE, în luptă deschisă cu şcoala românească

Decizia Ministerului Educaţiei Naţionale de a diminua drastic numărul de locuri alocate celor mai vechi şi prestigioase universităţi româneşti seamănă cu emiterea unei Ordonanţe 13 în domeniul învăţământului superior din România. Acesta este şi momentul în care Ministrul Educaţiei şi-a dezvăluit lipsa vădită de competenţă şi intenţia de a folosi instrumentele legislative ca armă de răzbunare faţă de cei care au «îndrăznit» să i se opună. Victime ale «redesenării» din pix a locurilor bugetate pentru programele de licenţă, master şi doctorat au căzut universităţile din Consorţia Universitaria, care întăreşte faptul că răfuiala ministrului este cu toate instituţiile de învăţământ superior cu tradiţie care fac performanţă în România.

În răspunsul dat prin intermediul Biroului de Presă al Ministerului Educaţiei Naţionale, ministrul Valentin Popa contestă nu doar planurile de învăţământ ale universităţilor de prestigiu, ci şi evaluările experţilor ARACIS. Actuala coaliţie de la guvernare trăieşte zi de zi cu visul distopic în care nu numai Justiţia este subordonată politicului, ci şi orice organism care pretinde independenţă, de la Institutul Naţional de Statistică şi până la Banca Naţională sau, în educaţie, ARACIS. Toate acestea ar trebui să răspundă «la cheie» strict intereselor şi răzbunărilor mai-marilor zilei.

Ministerul Educaţiei acuză universităţile de tradiţie din România că nu se concentrează pe domenii prioritare pentru Uniunea Europeană, majoritatea ţinând de cercetarea de avangardă. O asemenea critică eludează un adevăr dureros: majoritatea absolvenţilor care intră în tărâmul cercetării în domeniile tehnice părăsesc ţara imediat după terminarea studiilor în lipsa oportunităţilor oferite de România. Finanţarea cercetării continuă să fie realizată de la bugetul de stat cu sume ridicole în raport cu nevoile şi cerinţele exprimate în documentele Uniunii Europene. În plus, universităţile de elită nu pot fi tratate ca nişte «buticuri» care îşi schimbă de la un an la altul programele de studii, în funcţie de toanele ministrului care ajunge să ocupe portofoliul Educaţiei. Or, acţiunile domnului Popa nu seamănă cu o invitaţie la dialog, ci cu o execuţie.

Lupta Ministerului Educaţiei cu gramatica limbii române, trecând de la Pop la Popa, e atât de mare încât nu e de mirare că primele discipline luate «în cătare» sunt tocmai cele umaniste. Acele ştiinţe care îţi oferă deprinderea de a folosi corect limba română şi de a construi o gândire critică solidă. Două atribute cu care guvernarea PSD-ALDE luptă «ziua, ca semidocţii».