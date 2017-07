„Rializărili” lui Eugen Durbacă în Marea Adunare Naţio…, pardon!, Camera Deputaţilor

Gălăţenii care l-au votat pe Durbacă să ajungă deputat trebuie să fie mândri pentru că în 6 luni de mandat a vorbit o singură dată, pe 21 decembrie 2016, când a depus jurământul. A vorbit 34 de secunde! Durbacă a fost mai rapid decât Florin Popa, care a depus jurământul în 46 de secunde. Alt motiv de mândrie al votanţilor lui Durbacă este că deputatul lor a semnat pentru susţinerea a numai trei proiecte de lege, pe care i le-au băgat alţii sub nas. Asta demonstrează că e şi un foarte bun suporter. În rest, oricât aş încerca să trag de text, n-ai ce să spui de activitatea deputatului Durbacă. Cu tot cu jurământ şi cele 3 semnături, activitatea de parlamentar din cele 6 luni nu i-a luat mai mult de un minut. Ei, aici e vorba de meserie, de „savoir faire”. Eugen Durbacă e vechi în politică, din anii ’80, când era membru supleant în Comitetul Politic Executiv al PCR şi ştia că în Marea Adunare Naţională nu se apucă fiecare să vorbească după cum îl taie capul, ca să-i supere pe tovarăşi…

Politicianul care ştie să tacă într-o engleză perfectă

Faptul că în 6 luni de deputăţie Durbacă a vorbit numai 34 de secunde ne aduce aminte de faptul că el ştie să tacă şi într-o engleză perfectă. Fapt demonstrat. Prin vara lui 2004, când era preşedintele CJ Galaţi, Eugen Durbacă şi Victor Dobre, pe atunci vicepreşedinte CJ, trebuiau să îl întâmpine pe şeful Delegaţiei Comisiei Europene, Jonathan Scheele, la Muzeul de Ştiinţele Naturii, unde avea loc o întâlnire pe tema aderării la UE. Durbacă şi Dobre trebuiau să îl întâmpine pe Jonathan Scheele la intrarea în holul de la parter. Dobre, mai avizat în d-ale protocolului, l-a salutat pe Scheele şi i l-a prezentat acestuia pe preşedintele CJ Galaţi, Eugen Durbacă. Jonathan Scheele a salutat politicos, şi-au dat mâinile, după care Scheele aştepta ca Durbacă să spună ceva. Dar Durbacă nu ştia ce să zică, pentru că el nu ştie nici engleză, nici franceză. Dar nici Dobre nu ştia ce să facă, pentru că era nepoliticos să vorbească vicepreşedintele în locul preşedintelui CJ, care era de faţă. Aşa ca după vreo 30 de secunde în care cei trei s-au uitat unii la alţii, Scheele a întrerupt tăcerea apăsătoare, scuzându-se că trebuie să meargă la toaletă. Jonathan Scheele i-a spus asta lui Durbacă într-o română perfectă, în timp ce Durbacă a tăcut într-o engleză perfectă.

Durbacă a ajuns la al 12-lea partid. Următorul e cu ghinion!

Potrivit noii declaraţii de interese, depusă pe 15 iunie, Eugen Durbacă este la un nou partid, Pro România. A mai fost membru al PCR, Uniunea Stângii Democratice, PSM, PDAR, Partidul Democrat de Centru, PDSR, ApR, PD, PUR, PC şi ALDE. Pro România este carevasăzică al 12-lea partid prin care trece Durbacă. Evident că este preşedintele Filialei din Galaţi a partidului Pro România, la care nu-i exclus ca tot Durbacă să fie şi prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte, secretar general, secretar executiv şi trezorier, pentru că este şi singurul membru al filialei. Nu l-a urmat pe Durbacă la Pro România nici Genica Totolici şi nici măcar directorul de la SJADP din cadrul CJ, Vali Viorel Sandu, dat afară din ALDE. O problemă va fi pentru Durbacă atunci când va trece la următorul partid, care va fi al 13-lea şi în consecinţă va fi cu ghinion.

Bugetarul perfect

Eugen Durbacă este şi bugetarul perfect, dar şi om de afaceri. De când a terminat facultatea şi până la revoluţie, care l-a găsit director la IUG, a fost bugetar, pentru că IUG-ul era întreprindere de stat. În ’90-’91, a fost salariat la Aprovizionare, la Trustul de Construcţii, deci tot bugetar, că trustul era de stat. Din 1992 până în 2000 a fost primar, deci tot bugetar. Din 2000, când l-a învins Dumitru Nicolae, şi până în 2004 a fost om de afaceri. În 2004-2008 a fost preşedinte CJ, deci tot bugetar. În 2008-2012 a fost iar om de afaceri. Şi uite că din 2012 a redevenit bugetar, mai întâi ca senator, iar din 2016 ca deputat. Ce chestie interesantă… Să fii bugetar la 74 de ani…

Are aceleaşi firme la care „muncea” şi când era primar

Cum vă spuneam, domnul Durbacă este şi om de afaceri. Degeaba eşti bugetar dacă nu eşti şi om de afaceri, că dacă le încurci iese bine. Domnul Durbacă are aceleşi firme la care „muncea” şi când era primar. La Delta Rom SA Galaţi are 252 de părţi sociale, în valoare de 126.000 lei, dar mai are şi soţia sa, Durbacă Valentina Simona, restul de 5 părţi sociale. Durbacă are şi 100% din părţile sociale la Delta Com 93 SRL Galaţi, dar capitalul social e cât un vârf de scobitoare, de numai 997 lei. Soţia sa are şi ea 100% din Decrom SRL, capitalul social fiind mai măricel, de 16.260 lei.

Cum? Durbacă locuieşte la bloc?! Săracul de el!

Are două apartamente şi două garaje. Nici vorbă de vreo vilă pe strada Română, de vreo casă cu vie lângă benzinăria de la Hanu Conachi sau vreo livadă la fostul ospiciu de la Vârlezi. Durbacă nu mai are nici maşină, dar ce-i drept, acum, ca deputat, nici nu mai are nevoie, pentru că nu mai semnează aprobări de chioşcuri şi garaje pe capotă. Dacă te uiţi în conturile lui Eugen Durbacă te-apucă mila. După o viaţă de om (politic) are într-un cont la BCR numai 6.126 lei, iar în alt cont la CEC mai are 4.325 lei. Are noroc cu nevasta, că e mai chivernisită. Doamna Durbacă are la CEC un depozit cu 88.850 lei, dar şi un cont cu 17.830 lei. La capitolul salarii, bugetarul Durbacă stă destul de bine. A încasat anul trecut 63.789 de lei ca senator şi 2.161 lei ca deputat, pentru luna decembrie. Chiar dacă şi-a făcut lifting facial, să nu uităm că este totuşi pensionar. Anul trecut, a încasat pensii de 44.376 lei, la care se adaugă pensiile soţiei, 21.013 lei. Dar deputatul Durbacă s-a gândit să mai rotunjească veniturile familiei, angajandu-şi nevasta contabil şef la firma la care el este patron, Delta Rom SA, căreia i-a plătit salarii în valoare de 36.000 de lei. Deci cu pensia şi indemnizaţia de parlamentar se descurcă, e bine plătit.